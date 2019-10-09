Нашли в кустах украденную букву «М» с надписи города-героя Москва мемориала Славы в Бердске

Культурную ценность обнаружил бердчанин и позвонил в ЕДДС. Букве требуется небольшой ремонт и ее прикрепят на место. Б ердская полиция все равно продолжит поиски вандалов.

Начальник управления ЖКХ Совбанов сделал селфи с найденной буквой М с мемориала Славы

Бердчанин нашел в кустах букву М, оторванную с постамента города-героя Москва с мемориала Славы в Бердске. Металлическая буква обнаружена сегодня, 9 октября. Как писал «Курьер. Среда. Бердск» вандалы оторвали букву, оставив неполным слово Москва из 13 городов-героев на мемориале. В полицию было подано заявление для поиска вандалов управлением ЖКХ, ведомстве которого находится парк Победы.

— Буква передана сотрудникам управления ЖКХ, ее закрепят на место в ближайшие дни, — уточнил начальник управления ЖКХ Максим Совбанов сегодня, 9 октября «Курьер. Среда. Бердск».

Житель города позвонил и сообщил о находке в Единую диспетчерскую службу. Приехал навстречу к нашедшему пропажу начальник управления Гражданской защиты Бердска Василий Пономарев. Сейчас буква «М» передана в управление ЖКХ Бердска. Начальник ведомства Максим Флюрович рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что букве требуется небольшой ремонт. В прошлый раз, когда она была оторвана, ее также нашли в кустах.

Но поиск хулиганов полицейскими все равно продолжится, для того чтобы прекратить исчезновение культурной ценности. В парке находятся видеокамеры, по которым и будут искать воров. Читайте подробности в ближайшее время.