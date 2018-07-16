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Почти 2000 кубов воды с хлоркой вырвалось из-за течи в бассейне парка «Ремикс» в акваторию Бердска

Вода с с белой пеной бурным поток лилась на пляж Бердского залива. Пострадавших нет. Пока в «Ремиксе» работает один бассейн. (ФОТО,ВИДЕО)

16.07.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 8 коммент.

Почти 2000 кубов воды с хлоркой вырвалось из за течи в бассейне парка «Ремикс» в акваторию Бердска

В момент, когда бассейн порвался купающиеся не пострадали

Вечером 14 июля загорающие на пляже Бердска попали под поток воды, вытекающий из-под фундамента бассейна в парке семейного отдыха «Ремикс». Свидетели происходящего рассказали «Курьер.Среда.Бердск»,  что вода пахла хлоркой. На видео, снятом очевидцами происшествия видно, как пенная вода бьется о берег пляжа.
Видео снял Данил Носков:

Один бассейн в «Ремиксе» вмещает в себя порядка 1750 м3 воды, что равно 29 железнодорожным цистернам. Чтобы наполнить один бассейн парка уходит, по словам администратора, два дня. Мощным потоком она вытекла из-под фундамента парка прямо на отдыхающих пляжа вблизи «Ремикса». Явных дыр в фундаменте нет, скорее всего, из-за порванной обшивки в самом бассейне — вода сквозь стыки между бетонными плитами прорвалась в Бердский залив.
— Никогда подобного не было. Сколько мы здесь загораем, на нас ничего не выливалось, — рассказала «Курьер.Среда.Бердск» на месте происшествия бердчанка Татьяна.

Почти 2000 кубов воды с хлоркой вырвалось из за течи в бассейне парка «Ремикс» в акваторию Бердска

Почти 2000 кубов воды с хлоркой вырвалось из за течи в бассейне парка «Ремикс» в акваторию Бердска

Не вооруженным глазом видно, что напор воды из «Ремикса» прибил к земле траву, от фундамента парка до Обского водохранилища

«Курьер.Среда.Бердск» обратился в администрацию семейного парка отдыха «Ремикс» за комментарием случившегося.
— Порвался бассейн. Из него вся вода вытекла за пределы парка. Пострадавших нет. Сейчас работает только один бассейн. Второй на ремонте, — рассказала Анастасия, администратор парка «Ремикс». Она затруднилась ответить на вопросы о том, как и куда скачивают грязную воду, как и чем обрабатывают воду, какая и откуда вода заливается в бассейн. Эти вопросы мы адресовали в официальном запросе от редакции в администрацию парка «Ремикс». (напоминаем, что по закону о СМИ и коммерческие компании обязаны отвечать на запросы официальных СМИ в течение семи дней).

Почти 2000 кубов воды с хлоркой вырвалось из за течи в бассейне парка «Ремикс» в акваторию Бердска

Вода из порванного бассейна в «Ремиксе» вырвалась потоком сквозь бетонный фундамент парка

Василий Пономарев, директор МКУ «Управление гражданской защиты» города Бердска рассказал «Курьер.Среда.Бердск», что в ЕДДС о случившемся сообщений не поступало.
— У меня дежурный уточнял у Роспотребнадзора и я ездил в воскресенье на место происшествия, все там работает в штатном режиме. По сообщению Роспотребнадзора, урона и угрозы происшествие не представляет. Там обычная хлорированная вода, она обеззараживает все микробы. Плюс ее влияние на объемы водохранилища ничтожны. В некоторых местах вода зеленовата. Пена могла появиться из-за этого, — пояснил Василий Васильевич.

Валерий Неустроев, зам директора управления природными ресурсами Бердска сообщил «Курьер.Среда.Бердск», что по данному факту обращений не поступало. Василий Иванович отметил, что поводов для волнения быть не должно. По его мнению вода, вытекшая из бассейна «Ремикса» хлорированная, а значит чистая.

Почти 2000 кубов воды с хлоркой вырвалось из за течи в бассейне парка «Ремикс» в акваторию Бердска

Пена плавала на воде

Почти 2000 кубов воды с хлоркой вырвалось из за течи в бассейне парка «Ремикс» в акваторию Бердска

Потоки почти сбивали людей с ног

Почти 2000 кубов воды с хлоркой вырвалось из за течи в бассейне парка «Ремикс» в акваторию Бердска

Берег после вчерашнего потока

Почти 2000 кубов воды с хлоркой вырвалось из за течи в бассейне парка «Ремикс» в акваторию Бердска

Отдыхающие загорают и купаются около целого бассейна


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(8) Комментариев

  2. Олег

    Наверно не для кого не секрет. Меняют воду ночью. Сливают в залив, почти также как и сейчас, когда прорвало. Там есть специальный слив. Только напор явно меньше. Заполняют тоже ночью с пожарного гидранта. Там хорошее давление и мимо счетчиков. За ночь успевает наполнится.
    Сам теплоход ремикс и другие сливают «фекалки» в рано утром в акваторию около 7 утра, иногда раньше. Никогда ассенизатор не откачивает — не бассейн, не теплоходы. Думайте сами…)

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  3. Аноним

    бизнес по русски! Украсть, обмануть, наплевать… :(

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  4. Moris

    штрафануть бы илющенко мультов на 10 за это…вред нанёс реке

    Thumb up 2 Thumb down 1

  5. Гость

    «… По сообщению Роспотребнадзора, урона и угрозы происшествие не представляет…»
    А они к себе в квартиры от соседей с верхних этажей сливы из ванн не хотят провести?! Угроз-то никаких нет! :(

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  6. Кто тама

    Год назад была статья на Курьере о белым хлопьях на дне у Ремикса.
    Как раз писали, что сливают, харуняки. Помниться, там ржал один из комментаторов. Теперь сами убедились! =-O

    Слова мэра: «У Бердска огромный рекреационный потенциал.»

    Мусорка горит, канализация течет, а теперь купайтесь на здоровье.

    А с экологией, мэр, что???

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