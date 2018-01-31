Задержали за мошенничество с землей главного полицейского Бердска

Полковник полиции Сергей Проценко руководил отделом МВД Бердска 2,5 года
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области в отношении 54 –летнего начальника отдела МВД России по Бердску и его 30-летней дочери возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
По данным следствия, в апреле 2017 года начальник отдела МВД России по Бердску решил приобрести путем обмана и злоупотребления доверием право на земельный участок, принадлежащий муниципальному образованию Бердск Новосибирской области, после чего договорился со своей дочерью о совместном совершении мошенничества, распределив между собой роли и функции, согласно которым последняя должна была принять участие в аукционе, победить в нём, после чего выступить арендатором земельного участка, а он задействовать должностных лиц муниципального образования Бердска в процедурах заключения договора аренды земельного участка, выдачи разрешения на строительство и предоставления земельного участка в собственность
В мае 2017 года в администрации Бердска, состоялся аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка. В данном аукционе приняли участие 8 граждан, в том числе и дочь начальника отдела полиции по Бердску, которая предложила на аукционе самую высокую цену годовой арендной платы и была признана аукционной комиссией победителем.
Далее, на данном земельном участке было возведено строение под видом капитального дома и путем мошеннических действий, в Единый государственный реестр недвижимости была внесена запись о регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом, договор аренды земельного участка был расторгнут, а земельный участок злоумышленниками выкуплен по цене не более 11 тыс. рублей и выставлен на продажу за сумму более 2 млн рублей.
Обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, выявлены сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области совместно с Управлением собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области.
Старший помощник руководителя управления СУ СК РФ по Новосибирской области Дмитрий Чечулин сегодня, 31 января, подтвердил «Курьер.Среда. Бердск» информацию о задержании Сергея Проценко. Также он сообщил, что подробности мошеннической схемы пока не раскрываются. На вопрос корреспондента о том, каким образом удалось зарегистрировать в Росреестре «хлипкое строение» как объект капитального строительства, Дмитрий Чечулин ответил: «Служебное положение».
Речь идет, по данным «Курьер. Среда. Бердск», о земельном участке в Новом поселке, выделенную полковнику полиции. За аренду земли необходимо было вносить 50 тыс. рублей в ежемесячно. Но Проценко до первого платежа построил на участке «сарай» и зарегистрировал его как капитальное строение.
В настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в жилье и на рабочем месте Проценко сейчас проводят обыски.
По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.
Проценко отдал в горадминистрацию документы с просьбой передать земельный участок в безвозмездное пользование, что предусмотрено законом. И никаких подозрений в законности этой сделки у чиновников не возникло, поэтому ему оформили право безвозмездного пользования на землю.
Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» первый вице-мэр Александр Тужик, сейчас в администрации тоже разбираются с «этим делом». И пока воздерживаются от комментариев.
— Все, что от нас потребуется, мы предоставим правоохранительным органам, — заявил «Курьер. Среда. Бердск» Александр Михайлович.
В главке МВД по Новосибирской области в эти минуты готовят официальный комментарий относительно задержания высокопоставленного полицейского чина. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» представитель пресс-службы ведомства Михаил Бирюков, служба безопасности регионального управления МВД проведет собственное расследование и в случае подтверждения фактов уволит Проценко из органов «по отрицательным мотивам».
Справка «Курьер. Среда Бердск»
Полковник полиции Сергей Проценко вступил в должность руководителя начальника отдела МВД в Бердске 28 сентября 2015 года. В МВД Сергей Алексеевич служит с 1985 года. Он окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР. Службу проходил на различных должностях в Новосибирской области, прошел путь от оперуполномоченного до руководителя.
В 2012 году был назначен на должность начальника Отдела полиции № 1 (по обслуживанию внутригородской территории «Кировский район») УМВД России по городу Томску. Затем руководил полицией закрытого города Северска. В 2015-м, по приказу МВД, вернулся в Бердск, где ранее работал оперуполномоченным.
