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По камерам видеонаблюдения ищет полиция отломивших букву «М» города-героя Москва с мемориала славы в Бердске

10:30 09.10.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Пропажу буквы обнаружили сотрудники парка. Буква уже один раз пропадала, тогда ее нашли в кустах. В этот раз ее так и не обнаружили. Розыском воров теперь будет заниматься полиция.

По камерам видеонаблюдения ищет полиция отломивших букву М города героя Москва с мемориала славы в Бердске
Украли букву М с надписи города-героя Москва на мемориале Славы

Обратится в полицию с заявлением о пропаже буквы М с постамента города-героя Москва на мемориале Славы в Бердске управление ЖКХ Бердска. Об этом рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник ведомства Максим Совбанов сегодня, 8 октября. Напомним, 7 октября вандалы украли букву М с мемориала Славы в Бердске. Пропажу буквы обнаружили сотрудники парка Победы. Больше никаких разрушений не было обнаружено, из 13 городов-героев пострадала только Москва.

— В прошлый раз букву нашли в кустах. В этот раз не удалось найти. Будем писать заявление в полицию, — сказал Максим Флюрович «Курьер. Среда. Бердск».

Стоимость изготовления будет определяться по смете. Максим Совбанов сказал, что цена будет отличаться от той, что была изначально.

— Одно дело когда покупали в комплексе, а другое дело приобретать букву индивидуально. Нужно будет заказывать изготовление, — говорит Максим Флюрович.

В парке есть камеры видеонаблюдения. Возможно, на них были засняты хулиганы, вырвавшие букву М со слова Москва. Читайте подробности в ближайшее время.

Автор видео Алена Романцова.

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