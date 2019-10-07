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Выкрал всю дневную выручку в день учителя из магазина Цветочная фантазия вор в Бердске

15:00 07.10.2019, Алена Романцова Фото: Веры Зениной
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Вор воспользовался моментом, пока продавцов не было в торговом зале. Одна вышла в туалет, вторая обслуживала людей в холодильной камере с цветами. Парню удалось нажиться на 30 тысяч рублей.

Выкрал всю дневную выручку в день учителя из магазина Цветочная фантазия вор в Бердске
Вору досталась вся выручка в 30 тысяч рублей в магазине Цветочная фантазия Бердска

5 октября около 7 часов вечера мужчина вытащил всю выручку из кассы магазина «Цветочная фантазия» на ул. Ленина в Бердске. Он воспользовался моментом, пока одна продавец была в подсобке, а вторая находилась в холодильнике с цветами. Парень украл 30 тысяч рублей.

Продавец вышла в торговый зал, когда вор уже уходил. Она не сразу смогла понять, что происходит. Заподозрила неладное, когда мужчина уже вышел. Девушка нажала тревожную кнопку и вызвала полицию.

Собственник магазина «Цветочная фантазия» Вера Зенина рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что подобных случаев у них еще не было.

— Это произошло в день учителя, 4 октября. Он просто открыл кассу, забрал все деньги и ушел. В кассе была вся дневная выручка, — уточнила Вера Вячеславовна.

В прошлом году у Веры Зениной из кабинета украли 100 тысяч рублей, вскрыли окна. После этого она поставила решетки на окна. Преступников так и не нашли. В этот раз правоохранители ищут вора по видеозаписи, все случившееся оказалась снято на камеру наблюдения.

В пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили информацию о случившемся.

— По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется работа по установлению личности подозреваемого, — рассказала дежурный офицер сегодня, 7 октября.

На видео видно, как мужчина забирает деньги, и спешно уходит мимо продавца.

Автор видео Вера Зенина.

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