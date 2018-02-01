Однофамилец подозреваемой в мошенничестве с землей дочери главы горотдела МВД работает в мэрии Бердска

В мэрии Бердска сейчас идет проверка аукциона, который стал поводом для задержания начальника городского отдела МВД Сергея Проценко и его дочери Екатерины Песляк.
Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», руководство города ведет «расследование» в управлении земельных отношений, которое выставляло на торги земельный участок в 10 соток на ул. Тимирязева в Новом поселке в мае 2017 года.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что аукцион выиграла Екатерина Песляк, предложив за аренду земли более 4 млн рублей в года (330 тыс. рублей ежемесячно). Из 8 участников торгов никто не осмелился дать больше, ведь первоначальная цена составляла всего 139 тыс.
В течение короткого времени Песляк ставит на участке строительный вагончик, оформляет его как капитальное строение и переводит землю в свою собственность. Это делается до внесения первого арендного платежа. Она смогла выкупить земельный участок за 11 тыс. рублей — 3% стоимости.
ФСБ и Следственный комитет полагают, что «провернуть» такую схему Екатерине Песляк помог ее отец — начальник отдела МВД по Бердску полковник полиции Сергей Проценко с использованием служебного положения. Обоих задержали 30 января. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Сегодня, 1 февраля, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», состоится заседание в Бердском суде по избранию меры пресечения. СК ходатайствует об аресте с содержанием обоих фигурантов в СИЗО.
«Курьер. Среда. Бердск» обнаружил интересное совпадение. В управлении земельных отношений бердской администрации работает сотрудник по фамилии Песляк. По официальным данным мэрии, Алексей Павлович Песляк служит в должности начальника отдела земельных отношений, являясь заместителем руководителя управления.
Возглавляет управление земельных отношений Светлана Бахарева, которая вчера, 31 января, по просьбе членов Общественной палаты подробно рассказала о скандальном аукционе. Она заверила, что сами торги прошли законно. Но скорость, с которой были оформлены документы на землю Екатерины Песляк насторожили силовиков. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», через месяц после торгов в интернете появилось объявление о продаже участка.
Теперь понятно как этот «Однофамилец» на должность в земельный отдел попал.
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Интересно, а Бахарева рассказала как в считанные дни они оформили постановление которая она же и подписала и договор купли-продажи для Песляк. Или кто-то попросил….
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Да это однофамильцы просто. Да и не смог бы замначальника повлиять на ход электронного аукциона. Значит администрация тут не причем.
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Вам хоть плюй в глаза — все божья роса!
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Не мог? А кто надоумил заявить сумму в 4млн? При такой схеме можно и 20!
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Можно подумать, что это первый случай с землёй, так незаконно приобретался. Это только кто не впишется в их команду, того и сдают. (как с Потаповым) Всем понятно, что вся земля в хороших местах, ушла так. И не на кого не заводили дело.
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Это зять Проценко! Образование у него — училище, специальность повар. он устроился на эту должность, между прочим в мае 2017 года. Но самое главное, как Глава принял на работу специалиста без опыта, да еще и без вышего образования ( а это главное условие для приема на работу муниципального служащего!!!)
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Интересно услышать ответ на этот вопрос от мэра и как на это отреагирует СК?
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Уволить работодателя зятя. Того, кто подписал с ним трудовой договор.
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Повар-начальник отдела земельных отношений??!
Нет, блиннн! Нужен этой стране новый Сталин! Нужен!
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Понятие мафия вам знакОмо?Если да,то вопросов быть не должнО,если нет-выясните,что значит мафия и тогда вам всё станет ясно и понятно)
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В администрации давно кадровые чудеса творятся! То «с улицы девушку» примут безграмотную для пресс-релизов администрации, то подруг по тусовкам и отдыху устроят «на кассу», то молодых родственничков «для общего руководства» и надувания мыльных пузырей?!
И всё как-то — «никто не виноват»??!
Да вы там не офигели от безнаказанности в конец??! За всё отвечает глава, если у вас там нет виноватых исполнителей!
А прокуроры всё карандаши и скрепки в детсадах пересчитывают? Как бы злоупотребления не пропустить!
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Вы все врете! У него есть высшее образование!
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Собственно, это классический случай кумовства и коррупции.
* Папа (чиновник в правоохранительных органах) отвечал за прикрытие со стороны силовых структур (ну там попросить прокурора не интересоваться каким-то вопросом, дело закрыть или развалить, кого-то припугнуть)
* Муж/брат/родственник был ответственный за скорейшее проведение сделок без вопросов
* «Гениальная» дочь-предприниматель делала практически законный бизнес.
Такие схемы распространены повсюду у нас в России. Могу привести кучу примеров в эшелонах власти повыше — там и суммы уже астрономические. А раскрываются такие схемы обычно не на основании последовательной и планомерной работы спецслужб по борьбе с коррупцией, а при переделе сфер влияния.
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