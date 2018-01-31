Задержали за мошенничество с землей главного полицейского Бердска

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области в отношении 54 –летнего начальника отдела МВД России по Бердску и его 30-летней дочери возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По данным следствия, в апреле 2017 года начальник отдела МВД России по Бердску решил приобрести путем обмана и злоупотребления доверием право на земельный участок, принадлежащий муниципальному образованию Бердск Новосибирской области, после чего договорился со своей дочерью о совместном совершении мошенничества, распределив между собой роли и функции, согласно которым последняя должна была принять участие в аукционе, победить в нём, после чего выступить арендатором земельного участка, а он задействовать должностных лиц муниципального образования Бердска в процедурах заключения договора аренды земельного участка, выдачи разрешения на строительство и предоставления земельного участка в собственность

В мае 2017 года в администрации Бердска, состоялся аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка. В данном аукционе приняли участие 8 граждан, в том числе и дочь начальника отдела полиции по Бердску, которая предложила на аукционе самую высокую цену годовой арендной платы и была признана аукционной комиссией победителем.

Далее, на данном земельном участке было возведено строение под видом капитального дома и путем мошеннических действий, в Единый государственный реестр недвижимости была внесена запись о регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом, договор аренды земельного участка был расторгнут, а земельный участок злоумышленниками выкуплен по цене не более 11 тыс. рублей и выставлен на продажу за сумму более 2 млн рублей.

Обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, выявлены сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области совместно с Управлением собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области.

Старший помощник руководителя управления СУ СК РФ по Новосибирской области Дмитрий Чечулин сегодня, 31 января, подтвердил «Курьер.Среда. Бердск» информацию о задержании Сергея Проценко. Также он сообщил, что подробности мошеннической схемы пока не раскрываются. На вопрос корреспондента о том, каким образом удалось зарегистрировать в Росреестре «хлипкое строение» как объект капитального строительства, Дмитрий Чечулин ответил: «Служебное положение».

Речь идет, по данным «Курьер. Среда. Бердск», о земельном участке в Новом поселке, выделенную полковнику полиции. За аренду земли необходимо было вносить 50 тыс. рублей в ежемесячно. Но Проценко до первого платежа построил на участке «сарай» и зарегистрировал его как капитальное строение.

В настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в жилье и на рабочем месте Проценко сейчас проводят обыски.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

Проценко отдал в горадминистрацию документы с просьбой передать земельный участок в безвозмездное пользование, что предусмотрено законом. И никаких подозрений в законности этой сделки у чиновников не возникло, поэтому ему оформили право безвозмездного пользования на землю.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» первый вице-мэр Александр Тужик, сейчас в администрации тоже разбираются с «этим делом». И пока воздерживаются от комментариев.

— Все, что от нас потребуется, мы предоставим правоохранительным органам, — заявил «Курьер. Среда. Бердск» Александр Михайлович.

В главке МВД по Новосибирской области в эти минуты готовят официальный комментарий относительно задержания высокопоставленного полицейского чина. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» представитель пресс-службы ведомства Михаил Бирюков, служба безопасности регионального управления МВД проведет собственное расследование и в случае подтверждения фактов уволит Проценко из органов «по отрицательным мотивам».

Справка «Курьер. Среда Бердск»

Полковник полиции Сергей Проценко вступил в должность руководителя начальника отдела МВД в Бердске 28 сентября 2015 года. В МВД Сергей Алексеевич служит с 1985 года. Он окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР. Службу проходил на различных должностях в Новосибирской области, прошел путь от оперуполномоченного до руководителя.

В 2012 году был назначен на должность начальника Отдела полиции № 1 (по обслуживанию внутригородской территории «Кировский район») УМВД России по городу Томску. Затем руководил полицией закрытого города Северска. В 2015-м, по приказу МВД, вернулся в Бердск, где ранее работал оперуполномоченным.

Люди, которым приходилось работать с Сергеем Проценко, отзываются о нем как об опытном и принципиальном руководителе. Сергей Алексеевич хорошо проявлял себя на службе, о чем свидетельствуют награды и благодарности.

Его предшественник Илья Шипицын, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уволен с поста начальника ОМВД по статье.Поводом для возбуждения дела стал выявленный факт безвозмездной сдачи в аренду земли и помещений ведомства.