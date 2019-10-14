Попали на видео вырвавшие в третий раз букву М из города-героя Москва вандалы на Мемориале славы Бердска

Вандалы на мемориале Славы в Бердске попали на видеокамеры

В третий раз вырвали букву М вандалы с названия города-героя Москва на мемориале Славы Бердска. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления Жилищно-коммунального хозяйства Бердска Максим Совбанов хулиганов засняли видеокамеры в парке Победы. Напомним, букву уже два раза воровали с постамента.

— У меня есть видеозапись, найдем и накажем тех, кто это сделал, — уточнил Максим Флюрович.

В первых двух случаях пропажи, букву находили в кустах. Сотрудники управления ЖКХ обращались в полицию. В третий раз вандалы не унесли культурную ценность, а словно издеваясь установили обратно к креплению ребром. Все это было заснято на камеры компании ТВК. Букву закрепят на место. Как чиновники будут бороться с вредителями, читайте подробности в ближайшее время.

Вандалов, вырвавших букву М с мемориала, хорошо видно на видео.

Автор видео — компания ТВК.