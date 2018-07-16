Почти 2000 кубов воды с хлоркой вырвалось из-за течи в бассейне парка «Ремикс» в акваторию Бердска

Вечером 14 июля загорающие на пляже Бердска попали под поток воды, вытекающий из-под фундамента бассейна в парке семейного отдыха «Ремикс». Свидетели происходящего рассказали «Курьер.Среда.Бердск», что вода пахла хлоркой. На видео, снятом очевидцами происшествия видно, как пенная вода бьется о берег пляжа.

Видео снял Данил Носков:

Один бассейн в «Ремиксе» вмещает в себя порядка 1750 м3 воды, что равно 29 железнодорожным цистернам. Чтобы наполнить один бассейн парка уходит, по словам администратора, два дня. Мощным потоком она вытекла из-под фундамента парка прямо на отдыхающих пляжа вблизи «Ремикса». Явных дыр в фундаменте нет, скорее всего, из-за порванной обшивки в самом бассейне — вода сквозь стыки между бетонными плитами прорвалась в Бердский залив.

— Никогда подобного не было. Сколько мы здесь загораем, на нас ничего не выливалось, — рассказала «Курьер.Среда.Бердск» на месте происшествия бердчанка Татьяна.

«Курьер.Среда.Бердск» обратился в администрацию семейного парка отдыха «Ремикс» за комментарием случившегося.

— Порвался бассейн. Из него вся вода вытекла за пределы парка. Пострадавших нет. Сейчас работает только один бассейн. Второй на ремонте, — рассказала Анастасия, администратор парка «Ремикс». Она затруднилась ответить на вопросы о том, как и куда скачивают грязную воду, как и чем обрабатывают воду, какая и откуда вода заливается в бассейн. Эти вопросы мы адресовали в официальном запросе от редакции в администрацию парка «Ремикс». (напоминаем, что по закону о СМИ и коммерческие компании обязаны отвечать на запросы официальных СМИ в течение семи дней).

Василий Пономарев, директор МКУ «Управление гражданской защиты» города Бердска рассказал «Курьер.Среда.Бердск», что в ЕДДС о случившемся сообщений не поступало.

— У меня дежурный уточнял у Роспотребнадзора и я ездил в воскресенье на место происшествия, все там работает в штатном режиме. По сообщению Роспотребнадзора, урона и угрозы происшествие не представляет. Там обычная хлорированная вода, она обеззараживает все микробы. Плюс ее влияние на объемы водохранилища ничтожны. В некоторых местах вода зеленовата. Пена могла появиться из-за этого, — пояснил Василий Васильевич.

Валерий Неустроев, зам директора управления природными ресурсами Бердска сообщил «Курьер.Среда.Бердск», что по данному факту обращений не поступало. Василий Иванович отметил, что поводов для волнения быть не должно. По его мнению вода, вытекшая из бассейна «Ремикса» хлорированная, а значит чистая.