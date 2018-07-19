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Суд о растрате 1 млн рублей бюджетных средств перенесли на август в Бердске

На скамье подсудимых экс-руководитель ЦИМО Захарова и подозреваемые в пособничестве — Горбунов, Шапран, Кращук.

19.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Суд о растрате 1 млн рублей бюджетных средств перенесли на август в Бердске

На суде бывшего начальника управления финансов Ирины Вагнер Анна Захарова выступала на стороне защиты

Не состоялся суд по делу о растрате бюджетных средств, 1 млн рублей, в Центре информационного и материального обеспечения 19 июля в Бердске. Заседание перенесено на август, сообщили в бердском городском суде. Судья Наталья Агеева находится в отпуске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», суд по делу о растрате бюджетных средств начался 9 июля. На скамье подсудимых экс-директор ЦИМО Анна Захарова и еще трое сотрудников, подозреваемых в пособничестве.

По версии следствия, Захарова незаконно выписывала себе премии на общую сумму в 1 млн рублей. В отношении 33-летней и.о. директора ЦИМО Анны Захаровой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере).

Обвиняемая в период с марта 2015 года по июнь 2017-го ежемесячно издавала незаконные приказы о начислении в свою пользу за счет выделенного муниципалитетом учреждению финансирования выплат стимулирующего характера. Всего в указанный период в пользу подозреваемой были необоснованно начислены и выплачены денежные средства в сумме 1 006 266 руб.

Захарову уволили с должности и. о. директора ЦИМО и назначили ей домашний арест.

В конце июня 2018 года в бердский суд поступило уголовное дело в отношении Анны Захаровой. Выяснилось, что находясь на посту директора ЦИМО она незаконно, по версии обвинения, приняла на работу трех человек, и платила им за работу, которую они фактически не выполняли. Горбунов, Шапран и Кращук проходят как пособники по данному делу (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Ника Шапран — супруга известного оппозиционера и активиста Виталия Шапрана. Она уже написала жалобу в прокуратуру, настаивая на том, что в ЦИМО ее устроил бывший первый вице-мэр Бердска Александр Тужик. Ника Алексеевна просит защитить ее «от заведомо незаконного привлечения в качестве обвиняемой в преступлении, которое она не совершала и не могла совершить».

По версии следствия, в период времени с 11 января по 22 июня 2016 года «при пособничестве Шапран Н.А., Захарова А.В., используя свое служебное положение руководителя МКУ «ЦИМО», из корыстных побуждений, совершила хищение вверенных ей бюджетных денежных средств, выделенных из бюджета МО г. Бердск в фонд оплаты труда работников МКУ «ЦИМО», путем растраты в размере 56 211 рублей 84 копейки».

По версии Шапран, в начале 2016 года глава Бердска Евгений Шестернин поручил своему заместителю Александру Тужику трудоустроить ее в какое-нибудь профильное муниципальное предприятие, поскольку ей «было поручено выполнение важного муниципального задания по разработке проекта и последующему созданию структуры по эффективному влиянию на информационное пространство Бердска».

Выбор пал на ЦИМО. Ника Шапран, по ее словам, просто передала туда документы. Согласно трудовому договору она работала на полставки и дистанционно в прямом подчинении у Тужика.

Через несколько месяцев, по словам Шапран, она уволилась по собственному желанию, так как «работодатель так и не приступил к реализации ни одного из разработанных по его поручению проектов в информационной сфере».

Первый замглавы Бердска Александр Тужик уволился, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 23 апреля 2018 года по собственному желанию. Как раз после того, как разгорелись финансовые скандалы в ЦИМО и управлении финансов. И когда двое сотрудников были признаны судом виновными — одна, Яна Ведяшкина, в присвоении 7,3 млн рублей, вторая, экс-начфин Ирина Вагнер, в халатности.


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(1) Комментарий

  1. Гость

    Начали тянуть резину??! А в августе судья уйдёт в отпуск??! А потом судья уволится, новый судья «пррриступил к ознакомлению с материалами дела»…???!
    Чё там с Осиным??! Допереносились уже? :-D :-D :-D

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