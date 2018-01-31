Задержание начальника отдела МВД заставили объяснить мэра общественники Бердска

Резонансное дело о мошенничестве с землей начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко стало поводом для обсуждения на заседании бердской Общественной палаты.

Общественники собрались вечером сегодня, 31 января, в школе №6, чтобы решить вопросы заявленные в повестке — выборы президента, голосование за места по благоустройству, Десятилетие детства.

Однако в начале заседания мэру Бердска Евгению Шестернину предложили прояснить ситуацию о деле, возбужденном в отношении главного полицейского города и его дочери, и их задержании.

Но глава города заявил, что не будет комментировать и давать оценку работе органов следствия. Впрочем, Шестернин предложить выступить начальнику отдела земельных отношений мэрии Светлане Бахаревой. Она и рассказала членам Общественной палаты о том, как проходил конкурс на аренду земельного участка на ул. Тимирязева в Новом поселке.

По словам Бахаревой, действительно, дочь Сергея Проценко Екатерина Песляк предложила 4 млн рублей за аренду — самую большую сумму — и поэтому признана победителем. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» писал подробно ранее.

В бердской мэрии считают, что аукцион прошел законно. Другое дело, что потом, возможно, провернули махинацию с землей, оформив на нее право собственности и выставив на продажу. Силовики усмотрели в этом признаки преступления — приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. И возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении Проценко и Песляк, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Примечательно, что в начале заседания некоторые члены Общественной палаты выступили против того, чтобы заслушать информацию о Проценко. Тогда решили поставить вопрос на голосование. В итоге большинство подняло руки за то, чтобы о ситуации рассказали, вынесли ее в публичную плоскость.

Подробности — в ближайшее время.