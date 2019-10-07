5 октября около 7 часов вечера мужчина украл 30 тысяч рублей из кассы магазина «Цветочная фантазия» на ул. Ленина в Бердске. Эта сумма оказалась всей дневной выручкой салона в день учителя. Парень воспользовался моментом, пока продавцы были заняты. Он зашел в торговый зал, огляделся, и пока никого нет, открыл кассу и забрал деньги. Продавец столкнулась с ним на входе, но не сразу поняла, что происходит. Девушка нажала кнопку вызова охраны и позвонила в полицию. Ведется розыск подозреваемого.
Розыск: На видео попал ограбивший на 30 тысяч рублей салон «Цветочная фантазия» в Бердске
14:48 07.10.2019,
Мужчина воспользовался моментом, пока продавцы были заняты. Он открыл кассу и забрал всю дневную выручку салона в день учителя.
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От редакции
Знакомо лицо подозреваемого?
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