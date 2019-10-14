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Попали на видео вырвавшие в третий раз букву М из города-героя Москва вандалы на Мемориале славы Бердска

17:11 14.10.2019, Алена Романцова Фото: скрин с видео ТВК
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Хулиганов засняли видеокамеры компании ТВК в парке Победы. Начальник управления ЖКХ Максим Совбанов решительно настроен найти юношей и наказать.

Попали на видео вырвавшие в третий раз букву М из города героя Москва вандалы на Мемориале славы Бердска
Вандалы на мемориале Славы в Бердске попали на видеокамеры

В третий раз вырвали букву М вандалы с названия города-героя Москва на мемориале Славы Бердска. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления Жилищно-коммунального хозяйства Бердска Максим Совбанов хулиганов засняли видеокамеры в парке Победы. Напомним, букву уже два раза воровали с постамента.

— У меня есть видеозапись, найдем и накажем тех, кто это сделал, — уточнил Максим Флюрович.

В первых двух случаях пропажи, букву находили в кустах. Сотрудники управления ЖКХ обращались в полицию. В третий раз вандалы не унесли культурную ценность, а словно издеваясь установили обратно к креплению ребром. Все это было заснято на камеры компании ТВК. Букву закрепят на место. Как чиновники будут бороться с вредителями, читайте подробности в ближайшее время.

Вандалов, вырвавших букву М с мемориала, хорошо видно на видео.

Автор видео — компания ТВК.

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От редакции

Похоже на издевательство?

Новый мэр, 14 октября 2019 18:16
У фулиганы>:o
Сергей, 14 октября 2019 19:19
Твари.
Гость, 14 октября 2019 19:40
Шакалята.
Аноним, 14 октября 2019 20:12
«Хорошо видно на видео»
Кому тут из видно быстренько найдите, я лично тут вижу что уже темное время суток, у цветочника гораздо лучше видимость, но... Кстати ещё один тут недавно был решительно настроен найти остановочных стрелков

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