Задержание начальника отдела МВД заставили объяснить мэра общественники Бердска

Резонансное дело о мошенничестве с землей начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко стало поводом для обсуждения на заседании бердской Общественной палаты.
Общественники собрались вечером сегодня, 31 января, в школе №6, чтобы решить вопросы заявленные в повестке — выборы президента, голосование за места по благоустройству, Десятилетие детства.
Однако в начале заседания мэру Бердска Евгению Шестернину предложили прояснить ситуацию о деле, возбужденном в отношении главного полицейского города и его дочери, и их задержании.
Но глава города заявил, что не будет комментировать и давать оценку работе органов следствия. Впрочем, Шестернин предложить выступить начальнику отдела земельных отношений мэрии Светлане Бахаревой. Она и рассказала членам Общественной палаты о том, как проходил конкурс на аренду земельного участка на ул. Тимирязева в Новом поселке.
По словам Бахаревой, действительно, дочь Сергея Проценко Екатерина Песляк предложила 4 млн рублей за аренду — самую большую сумму — и поэтому признана победителем. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» писал подробно ранее.
В бердской мэрии считают, что аукцион прошел законно. Другое дело, что потом, возможно, провернули махинацию с землей, оформив на нее право собственности и выставив на продажу. Силовики усмотрели в этом признаки преступления — приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. И возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении Проценко и Песляк, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Примечательно, что в начале заседания некоторые члены Общественной палаты выступили против того, чтобы заслушать информацию о Проценко. Тогда решили поставить вопрос на голосование. В итоге большинство подняло руки за то, чтобы о ситуации рассказали, вынесли ее в публичную плоскость.
Общественная палата лезит не всвои полномочия. Что бы сплетней побольше по городу было. или тоже испугались.?
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Им бы рассказать, как они заводы покупали-продавали?! Кидая через «перила» трудовые коллективы…
Тоже, наверное, «примечательно, что не захотят заслушать»?!
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Мож про раскулачивание ещё вспомнить? В музее заседание провести. Всем налить по фронтовой.
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Надо будет и вспомним, Вам напомним как Аврора стреляет.
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Как вы заполонили здесь все комментарии. Памятник вождю знаете где? там и митингуйте и свой совок с платочками для вытирания слез вспоминайте.
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Шестернин предложить выступить начальнику отдела земельных отношений мэрии Светлане Бахаревой. —
Дураками прикинулись, что Бахарева, что Шестернин, а то они не знали до аукциона, что так и будет.
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Че напали на пацана, наш человек! Будете упорствовать — еще и Антидиффамационную лигу привлечем! антисемиты, блин!…
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