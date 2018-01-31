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Задержали за мошенничество с землей главного полицейского Бердска

Сергей Проценко и его дочь, по версии СКР, выкупили земельный участок за 11 тыс. рублей и продали как свою собственность за 2 млн рублей.

31.01.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер. Среда. Бердск 17 коммент.

Задержали за мошенничество с землей главного полицейского Бердска

Полковник полиции Сергей Проценко руководил отделом МВД Бердска 2,5 года

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области в отношении 54 –летнего начальника отдела МВД России по Бердску и его 30-летней дочери возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По данным следствия, в апреле 2017 года начальник отдела МВД России по Бердску решил приобрести путем обмана и злоупотребления доверием право на земельный участок, принадлежащий муниципальному образованию Бердск Новосибирской области, после чего договорился со своей дочерью о совместном совершении мошенничества, распределив между собой роли и функции, согласно которым последняя должна была принять участие в аукционе, победить в нём, после чего выступить арендатором земельного участка, а он задействовать должностных лиц муниципального образования  Бердска в процедурах заключения договора аренды земельного участка, выдачи разрешения на строительство и предоставления земельного участка в собственность

В мае 2017 года в администрации Бердска, состоялся аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка. В данном аукционе приняли участие 8 граждан, в том числе и дочь начальника отдела полиции по Бердску, которая предложила на аукционе самую высокую цену годовой арендной платы и была признана аукционной комиссией победителем.

Далее, на данном земельном участке было возведено строение под видом капитального дома и путем мошеннических действий, в Единый государственный реестр недвижимости была внесена запись о регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом, договор аренды земельного участка был расторгнут, а земельный участок злоумышленниками выкуплен по цене не более 11 тыс. рублей и выставлен на продажу за сумму более 2 млн рублей.

Обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, выявлены сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области совместно с Управлением собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области.

Старший помощник руководителя управления СУ СК РФ по Новосибирской области Дмитрий Чечулин сегодня, 31 января, подтвердил  «Курьер.Среда. Бердск» информацию о задержании Сергея Проценко. Также он сообщил, что подробности мошеннической схемы пока не раскрываются. На вопрос корреспондента о том, каким образом удалось зарегистрировать в Росреестре «хлипкое строение» как объект капитального строительства, Дмитрий Чечулин ответил: «Служебное положение».

Речь идет, по данным «Курьер. Среда. Бердск», о земельном участке в Новом поселке, выделенную полковнику полиции. За аренду земли необходимо было вносить 50 тыс. рублей в ежемесячно. Но Проценко до первого платежа построил на участке «сарай» и зарегистрировал его как капитальное строение.

В настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в жилье и на рабочем месте Проценко сейчас проводят обыски.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

Проценко отдал в горадминистрацию документы с просьбой передать земельный участок в безвозмездное пользование, что предусмотрено законом. И никаких подозрений в законности этой сделки у чиновников не возникло, поэтому ему оформили право безвозмездного пользования на землю.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» первый вице-мэр Александр Тужик, сейчас в администрации тоже разбираются с «этим делом». И пока воздерживаются от комментариев.

— Все, что от нас потребуется, мы предоставим правоохранительным органам, — заявил «Курьер. Среда. Бердск» Александр Михайлович.

В главке МВД по Новосибирской области в эти минуты готовят официальный комментарий относительно задержания высокопоставленного полицейского чина. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» представитель пресс-службы ведомства Михаил Бирюков, служба безопасности регионального управления МВД проведет собственное расследование и в случае подтверждения фактов уволит Проценко из органов «по отрицательным мотивам».

Справка «Курьер. Среда Бердск»

Полковник полиции Сергей Проценко вступил в должность руководителя начальника отдела МВД в Бердске 28 сентября 2015 года. В МВД Сергей Алексеевич служит с 1985 года. Он окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР. Службу проходил на различных должностях в Новосибирской области, прошел путь от оперуполномоченного до руководителя.

В 2012 году был назначен на должность начальника Отдела полиции № 1 (по обслуживанию внутригородской территории «Кировский район») УМВД России по городу Томску. Затем руководил полицией закрытого города Северска. В 2015-м, по приказу МВД, вернулся в Бердск, где ранее работал оперуполномоченным.

Люди, которым приходилось работать с Сергеем Проценко, отзываются о нем как об опытном и принципиальном руководителе. Сергей Алексеевич хорошо проявлял себя на службе, о чем свидетельствуют награды и благодарности.

Его предшественник Илья Шипицын, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уволен с поста начальника ОМВД по статье.Поводом для возбуждения дела стал выявленный факт безвозмездной сдачи в аренду земли и помещений ведомства.


