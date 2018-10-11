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Боятся заживо сгореть из-за искрящейся электропроводки после капремонта дома жители Бердске

Обитатели бывшего общежития просят управляющую компанию отремонтировать проводку в кухне дома. Жилищники готовы заменить провода, но за счет собственников жилья.(ВИДЕО)

11.10.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Боятся заживо сгореть из за искрящейся электропроводки после капремонта дома жители Бердске

Под стекающую воду из труб, жители дома №40 на ул. Ленина подставляют баночки. Это после капремонта

Опасаясь трагедии, жители дома № 40 по улице Ленина обратились в «Курьер. Среда. Бердск». После капитального ремонта бывшего общежития в кухнях и комнатах текут батареи и трубы отопления, искрит электропроводка.

-Электропроводка в кухне искрит, провода торчат. Стены то ведь у нас картонные, тонкие, в случае пожара мы выгорим все. Да и трубы текут, мы баночки подставляем, чтоб в них вода стекала. В управляющую компанию мы обращались и год назад и недавно, непосредственно к директору. Она заявила, что это все платные услуги, оплачивайте, мол, и мы вам все сделаем. Я вот не могу понять — за что мы платим вообще? Подъезд у нас сто лет не ремонтировался, даже почтовых ящиков нет. Стены посыпались. Своими силами подъезд убираем, поддерживаем чистоту. Как в древние времена живем. Года три назад ведь все было бесплатно, — недоумевает Олег Захаров.

Бердчанин отметил, что год назад в доме провели капитальный ремонт — отремонтировали крышу, заменили трубы отопления, водоотведение в комнатах. Вот только соседи друг друга топят.

-Здесь рабочие пьяные ходили, а комиссия начальников работу приняла. Сейчас трубы на кухне текут, я у них тогда еще спрашивал: почему они трубы меняют, а батареи нет? Мне работники объяснили, что я должен заплатить 1 500 рублей, чтобы мне батарею поменяли. Я просил установить в комнате противопожарную сигнализацию, так и здесь мне хотели навязать плату в 300 рублей. Я добился того, чтобы сигнализацию мне установили бесплатно. Ведь это положено по закону, — вспоминает Олег Захаров.

Житель дома № 40 по улице Ленина недоумевает: почему в его доме не сделали капитальный ремонт в прямом смысле этого слова.

Директор управляющей компании «Вербена» Ирина Деминцева рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что обращений от жителей дома не поступало, а электропроводку, в рамках капитального ремонта дома, меняли.

-Я даже не в курсе, что там искрит электропроводка. В наш адрес обращений никаких не было. В случае, если у них искрит проводка в комнатах или в секциях, учитывая то, что это многоквартирный дом секционного типа, конечно, они должны это делать за свой счет.

Автор видео: Олег Захаров

Все общедомовое имущество было поменяно в рамках капитального ремонта. В каждой секции установлены вводные автоматы на комнаты. Вот все что до автоматов — обслуживается управляющей компанией. Все что далее — это ответственность собственника. Я не знаю, был ли выполнен капитальный ремонт в кухне, потому что часть собственников жилья отказывались впускать в комнаты рабочих, в том числе для замены канализационных стояков и стояков отопления, — сообщила Ирина Андреевна.

Директор «Вербены» подчеркнула, что в рамках капитального ремонта, в многоквартирном жилом доме проводится ремонт только общедомового имущества. По правилам работы управляющей компании, чтобы в квартире собственника жилья выполнить какие-либо работы, необходимо обратиться в управляющую компанию. Специалист оценивает стоимость и объем желаемых работ собственником жилья.

— Это все обговаривается с собственником, а дальше нами принимается решение, будем ли мы выполнять данные работы. Во время капитального ремонта никто не заходит в квартиры и комнаты, никто не меняет там розетки, лампочки, унитазы, раковины и смесители, — сделала акцент Ирина Деминцева.

Ирина Андреевна отметила, что многие жители бывшего общежития арендуют комнаты на основании договора социального найма. В этом случае, нанимателям по вопросом ремонта в комнатах, стоит обратиться в муниципалитет.


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