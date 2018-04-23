6 месяцев исправительных работ условно экс-начфину Ирине Вагнер за халатность дал суд Бердска
Кроме того ей запретили на протяжении года занимать руководящие должности в органах госвласти. Обвинительный приговор зачитывали полтора часа.(ВИДЕО)
23.04.2018Автор: Елена МедведеваФото: Курьер.Среда.Бердск12 коммент.
Ирина Вагнер стоя полтора часа слушала свой приговор
Сегодня, 23 апреля, в судья Бердского городского суда Татьяна Васюхневич вынесла обвинительный приговор экс-начфину Бердска Ирине Вагнер. Подсудимой, которую обвиняли в халатности, повлекшей ущерб бюджета города на 7 млн рублей, назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 15% с заработка с испытательным сроком в 1 год. Ей также запретили работать на руководящих должностях в органах госвласти 1 год, сообщает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» из зала суда.
Судья Татьяна Васюхневич огласила приговор Ирине Вагнер
Автор видео Елена Медведева
Как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск» сегодня Ирина Вагнер произнесла свое последнее слово перед судом. Бывший начальник управления финансов и налоговой политики настаивала на своей невиновности. В своей речи она отметила, что следствие рассмотрело только те обстоятельства дела, которые необходимы для обвинения. И никто не собирался разбираться в деле.
«Курьер.Среда.Бердск» сообщал, что 4 апреля, закончилось судебное следствие по делу экс-начфина Бердска Ирины Вагнер. По версии следствия она передала флешку со своей электронной подписью Яне Ведяшкиной, сотруднице Центра информационного и материального обеспечения (ЦИМО), который находится в здании УФиНП.
Воспользовавшись этим Ведяшкина перевела на свои счета и знакомых около 7 млн рублей. Следствие установило около 100 таких незаконных перечислений за 2 года. За это она получила срок — 3 года и 9 месяцев колонии, сообщал«Курьер. Среда. Бердск».
Обвинение, кроме того, полагает, что Вагнер в должности начфина не должным образом исполняла свои обязанности, бездействовала в части контроля, что привело к существенному ущербу для бердской казны.
такой суд,надо самих придать суду! это что за приговор???
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Какой год условно? «6 месяцев исправительных работ. Наказание считается условным. Кроме того, ей запрещено занимать руководящие должности сроком на 1 год.»
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Ну и ладно. Кому она нужна теперь в органах власти с замаранным личным делом? Да и частник лишний раз подумает, пригревать ли на груди змею.
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Жалко Ирину, попала в «жернова» российского правосудия, где, как известно, — и нашим и вашим.
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Вот вам и цена ответственности, которое несет руководство….объясняя этим разницу зарплат со специалистом в 4-5 раз
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М-м-м-мдааааа… Всё весьма условно…. И суд, и приговор! А денежки-то тю-тю! И вряд ли вернуться в бюджет!
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6 месяцев исправительных работ с удержанием 15% с заработка с испытательным сроком в 1 год, на объекте ДК штукатуром — маляром, а потом в штрафбат к кожину
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вагнер так и не ответила на главный вопрос: ДЕНЬГИ похищенные ГДЕ !!!!
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Ну зато её мэр похвалил за наоаденную систему контроля) Вот позорище!
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С родителей сдерут больше денег, покроют всё ворованное,
я больше ни копейки не сдам, у меня терпение лопнуло,
мы получаем мизерные доходы и обязаны этим ворам
покрывать деньги……а их судят…..смех один, они ни за что
не отвечают, им везде почёт, хватит.
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да успокойтесь вы,впереди еще суд над Захаровой.Всяко может случится
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Да угомонитесь вы, какие деньги вы платили то, опять двадцать пять. Один раз заплатили по 3 рубля зато нытья на миллион. У нас всегда ноют те кто ни чего не платит а только ноет больше всех с видом что платит. Задайте вопрос Ведяшкиной где деньги? Или вы еще не поняли что с этих денег и проплачено «мероприятие». Шлейф мамы Ведяшкиной явно прослеживается. Что ни кто не знает чем ее мама раньше занималась. Теперь заставляет вернуть долги. Поэтому так яро некоторые «сотрудники» и работали, только где они теперь?
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