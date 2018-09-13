Подделать акт проверки обвиняемой в хищении 2 млн руб. чиновницы требовала экс-начфин Бердска

Сегодня, 13 сентября, в бердском городском суде на заседании по делу о хищении 2 млн рублей руководителем ЦИМО Анной Захаровой выступила свидетель Ирина Стрижак, которая выявила преступления и. о. директора бердского муниципального учреждения. Обнаружить преступления Ирина Валентиновна помогла занимаемая ею должность консультанта в управлении финансов и налоговой политики мэрии Бердска.

— Я осуществляю внутренний муниципальный финансовый контроль. В июле 2017 года в план проверок включило ЦИМО, которым руководила Анна Захарова. При проверке я выяснила, что она неправомерно начисляла себе заработную плату, исходя из оклада главного специалиста. Хотя фактически выполняла функциями руководителя ЦИМО: увольняла и брала на работу сотрудников, издавала приказы. При этом выплаты стимулирующего характера и премии назначала себе сама в размере 300% оклада заработной платы, без согласования в главой Бердска, что предусмотрено положениями и уставами города, — рассказала Ирина Валентиновна.

В ходе судебного заседания, отвечая на вопросы гособвинителя, адвокатов обвиняемых Ирина Стрижак вспомнила, что на момент работы в должности и. о. директора Анна Захарова совмещала должность ведущего специалиста, что противоречит трудовому законодательству:

— Совмещение должностей руководителя предприятия возможно при условии, что совмещение должностей не превышает три месяца и только по поручению главы.

Свидетель рассказала, что после проверки она составила акт и отнесла его своему начальнику Ирине Вагнер (экс-начальник УФиНП, осужденная за халатность). Та попросила изменить в акте данные о проверке:

— Вагнер требовала, чтобы я написала в акте, что заработная плата начислялась в соответствии со штатным расписанием на основе трудового договора и исключить слово «неправомерный». Я это делать отказалась.

Стрижак подчеркнула, что акт с правками Ирины Вагнер у нее сохранился. Выяснилось, что трудовая инспекция уже проводила проверку зарплаты Захаровой ранее. После чего потребовала мэрию Бердска оформить Захарову должным образом — заключить трудовой договор с должностью исполняющей обязанности директора ЦИМО. Все же Ирина Стрижак заявила в суде, что по ее мнению оклад и. о. директора и бухгалтера был неправомерным и требовал корректировки.

В полемику со свидетелем вступил обвиняемый в пособничестве растраты бюджетных денег Сергей Горбунов (брат Ирины Вагнер, который якобы развозил документы ЦИМО и получал за это зарплату — в сумме почти 500 тыс. рублей). Он спросил Стрижак, видела ли она его в здании мэрии и ЦИМО.

— Я вас не видела. И даже не знала, что у нас есть транспорт. Я на проверки езжу своим ходом либо пользуюсь общественным транспортом. Видимо Вагнер не посчитала нужным сообщить, что в управлении финансов появился свой транспорт, — ответила свидетель.

В этот же день, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», суд допросил еще одного свидетеля — бывшего начальника отдела труда мэрии Нину Соколовскую.

Напомним, что Анне Захаровой инкриминируют 5 преступных эпизодов — растрату и присвоение более 2 млн рублей бюджетных средств.

Первоначально руководителя ЦИМО обвинили в хищении 1 млн 144 тыс. рублей (с марта 2015 по июль 2017 года). По версии следствия, она незаконно выписала себе премий на такую сумму, хотя правом поощрять материально сотрудников наделен только глава города.

Позже дело Захаровой обросло новыми преступными эпизодами и фигурантами. Теперь на скамье подсудимых еще трое Горбунов, Кращук и Шапран, которые проходят как пособники в растрате. Пособники ставили подписи в документах, что позволяло незаконно перечислять средства из фонда оплаты труда.

В период с 1 февраля 2016-го по 28 апреля 2017 года при пособничестве Кращук Захарова, используя свое служебное положение руководителя ЦИМО из корыстных побуждений совершила хищение 373 300 рублей. С марта 2015-го по 31 июля 2017-го Захарова при пособничестве Горбунова похитила 469 680 рублей. С 11 января по 22 июня 2016 года при пособничестве Шапран Зазарова похитила 56 211 рублей, прокомментировала Белова.

Кроме этого Анне Захаровой вменяют вмешательство в деятельность следователя.

Общий материальный ущерб, причиненный муниципалитету, оценивается в 2 млн 43 тыс. рублей. Бердская власть пока не завила гражданский иск. Обвинение заявило о допросе 32 свидетелей.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», подсудимая Шапран написала жалобу прокурору, где сообщает, что ее устроил в ЦИМО бывший первый вице-мэр Александр Тужик.