Розыск: На видео попал ограбивший на 30 тысяч рублей салон «Цветочная фантазия» в Бердске

Мужчина воспользовался моментом, пока продавцы были заняты. Он открыл кассу и забрал всю дневную выручку салона в день учителя.

Вору досталась вся выручка в 30 тысяч рублей в магазине Цветочная фантазия Бердска

5 октября около 7 часов вечера мужчина украл 30 тысяч рублей из кассы магазина «Цветочная фантазия» на ул. Ленина в Бердске. Эта сумма оказалась всей дневной выручкой салона в день учителя. Парень воспользовался моментом, пока продавцы были заняты. Он зашел в торговый зал, огляделся, и пока никого нет, открыл кассу и забрал деньги. Продавец столкнулась с ним на входе, но не сразу поняла, что происходит. Девушка нажала кнопку вызова охраны и позвонила в полицию. Ведется розыск подозреваемого.