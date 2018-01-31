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Задержание начальника отдела МВД заставили объяснить мэра общественники Бердска

Евгений Шестрнин заявил, что не вправе давать оценку следственным органам. Но дал слово чиновникам, проводившим скандальный аукцион по земле.

31.01.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 7 коммент.

Задержание начальника отдела МВД заставили объяснить мэра общественники Бердска

Полковник полиции Сергей Проценко

Резонансное дело о мошенничестве с землей начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко стало поводом для обсуждения на заседании бердской Общественной палаты.
Общественники собрались вечером сегодня, 31 января, в школе №6, чтобы решить вопросы заявленные в повестке — выборы президента, голосование за места по благоустройству, Десятилетие детства.

Однако в начале заседания мэру Бердска Евгению Шестернину предложили прояснить ситуацию о деле, возбужденном в отношении главного полицейского города и его дочери, и их задержании.

Но глава города заявил, что не будет комментировать и давать оценку работе органов следствия. Впрочем, Шестернин предложить выступить начальнику отдела земельных отношений мэрии Светлане Бахаревой. Она и рассказала членам Общественной палаты о том, как проходил конкурс на аренду земельного участка на ул. Тимирязева в Новом поселке.

По словам Бахаревой, действительно, дочь Сергея Проценко Екатерина Песляк предложила 4 млн рублей за аренду — самую большую сумму — и поэтому признана победителем. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» писал подробно ранее.

В бердской мэрии считают, что аукцион прошел законно. Другое дело, что потом, возможно, провернули махинацию с землей, оформив на нее право собственности и выставив на продажу. Силовики усмотрели в этом признаки преступления — приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. И возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении Проценко и Песляк, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Примечательно, что в начале заседания некоторые члены Общественной палаты выступили против того, чтобы заслушать информацию о Проценко. Тогда решили поставить вопрос на голосование. В итоге большинство подняло руки за то, чтобы о ситуации рассказали, вынесли ее в публичную плоскость.

Подробности — в ближайшее время.


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    Общественная палата лезит не всвои полномочия. Что бы сплетней побольше по городу было. или тоже испугались.?

    Thumb up 3 Thumb down 12

    • Гость

      Им бы рассказать, как они заводы покупали-продавали?! Кидая через «перила» трудовые коллективы…
      Тоже, наверное, «примечательно, что не захотят заслушать»?! :(

      Thumb up 19 Thumb down 3

  2. Аноним

    Шестернин предложить выступить начальнику отдела земельных отношений мэрии Светлане Бахаревой. —
    Дураками прикинулись, что Бахарева, что Шестернин, а то они не знали до аукциона, что так и будет.

    Thumb up 6 Thumb down 0

  3. Изя Цукерман

    Че напали на пацана, наш человек! Будете упорствовать — еще и Антидиффамационную лигу привлечем! антисемиты, блин!…

    Thumb up 0 Thumb down 1

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