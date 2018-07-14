Поток воды прорвал бетонный фундамент бассейна в парке «Ремикс» в Бердске

14 июля около 18.00 на пляже «Ремикс» произошла чрезвычайное происшествие — прорвало бетонный фундамент одного из бассейнов. Вода хлынула на загоравших на берегу Бердского залива горожан.

Видео снял очевидец Данил Носков:



По словам Данила, поток пах хлоркой, а белые комки в воде, скорее всего, была хлорная пена.

— -Пострадавших особенно не было, люди рядом просто сидели, может, на них и попала вода, — говорит бердчанин.

30 июня читательница сайта «Курьер.Среда.Бердск» присылала снимки обветшавшего парка «Ремикс» и написала: «Как вам сервис семейного парка «Ремикс»??? Как-то в этом году сервис ухудшается(((. Три раза была и только 1 раз надули батуты там, но не все. Раньше и горка надувная в бассейн стояла, и все батуты работали. А сейчас отшучиваются про «ветер» который мешает батутам. Подорожал бар, матрасы платные. Цена за вход такая же, но это и понятно…ремонта не видно, в покрытии много дыр, шезлонги грязные. Конечно, есть и плюсы: новая игра стрелялка появилась, ну и вообще работает же, довольно интересное место в Бердске.»