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Поток воды прорвал бетонный фундамент бассейна в парке «Ремикс» в Бердске

Загорающие на берегу Бердского залива горожане попали в поток воды, который пах хлоркой и был наполнен белой пеной. (ВИДЕО)

14.07.2018 Фото: Стоп-кадр и Натальи 6 коммент.

Поток воды прорвал бетонный фундамент бассейна в парке Ремикс в Бердске

Поток воды из бассейна настиг загорающих горожан

14 июля около 18.00 на пляже «Ремикс» произошла чрезвычайное происшествие — прорвало бетонный фундамент одного из бассейнов. Вода хлынула на загоравших на берегу Бердского залива горожан.

Видео снял очевидец Данил Носков:

По словам Данила, поток пах хлоркой, а белые комки в воде, скорее всего, была хлорная пена.

— -Пострадавших особенно не было, люди рядом просто сидели, может, на них и попала вода, — говорит бердчанин.

Поток воды прорвал бетонный фундамент бассейна в парке Ремикс в Бердске

Пена попала в Бердский залив

30 июня читательница сайта «Курьер.Среда.Бердск» присылала снимки обветшавшего парка «Ремикс» и написала: «Как вам сервис семейного парка «Ремикс»??? Как-то в этом году сервис ухудшается(((. Три раза была и только 1 раз надули батуты там, но не все. Раньше и горка надувная в бассейн стояла, и все батуты работали. А сейчас отшучиваются про «ветер» который мешает батутам. Подорожал бар, матрасы платные. Цена за вход такая же, но это и понятно…ремонта не видно, в покрытии много дыр, шезлонги грязные. Конечно, есть и плюсы: новая игра стрелялка появилась, ну и вообще работает же, довольно интересное место в Бердске.»

Поток воды прорвал бетонный фундамент бассейна в парке Ремикс в Бердске


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Илющенко, хорош гадить берег и реку своими кислотными пароходами -бассейнами!

    Thumb up 15 Thumb down 2

  2. Новый мэр

    Примерно такие же и теплоходы у него

    Thumb up 7 Thumb down 3

    • Аноним

      Живя в лысом дворе на микрорайоне, и скорее всего никогда не посещая берег на Попова, душа всё за теплоходики и переживает?
      И это правильно, надо стремиться к высокому.

      Thumb up 0 Thumb down 9

  3. Аноним

    Просто не хожу туда, ни я, ни моя семья , ни мои товарищи…

    Thumb up 8 Thumb down 1

  4. a.danilov

    ему всё с рук сходит. И это сойдёт.

    Thumb up 9 Thumb down 0

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