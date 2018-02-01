Однофамилец подозреваемой в мошенничестве с землей дочери главы горотдела МВД работает в мэрии Бердска

В мэрии Бердска сейчас идет проверка аукциона, который стал поводом для задержания начальника городского отдела МВД Сергея Проценко и его дочери Екатерины Песляк.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», руководство города ведет «расследование» в управлении земельных отношений, которое выставляло на торги земельный участок в 10 соток на ул. Тимирязева в Новом поселке в мае 2017 года.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что аукцион выиграла Екатерина Песляк, предложив за аренду земли более 4 млн рублей в года (330 тыс. рублей ежемесячно). Из 8 участников торгов никто не осмелился дать больше, ведь первоначальная цена составляла всего 139 тыс.

В течение короткого времени Песляк ставит на участке строительный вагончик, оформляет его как капитальное строение и переводит землю в свою собственность. Это делается до внесения первого арендного платежа. Она смогла выкупить земельный участок за 11 тыс. рублей — 3% стоимости.

ФСБ и Следственный комитет полагают, что «провернуть» такую схему Екатерине Песляк помог ее отец — начальник отдела МВД по Бердску полковник полиции Сергей Проценко с использованием служебного положения. Обоих задержали 30 января. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Сегодня, 1 февраля, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», состоится заседание в Бердском суде по избранию меры пресечения. СК ходатайствует об аресте с содержанием обоих фигурантов в СИЗО.

«Курьер. Среда. Бердск» обнаружил интересное совпадение. В управлении земельных отношений бердской администрации работает сотрудник по фамилии Песляк. По официальным данным мэрии, Алексей Павлович Песляк служит в должности начальника отдела земельных отношений, являясь заместителем руководителя управления.

Возглавляет управление земельных отношений Светлана Бахарева, которая вчера, 31 января, по просьбе членов Общественной палаты подробно рассказала о скандальном аукционе. Она заверила, что сами торги прошли законно. Но скорость, с которой были оформлены документы на землю Екатерины Песляк насторожили силовиков. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», через месяц после торгов в интернете появилось объявление о продаже участка.