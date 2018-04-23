6 месяцев исправительных работ условно экс-начфину Ирине Вагнер за халатность дал суд Бердска

Сегодня, 23 апреля, в судья Бердского городского суда Татьяна Васюхневич вынесла обвинительный приговор экс-начфину Бердска Ирине Вагнер. Подсудимой, которую обвиняли в халатности, повлекшей ущерб бюджета города на 7 млн рублей, назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 15% с заработка с испытательным сроком в 1 год. Ей также запретили работать на руководящих должностях в органах госвласти 1 год, сообщает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» из зала суда.

Автор видео Елена Медведева



Как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск» сегодня Ирина Вагнер произнесла свое последнее слово перед судом. Бывший начальник управления финансов и налоговой политики настаивала на своей невиновности. В своей речи она отметила, что следствие рассмотрело только те обстоятельства дела, которые необходимы для обвинения. И никто не собирался разбираться в деле.

«Курьер.Среда.Бердск» сообщал, что 4 апреля, закончилось судебное следствие по делу экс-начфина Бердска Ирины Вагнер. По версии следствия она передала флешку со своей электронной подписью Яне Ведяшкиной, сотруднице Центра информационного и материального обеспечения (ЦИМО), который находится в здании УФиНП.

Воспользовавшись этим Ведяшкина перевела на свои счета и знакомых около 7 млн рублей. Следствие установило около 100 таких незаконных перечислений за 2 года. За это она получила срок — 3 года и 9 месяцев колонии, сообщал«Курьер. Среда. Бердск».

Обвинение, кроме того, полагает, что Вагнер в должности начфина не должным образом исполняла свои обязанности, бездействовала в части контроля, что привело к существенному ущербу для бердской казны.