Люди, которым приходилось работать с Сергеем Проценко, отзываются о нем как об опытном и принципиальном руководителе. Сергей Алексеевич хорошо проявлял себя на службе, о чем свидетельствуют награды и благодарности.
Его предшественник Илья Шипицын, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уволен с поста начальника ОМВД по статье.Поводом для возбуждения дела стал выявленный факт безвозмездной сдачи в аренду земли и помещений ведомства.
Ну вот и 211 в список
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еще один «честный и предприимчивый», после Терентьева (бывший нач. полиции), которого погнали за «предприимчивость»
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Тут не должно обойтись без группы лиц во главе с начальником отдела земельных отношений и мэра, так как подписывает постановление о выделении земли, руководитель
29 1
Хорошая схема. А сколько таким образом на Южном землицы ушло????
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Впрочем, ничего нового (с)
Наша доблестная полиция, на страже закона стоящая
Впрочем, каков размер пруда, таков и улов, 2 миллиона рублей, курам на смех.
А вот вспоминается бывший главный московский мент, товарищ Пронин, который путём махинаций и мокрых делишек построил миллиардную семейную бизнес-империю, впрочем, Пронин не Проценко с хахахаха какими-то двумя лямами, по этому, прекрасно себя чувствует на свободе Слава Российской полиции! Лучшей полиции в мире!
Наша служба и опасна и трудна,
И на первый взгляд, как будто не видна.
Если кто-то кое-где у нас порой
Честно жить не хочет…
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а он задействовать должностных лиц муниципального образования Бердска
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/01/31/336734-v-moshennichestve-s-zemlej-podozrevayut-glavnogo-policejskogo-berdska
это злоупотребление полномочиями?
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Ждем посадок в земельном управлении администрации
20 0
Очень жаль, что прежние ловчилы из администрации в «область ушли»! Вот где деньги крутились! Не то, что эти два ляма!
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Моя милиция меня бережет, сначала посадит, потом стережет.
А по сути — заворовались все, за последние 17 лет.
«Борьба» с коррупцией называется.
Как говорил один известный персонаж — «я обещаю обещать».
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Предвыборная показуха. Елисеев в Новосибирске, Проценко у нас. Нашли козлов отпущения для имитации борьбы с коррупцией.
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Проворовался? — Поймали, посадили! Что опять тебе не так?! Не ловить и не сажать надо?!
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Стыдно за полковника. Ушлый по земельным делам оказался. Сорвать погоны с такого публично, при всем личном составе ГОВД на главной площади города. И никакой служебной пенсии! А садить за это не надо. Он офицерскую честь растоптал — это клеймо на всю жизнь.
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Про какую честь вы тут рассуждаете Вы ещё наивно полагаете, что в правоохранительные органы люди идут «служить и защищать»? Такие идейные люди остались где-то там в легендарном прошлом, ныне же, смело можно хватать любого мента, особенно высокопоставленного, много чего интересного там можно найти
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Не согласен, просто за ****, приличного мента не видно, да и не принято сейчас про них писать, не актуально. Народу и журналистам, это не интересно. То ли дело — вот такие факты…
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Обалдеть да только Вот с такими правоохранителями растащат полностью Россию, а народ останется нищим. Полковник, а ни стыда ни чести. Конфисковать у него и у родственников все незаконно нажитое.
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Между прочим земельный отдел не мог не знать об этом. Построить дом за две недели и зарегистировать его) Мне кажется на это стоит обратить внимание, как минимум. Привлечь кадастрового инженера кто ставил на учет этот «дом» и руководство земельного отдела за такие махинации.
Кстати, за последнее время это не первый участок выкупленный по такой схеме……Проверяйте дальше аукционы узнаете много нового, ну и на погоны заработаете!
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Прямо преступление века! А у кого из власть имущих и их приближенных по другому? Ни один не растратился на землю это же их кровная собственность! Проверяйте сплошняком не прогадаете.
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