Суд изберет меру пресечения главному полицейскому Бердска 1 февраля

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Новосибирской области Дмитрий Чечулин, суд по избранию меры пресечения начальнику бердского отдела МВД Сергею Проценко и его дочери Екатерине Песляк состоится в четверг, 1 февраля.

Следствие ходатайствует о заключении подозреваемых под стражу — с содержанием после ареста в СИЗО. Но суд может поместить их под домашний арест.

Сейчас оба находятся в качестве задержанных в изоляторе временного содержания полиции. 1 февраля истекает 48 часов, на которые главный полицейский Бердска и его дочь были задержаны. Сегодня, 31 января, в местах проживания и работы обоих прошли обыски. Но следствие, как отметил Чечулин, не раскрывает адреса. Известно, что обыскивали кабинет Сергея Проценко в здании бердской полиции.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», СК расследует уголовное дело, инициированное ФСБ, о мошенничестве Проценко и Песляк с землей. По версии следствия, в апреле 2017 года начальник горотдела МВД решил приобрести «путем обмана и злоупотребления доверием право на земельный участок», принадлежащий муниципалитету. После этого он якобы договорился со своей дочерью о совместном совершении мошенничества, распределив между собой роли и функции. Она должна была принять участие в аукционе, победить в нём и выступить арендатором земельного участка, а он — задействовать должностных лиц города в процедурах заключения договора аренды земельного участка, выдачи разрешения на строительство и предоставления земельного участка в собственность.

В мае 2017 года в администрации Бердска, состоялся аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка. В нем участвовали 8 граждан, в том числе Песляк, которая предложила на аукционе самую высокую цену годовой арендной платы — свыше 4 млн рублей — и была признана победителем.

Затем на участке поставили строительный вагончик под видом капитального дома и «путем мошеннических действий», как считает следствие, в Единый государственный реестр недвижимости была внесена запись о регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом, договор аренды земельного участка был расторгнут, а земельный участок злоумышленниками выкуплен по цене не более 11 тыс. рублей и выставлен на продажу за сумму более 2 млн рублей.

Как работает подобная «криминальная» схема, «Курьер. Среда. Бердск» рассказал один из участников аукциона. А силовики посчитали, что здесь очевидны признаки преступления — приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. И возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По оценке следствия, бюджету Бердска нанесен ощутимый ущерб в виде недополученных доходов от аренды земли.