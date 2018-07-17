Порванный бассейн: Росприроднадзор проверит парк «Ремикс» бизнесмена Илющенко в Бердске

Росприроднадзор заинтересовался ситуацией с «порванным» бассейном в Бердске. Напомним, что вечером 14 июля на отдыхающих пляжа в Бердске потоком вылилась вода из-под фундамента бассейна парка семейного отдыха «Ремикс». Причиной тому стал «порванный» бассейн. Свидетели происходящего рассказали «Курьер.Среда.Бердск», что вода пахла хлоркой. На видео, снятом очевидцами происшествия видно, как пенная вода бьется о берег пляжа.

Один бассейн в «Ремиксе» вмещает в себя порядка 1750 м3 воды, что равно 29 железнодорожным цистернам. Чтобы наполнить один бассейн парка уходит, по словам администратора, два дня. Масштабы происшествия и причиненный ущерб природе оценит Росприроднадзор.

Редакция «Курьер.Среда.Бердск» отправила запрос в департамент федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Сибирскому федеральному округу по факту вылившейся хлорированной воды из бассейна «Ремикс». Анна Пермякова, старший помощник руководителя федеральной службы сообщила «Курьер.Среда.Бердск», что запрос редакции отправили в Москву. В течение 7 дней служба проведет рейд на Обском водохранилище, откуда возьмут пробы воды.

-Пока сложно сказать какой вред природе причинил этот выброс воды. Лабораторные исследования проб воды все покажут, — прокомментировала «Курьер.Среда.Бердск» Анна Витальевна.

К сожалению, «Курьер.Среда.Бердск» не смог получить ответы на заданные вопросы у администрации семейного парка отдыха «Ремикс». Сотрудники парка увиливали от ответов, но все же обещали передать компетентным сотрудникам «Ремикса» наш запрос, переданный 16 июля администратору Анастасии. Дозвониться до вышестоящих сотрудников «Ремикса» редакции так и не удалось.

В соответствии с законом о СМИ, коммерческие компании обязаны отвечать на запросы официальных СМИ в течение семи дней. Через 6 дней станет известно какую воду заливают в бассейны «Ремикса», куда ее сливают и как производят чистку бассейна.

Видео снял Данил Носков

