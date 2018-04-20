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Эвакуировали из горевшего общежития более 50 человек пожарные и полицейские в Бердске

Квартира, где случился пожар из-за курения в постели, выгорела полностью. Медицинская помощь понадобилась двум мальчикам, надышавшимся угарным газом. Спасатели не допустили паники.(ВИДЕО, ФОТО)

20.04.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 7 коммент.

Эвакуировали из горевшего общежития более 50 человек пожарные и полицейские в Бердске

Квартира в бердском общежитии сгорела полностью

Ранним утром сегодня, 20 апреля, произошел пожар в общежитии №62 на ул. К. Маркса в Бердске. За считанные минуты полностью выгорела одна из квартир на третьем этаже. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» местные жители, запах гари они почувствовали примерно в 5.40 и сразу же вызвали пожарных.

Эвакуировали из горевшего общежития более 50 человек пожарные и полицейские в БердскеДым, поднимаясь вверх, заполнил 4 и 5 этажи дома. Жильцов в спешном порядке эвакуировали — пожарные и полицейские обходили квартиры, выводили людей на улицу. Эвакуировали в общей сложности более 50 человек, в их числе были грудные дети.

Автор видео Анастасия Солодкова

Как предполагают пожарные, огонь вспыхнул на кровати, где курил хозяин квартиры. Соседи говорят, что 50-летний Олег был, «как всегда», пьян. Жители общежития заявили, что постоянно боялись какой-нибудь беды от пьющего соседа. Он, кстати, успел выбежать. Не пострадал, говорят обитатели общаги, только сильно испугался. Его увезли в полицию. По словам соседей, вероятно, ремонт в полностью сгоревшей квартире, а также в коридоре, который сильно закоптился, будет делать мать Олега.

Эвакуировали из горевшего общежития более 50 человек пожарные и полицейские в БердскеАвтор видео Анастасия Солодкова

Бойцы Рогвардии помогали полицейским и пожарным. Именно им пожаловались два мальчишки лет 10 на недомогания. Гвардеец попросил медика со «скорой», которая дежурила на месте ЧП, осмотреть детей.

Эвакуировали из горевшего общежития более 50 человек пожарные и полицейские в Бердске

Дети пожаловались на плохое самочувствие

Больше никому помощь не понадобилась. Спешащие на работу в 6 часов утра жители общежития, проходя по коридорам, прикрывали лицо, чтобы не надышаться дыма. Сейчас всем здесь живущим предстоит серьезная работа по проветриванию квартир, которые насквозь пропахли гарью.

Эвакуировали из горевшего общежития более 50 человек пожарные и полицейские в Бердске

В 6.15 люди вернулись в свои квартиры

Пожилая женщина выскочила на улицу с годовалым малышом. Со слезами рассказывает, что пришла в 5 часов утра сидеть с правнуком. Все было спокойно. А после 5.30 повалил дым. Все забегали. Появились пожарные и полицейские и попросили всех срочно выходить на улицу. Прабабушке пришлось будить ребенка.

— Мы так перепугались. Сейчас про пожары читать страшно, а самому быть участником — просто ужас! — рыдала женщина. Она в растерянности — как ей возвращаться в квартиру на 4-м этаже, всю пропахшую дымом, с малышом. Сколько она будет проветриваться, неизвестно. Пока прабабушка пошла прогуливать ребенка во внеурочное слишком раннее время.

Эвакуировали из горевшего общежития более 50 человек пожарные и полицейские в БердскеПожарные работали в дымозащитных масках. Они были готовы предоставить их и людям во время эвакуации. Примерно в 6.40 тушение пожара полностью завершилось. Огнеборцы смотали пожарные рукава, поблагодарили полицейских за помощь и разъехались по частям. На место ЧП приезжал начальник бердского пожарного отряда Константин Рожко. Пожар в общежитии имеет повышенную категорию сложности. Поэтому на тушение выезжали четыре пожарные машины и автолестница.

Эвакуировали из горевшего общежития более 50 человек пожарные и полицейские в Бердске

Пожарные буквально валились с ног

Эвакуировали из горевшего общежития более 50 человек пожарные и полицейские в Бердске

Эвакуировали из горевшего общежития более 50 человек пожарные и полицейские в Бердске

 


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    Вот слов не находится =-O . Сколько бед приносят эти пьяницы окружающим,почему бы не ужесточить наказание для таких,когда пьяный и такой исход. Дети то его пострадали или соседские? Пусть поправляются-здоровья им! Но,а для нас сейчас пизыв -давайте поможем погорельцу!!! :-D

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  2. zizou

    вот и я сильно боюсь, что мой сосед спалит-таки свою баню, в которой живёт и безудержно гуляет :(

    Thumb up 5 Thumb down 1

  3. Аноним

    Ужас!!! =-O сколько лет этому безответственному пьянице? А матери этого отпрыска,которой предстоит ремонт -терпения!

    Thumb up 2 Thumb down 1

  4. Аноним

    огонь вспыхнул на кровати, где курил хозяин квартиры — «эксперты»

    Thumb up 2 Thumb down 1

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