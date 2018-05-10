Апелляционную жалобу на обвинительный приговор подала экс-начфин Бердска

В начале мая бывший начальник управления финансов и налоговой политики Бердска Ирина Вагнер и ее адвокат Александр Столба подали апелляционные жалобы в судебную коллегию по уголовным делам областного суда. Они не согласны с приговором, который огласил бердский суд 23 апреля.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», суд признал экс-начфина виновной в халатности, повлекшей ущерб бюджета города на 7 млн рублей. Ирине Вагнер назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка с испытательным сроком в 1 год. Ей также запретили работать на руководящих должностях в органах госвласти 1 год.

Вагнер и в последнем слове настаивала на своей невиновности. Она отметила, что следствие рассмотрело только те обстоятельства дела, которые необходимы для обвинения. И никто, по ее мнению, не собирался разбираться в деле.

По версии следствия она передала флешку со своей электронной подписью Яне Ведяшкиной, сотруднице Центра информационного и материального обеспечения, который находится в здании УФиНП. Воспользовавшись этим Ведяшкина перевела на свои счета и знакомых около 7 млн рублей. Следствие установило около 100 таких незаконных перечислений за 2 года. За это она получила срок — 3 года и 9 месяцев колонии, сообщал«Курьер. Среда. Бердск».

Обвинение, кроме того, полагает, что Вагнер в должности начфина не должным образом исполняла свои обязанности, бездействовала в части контроля, что привело к существенному ущербу для бердской казны. Бердский суд с этим согласился.

Но осужденная и ее адвокат настаивают на обратном. По словам Александра Столбы, апелляционные жалобы подали и он, и его подзащитная. Пока дата рассмотрения не назначена. Это процесс не быстрый, заметил Александр Иванович.

-Когда судья получает жалобы, он отсылает их прокурору, который может подавать возражения. Вот когда судья соберет все документы, тогда он направит их в областной суд вместе с материалами дела. До 22 мая должны все собрать, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» адвокат Столба, подчеркнув, что раньше второй половины июня вряд ли стоит ждать рассмотрения апелляций.

Защитник настаивает на том, что вынесенный приговор Ирине Вагнер незаконен и необоснован. Он уверен, что в судебном заседании не была доказана вина его подзащитной.

-В судебном заседании так и не представили неоспоримых, достоверных доказательств ее халатности. Мы просим суд оправдать Ирину Александровну, поскольку в ее действиях нет состава преступления, — убежден Александр Столба. Он надеется, что апелляционная инстанция отменит приговор бердского суда.