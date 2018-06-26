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Провалился асфальт под ногами чиновников на ул. Ушакова в Бердске

Пока ликвидируют последствия 18-метрого провала на канализационном коллекторе, рядом дорога ушла под землю.

26.06.2018 Фото: Славы Душина Нет комментариев

Провалился асфальт под ногами чиновников на ул. Ушакова в Бердске

Новый провал спешно огородили

Пока коммунальщики пытались ликвидировать новый огромный провал на ул. Ушакова в Бердске, образовавшийся утром 26 июня, буквально под ногами чиновников, приехавших на место происшествия, под землю ушел асфальт в другом месте.

Новый провал образовался на перекрестке улиц Ушакова и Луговской, сообщает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» с места ЧП:

-Ждут второй экскаватор. Сложный перекресток, много проводов. Ищут, где подпор.
Первая яма тоже разрастается прямо на глазах, достигнув 18 метров в длину и 5 в ширину.

Провалился асфальт под ногами чиновников на ул. Ушакова в Бердске

В нескольких метрах от огромного провала обвалилась дорога

Подробности — в ближайшее время.


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