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Весь сюжет: Проценко

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Бесплатно вакансию можно разместить на сайте www.rabotanso.ru Интернет стал мусоркой, потому что туда пришли ВСЕ Уволят из органов подозреваемого в махинациях начальника полиции Бердска

(17) Комментариев

  1. Новый мэр

    Ну вот и 211 в список

    Thumb up 8 Thumb down 4

  2. Аноним

    еще один «честный и предприимчивый», после Терентьева (бывший нач. полиции), которого погнали за «предприимчивость» :-D

    Thumb up 29 Thumb down 1

    • Ru

      Тут не должно обойтись без группы лиц во главе с начальником отдела земельных отношений и мэра, так как подписывает постановление о выделении земли, руководитель 8)

      Thumb up 29 Thumb down 1

  3. Саша

    Хорошая схема. А сколько таким образом на Южном землицы ушло????

    Thumb up 23 Thumb down 1

  4. Поросёнок Пётр

    Впрочем, ничего нового (с)
    Наша доблестная полиция, на страже закона стоящая 8)
    Впрочем, каков размер пруда, таков и улов, 2 миллиона рублей, курам на смех.
    А вот вспоминается бывший главный московский мент, товарищ Пронин, который путём махинаций и мокрых делишек построил миллиардную семейную бизнес-империю, впрочем, Пронин не Проценко с хахахаха :-D какими-то двумя лямами, по этому, прекрасно себя чувствует на свободе *PARDON* Слава Российской полиции! Лучшей полиции в мире!
    Наша служба и опасна и трудна,
    И на первый взгляд, как будто не видна.
    Если кто-то кое-где у нас порой
    Честно жить не хочет… 8)

    Thumb up 19 Thumb down 4

  5. Аноним

    а он задействовать должностных лиц муниципального образования Бердска

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/01/31/336734-v-moshennichestve-s-zemlej-podozrevayut-glavnogo-policejskogo-berdska

    это злоупотребление полномочиями?

    Thumb up 2 Thumb down 2

  6. Житель Бердска

    Моя милиция меня бережет, сначала посадит, потом стережет.
    А по сути — заворовались все, за последние 17 лет.
    «Борьба» с коррупцией называется.
    Как говорил один известный персонаж — «я обещаю обещать».

    Thumb up 15 Thumb down 3

  7. Птенец

    Предвыборная показуха. Елисеев в Новосибирске, Проценко у нас. Нашли козлов отпущения для имитации борьбы с коррупцией.

    Thumb up 8 Thumb down 20

  8. бывалый

    Стыдно за полковника. Ушлый по земельным делам оказался. Сорвать погоны с такого публично, при всем личном составе ГОВД на главной площади города. И никакой служебной пенсии! А садить за это не надо. Он офицерскую честь растоптал — это клеймо на всю жизнь. 8)

    Thumb up 21 Thumb down 2

    • Поросёнок Пётр

      Про какую честь вы тут рассуждаете =-O Вы ещё наивно полагаете, что в правоохранительные органы люди идут «служить и защищать»? *NO* Такие идейные люди остались где-то там в легендарном прошлом, ныне же, смело можно хватать любого мента, особенно высокопоставленного, много чего интересного там можно найти ;)

      Thumb up 16 Thumb down 4

      • Аноним

        Не согласен, просто за ****, приличного мента не видно, да и не принято сейчас про них писать, не актуально. Народу и журналистам, это не интересно. То ли дело — вот такие факты…

        Thumb up 2 Thumb down 4

  9. Аноним

    Обалдеть да только Вот с такими правоохранителями растащат полностью Россию, а народ останется нищим. Полковник, а ни стыда ни чести. Конфисковать у него и у родственников все незаконно нажитое.

    Thumb up 9 Thumb down 1

  10. Как так

    Между прочим земельный отдел не мог не знать об этом. Построить дом за две недели и зарегистировать его) Мне кажется на это стоит обратить внимание, как минимум. Привлечь кадастрового инженера кто ставил на учет этот «дом» и руководство земельного отдела за такие махинации.
    Кстати, за последнее время это не первый участок выкупленный по такой схеме……Проверяйте дальше аукционы узнаете много нового, ну и на погоны заработаете!

    Thumb up 23 Thumb down 0

  11. Аноним

    Прямо преступление века! А у кого из власть имущих и их приближенных по другому? Ни один не растратился на землю это же их кровная собственность! Проверяйте сплошняком не прогадаете.

    Thumb up 8 Thumb down 1

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