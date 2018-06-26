Провалился асфальт под ногами чиновников на ул. Ушакова в Бердске

Пока коммунальщики пытались ликвидировать новый огромный провал на ул. Ушакова в Бердске, образовавшийся утром 26 июня, буквально под ногами чиновников, приехавших на место происшествия, под землю ушел асфальт в другом месте.

Новый провал образовался на перекрестке улиц Ушакова и Луговской, сообщает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» с места ЧП:

-Ждут второй экскаватор. Сложный перекресток, много проводов. Ищут, где подпор.

Первая яма тоже разрастается прямо на глазах, достигнув 18 метров в длину и 5 в ширину.

Подробности — в ближайшее время.