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Почти 2000 кубов воды с хлоркой вырвалось из-за течи в бассейне парка «Ремикс» в акваторию Бердска

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Порванный бассейн: Росприроднадзор проверит парк «Ремикс» бизнесмена Илющенко в Бердске

2000 кубов воды вырвались из щелей одного из бассейнов, хлорированная вода попала в воды Бердского залива. Момент прорыва очевидцы сняли на видео. (ВИДЕО)

17.07.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой, стоп-кадр с видео 11 коммент.

Порванный бассейн: Росприроднадзор проверит парк «Ремикс» бизнесмена Илющенко в Бердске

Комки из пены появились в прибрежной зоне Бердска после потопа из «Ремикса»

Росприроднадзор заинтересовался ситуацией с «порванным» бассейном в Бердске.  Напомним, что вечером 14 июля на отдыхающих пляжа в Бердске потоком вылилась вода из-под фундамента бассейна парка семейного отдыха «Ремикс». Причиной тому стал «порванный» бассейн. Свидетели происходящего рассказали «Курьер.Среда.Бердск», что вода пахла хлоркой. На видео, снятом очевидцами происшествия видно, как пенная вода бьется о берег пляжа.
Один бассейн в «Ремиксе» вмещает в себя порядка 1750 м3 воды, что равно 29 железнодорожным цистернам. Чтобы наполнить один бассейн парка уходит, по словам администратора, два дня. Масштабы происшествия и причиненный ущерб природе оценит Росприроднадзор.

Порванный бассейн: Росприроднадзор проверит парк «Ремикс» бизнесмена Илющенко в Бердске

Напор хлорированной воды из «Ремикса» примял траву на пляже Бердска

Редакция «Курьер.Среда.Бердск» отправила запрос в департамент федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Сибирскому федеральному округу по факту вылившейся хлорированной воды из бассейна «Ремикс». Анна Пермякова, старший помощник руководителя федеральной службы сообщила «Курьер.Среда.Бердск», что запрос редакции отправили в Москву. В течение 7 дней служба проведет рейд на Обском водохранилище, откуда возьмут пробы воды.
-Пока сложно сказать какой вред природе причинил этот выброс воды. Лабораторные исследования проб воды все покажут, — прокомментировала «Курьер.Среда.Бердск» Анна Витальевна.
К сожалению, «Курьер.Среда.Бердск» не смог получить ответы на заданные вопросы у администрации семейного парка отдыха «Ремикс». Сотрудники парка увиливали от ответов, но все же обещали передать компетентным сотрудникам «Ремикса» наш запрос, переданный 16 июля администратору Анастасии. Дозвониться до вышестоящих сотрудников «Ремикса» редакции так и не удалось.
В соответствии с законом о СМИ, коммерческие компании обязаны отвечать на запросы официальных СМИ в течение семи дней. Через 6 дней станет известно какую воду заливают в бассейны «Ремикса», куда ее сливают и как производят чистку бассейна.

Порванный бассейн: Росприроднадзор проверит парк «Ремикс» бизнесмена Илющенко в Бердске

Через это отверстие вода выбежала в на берег Бердского залива

Видео снял  Данил Носков


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(11) Комментариев

  1. В.Шапран

    через неделю возьмут пробы воды? %)
    за это время всю отраву вместе с убитыми рыбами унесёт прижимным течением Берди
    :-!

    Thumb up 6 Thumb down 1

  2. Аноним

    Эээээ…
    Как там обычно пишется — по указанному адресу фактов (нужное подчеркнуть: продажи алкоголя, распития водки, пива, громкой музыки, продажи солей, нарушения прядка и т. д.) не обнаружено.

    Thumb up 5 Thumb down 1

    • Аноним

      Комиссия посидит за столиком с чаем и уедет с розовым пакетом . Таким макаром то точно ничего не обнаружишь , хлопая глазами за столиком .

      Thumb up 6 Thumb down 1

  3. Аноним

    Меня поражают стены бассейна плёнкой обтянуты, а
    отверстие какое за плёнкой….., там может такое ЧП произойти, с головы не стрясёшь. Всех затянет……,
    а кому нужно и в ус не дуют. Халтурщики!!!! Люди, будьте
    осторожны!!!!.

    Thumb up 8 Thumb down 1

  4. Аноним

    Интересно кто и с какой целью раздувает из мухи слона.

    Из бассейнов ежедневно раньше воду сливали и теперь сливают наверное. Никаких проблем для залива. При прорыве объем быстро вылился, быстрее чем обычно, вот и вся разница.
    Никакая рыба не пострадала конечно.
    Может у кого-то вещи уплыли и то вряд ли.

    Ущерба ноль, экология абсолютно нормальная. Купающиеся мочу в залив сливают, это куда вреднее.

    Thumb up 0 Thumb down 4

  5. Leonnz

    вот сроду там не был в нонешние годы и другим не советую… не зря аккаунты даже не отписываются здесь… нехорошее место.. мы в юности те места золотыми песками называли.. места хорошие для купания были, люди, что рядом жили на северном — всегда нам мальчишкам, кваску холодненького давали..эх.. старею.. во что превратился город..

    Thumb up 2 Thumb down 1

    • Аноним

      Ага, 90е. Тогда там песка много намыли. Не для пляжа конечно а для хозяйственных нужд.
      Чем они хорошие для купания. Там течение. Вода часто грязная.
      Выше по течению наносная станция где городская канализация перекачивается в трубу идущую в город и где иногда бывают аварии со сливом в залив.
      Хорошие места у нас на водохранилище.

      Thumb up 1 Thumb down 0

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