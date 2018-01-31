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Суд изберет меру пресечения главному полицейскому Бердска 1 февраля

Сергея Проценко и его дочь, обвиняемых в махинациях с землей, задержали на двое суток. Следствие ходатайствует об аресте обоих с содержанием в СИЗО.

31.01.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 12 коммент.

Суд изберет меру пресечения главному полицейскому Бердска 1 февраля

Сергей Проценко

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Новосибирской области Дмитрий Чечулин, суд по избранию меры пресечения начальнику бердского отдела МВД Сергею Проценко и его дочери Екатерине Песляк состоится в четверг, 1 февраля.

Следствие ходатайствует о заключении подозреваемых под стражу — с содержанием после ареста в СИЗО. Но суд может поместить их под домашний арест.

Сейчас оба находятся в качестве задержанных в изоляторе временного содержания полиции. 1 февраля истекает 48 часов, на которые главный полицейский Бердска и его дочь были задержаны. Сегодня, 31 января, в местах проживания и работы обоих прошли обыски. Но следствие, как отметил Чечулин, не раскрывает адреса. Известно, что обыскивали кабинет Сергея Проценко в здании бердской полиции.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», СК расследует уголовное дело, инициированное ФСБ, о мошенничестве Проценко и Песляк с землей. По версии следствия, в апреле 2017 года начальник горотдела МВД решил приобрести «путем обмана и злоупотребления доверием право на земельный участок», принадлежащий муниципалитету. После этого он якобы договорился со своей дочерью о совместном совершении мошенничества, распределив между собой роли и функции. Она должна была принять участие в аукционе, победить в нём и выступить арендатором земельного участка, а он — задействовать должностных лиц города в процедурах заключения договора аренды земельного участка, выдачи разрешения на строительство и предоставления земельного участка в собственность.

В мае 2017 года в администрации Бердска, состоялся аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка. В нем участвовали 8 граждан, в том числе Песляк, которая предложила на аукционе самую высокую цену годовой арендной платы — свыше 4 млн рублей — и была признана победителем.

Затем на участке поставили строительный вагончик под видом капитального дома и «путем мошеннических действий», как считает следствие, в Единый государственный реестр недвижимости была внесена запись о регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом, договор аренды земельного участка был расторгнут, а земельный участок злоумышленниками выкуплен по цене не более 11 тыс. рублей и выставлен на продажу за сумму более 2 млн рублей.

Как работает подобная «криминальная» схема, «Курьер. Среда. Бердск» рассказал один из участников аукциона. А силовики посчитали, что здесь очевидны признаки преступления — приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. И возбудили уголовное дело по  ч. 4 ст. 159 УК РФ. По оценке следствия, бюджету Бердска нанесен ощутимый ущерб в виде недополученных доходов от аренды земли.


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(12) Комментариев

  1. Аноним

    горе-комбинатор, себя «посадил» и дочь потянул :-|

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  2. Изя Цукерман

    Ничего, наша местная еврейская община отмажет — отпустят, да еще и наградят! ;) *HELP*

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  3. горожанка

    Похоже дорогу кому то перешёл, раз так яро взялись за него. И ещё хотят видимо что то накопать. Сколько земли ушло, и ведь не было не одного заведённого дела.

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  4. Аноним

    «Сегодня ты герой, а завтра для кого то геморрой.» Жаль Проценко, надо было уходить ему на пенсию в прошлом году и всё было-бы у него нормально.

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  5. Аноним

    содержание под стражей и арест имущества ему в хату

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  6. Аноним

    Интересно а кто им схемочку предложил и распределилроли и функции. Если чесный ,то пусть всех выдаст и будет уважуха. Он много чудес в нашем городе знает.

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  7. Гость

    Тяжело больным окажется?! Когда справку адвокаты добудут?! =-O =-O =-O

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  8. Алексей

    Видать кому то не понравилось как он начал руководить, вот и подставили грамотно. и СК тут как тут ,но что странно
    Когда то СК проводит махинации в УК Гурмане при Виноградове и нашли документ в котором говорилось,что откат получили менты в размере 700 000р и это было размещено в СМИ ,но что самое странное ни кто из них ни понес ни какого наказания.

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  9. Аноним

    Интересно а часики на руке золотые и от какого бренда?

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  10. Анна

    Какой абсурд., как жить в этой стране. Крысы- мутанты сжирают неугодных на своём пути. а машина карательная идёт своим путём. Найдётся ли смелый судья, который откажет в заключении под стражу. Надумали преступление! Да, участки в Новом посёлке стоят дорого и дочь заплатила бы налогов после продажи больше, чем аренда за год. Это не может не учитывать СК, но на самом деле нужно освободить место. Надо же было сочинить — договорились, распределили роли… Дочери 30 лет, вполне самостоятельный человек, а если и помог в чём то отец, так для того мы рожали и растили своих детей, и каждый из нормальных родителей помогает своим детям. А злобный лай — преступники и т.п. — вот таким и воспитывает общество наш «кущёвский» СК. А людей держат за полных идиотов, показывая и наказывая вот такие , так называемые преступления. А там где по настоящему преступления, очевидные, не достучатся в глухую стену.

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  11. Аноним

    По сути место пребывания не изменилось, только кабинет другой *LOL*

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