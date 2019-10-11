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Даже видео не помогло: неделю устанавливают личность вора «Цветочной фантазии» полицейские в Бердске

12:45 11.10.2019, Алена Романцова Фото: Веры Зениной
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Мужчина вытащил 30 тысяч из кассы в день учителя. Пока продавцы магазина отвлеклись, парень лишил их всей выручки в день учителя. Лицо вора было снято на камеру видео наблюдения, по которой теперь полицейские разыскивают подозреваемого.

Даже видео не помогло: неделю устанавливают личность вора «Цветочной фантазии» полицейские в Бердске
Продавец «Цветочной фантазии» столкнулась с вором на выходе, но не поняла в чем дело

Не установили личность мужчины, укравшего 30 тысяч рублей магазина «Цветочная фантазия» Бердска. Напомним, парень зашел в магазин вечером 5 октября и пока продавцы были заняты, забрал все деньги из кассы. Там оказалась вся дневная выручка в день учителя. Происшествие были снято на видео камеру. По съемке полицейские продолжают розыск вора, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе главного управления МДВ по Новосибирской области.

— Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, устанавливается личность подозреваемого, — сказал дежурный офицер сегодня, 11 октября.

Собственник «Цветочной фантазии» отметила, что пока никакой новой информации по поиску мужчины нет. Читайте подробности в ближайшее время.

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От редакции

Найдут вора?

аноним, 11 октября 2019 13:44
Досадно. Так то день учителя это сенокос!
Гость, 11 октября 2019 13:46
Залётный соколик. По соседним областям покажите видео.
Аноним, 11 октября 2019 14:22
А устанавливали ли...???

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