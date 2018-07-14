Поток воды прорвал бетонный фундамент бассейна в парке «Ремикс» в Бердске

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Илющенко, хорош гадить берег и реку своими кислотными пароходами -бассейнами!
15 2
Тоже микрорайоновский? А может и с Искитима
0 8
Примерно такие же и теплоходы у него
7 3
Живя в лысом дворе на микрорайоне, и скорее всего никогда не посещая берег на Попова, душа всё за теплоходики и переживает?
И это правильно, надо стремиться к высокому.
0 9
Просто не хожу туда, ни я, ни моя семья , ни мои товарищи…
8 1
ему всё с рук сходит. И это сойдёт.
9 0