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Остаются без отопления в квартирах нового дома №11 на ул. К. Маркса 25 семей дольщиков в Бердске

16:49 07.10.2019, Алена Романцова Фото: Марины Волковой
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Бердчане вложились в строящийся дом. Но он уже три года, как не сдан в эксплуатацию. Из 60 квартир в дом заехали только 25, но их квартиры до сих пор остаются без тепла. Застройщик обещает сдать дом в течение месяца.

Остаются без отопления в квартирах нового дома №11 на ул. К. Маркса 25 семей дольщиков в Бердске
Замерзают без отопления жильцы нового дома №11 на ул. К. Маркса

Не включили отопление в доме в доме №11 на К. Маркса в Бердске, здесь замерзают 25 семей. Напомним, что три года дом не могут сдать в эксплуатацию из-за проблем с документами. Люди вложились в строительство 5-этажного дома, а получился 6-этажный. Верхний дополнительный этаж был достроен в процессе — именно он и стал камнем преткновения. 6-ой технический этаж был отдан под мастерские художников. Дом пока числится как строительный объект, а у его собственника ПСК «Капитал» есть задолженность перед Комбинатом бытовых услуг Бердска за коммунальные услуги.

В свою очередь замдиректора ПСК «Капитал» Андрей Кудинов сегодня, 7 октября, заявил «Курьер. Среда. Бердск», что они не планируют платить, что это должны делать жители.

— Вопрос решается жителями, они должны написать гарантийное письмо, что они будут платить деньги за ЖКУ. Нам сейчас нужно сдать дом. Все должно решиться в течение месяца, — рассказал Кудинов.

Также жители нового дома беспокоились о том, что им придется платить за пустующие квартиры. Но коммунальщики заверили: дольщики фактически будут оплачивать за тепло лишь в своих квартирах в соответствии с квадратурой. Остальную часть платежа, до тех пор пока застройщик не введет дом в эксплуатацию, должен гасить ПСК «Капитал».

Коммерческий директор КБУ Семен Лапицкий рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что пока к ним не поступало средств на оплату долгов. Он напомнил о том, что договор заключен пока только с застройщиком ПСК «Капитал», а он является должником. Поэтому и не был получен акт готовности к отопительному сезону. Жителям нужно написать гарантийное письмо, после которого должны дать тепло.

— Мы пока не подключали отопление. Дольщикам нужно определиться образуют ли они ЖСК, будут ли писать гарантийные письма на оплату. Пока у нас договорные отношения только со строительной компанией. Пока от них никаких платежей нет, по отоплению не будет решен вопрос, — рассказал Семен Юрьевич «Курьер. Среда. Бердск» 7 октября.

Жительница дома №11 на ул. К. Маркса Валентина Владимировна рассказала, что жильцы будут решать вопрос 9 октября.

— В среду будет собрание, где будет решен вопрос по выбору управляющей компании. Они должны с ними заключить договор. Тогда и должно решиться по отоплению, — рассказала Валентина Владимировна сегодня, 7 октября, «Курьер. Среда. Бердск».

Читайте подробности в ближайшее время.

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От редакции

Сдадут дом в течение месяца?

Аноним, 07 октября 2019 16:58
Дом не сдан
проект не соблюден (6 этажей вместо 5)
Долг коммунальщикам не погашен
А чего ждать то еще?
женщина, 07 октября 2019 17:15
можно подумать, что в других домах везде дали тепло! не допросишься этих слесарей, только деньги платим ...
Аноним, 07 октября 2019 18:21
да уж поди процентов 99 давно с отоплением
Аноним, 07 октября 2019 19:47
Да уж такое может быть только в колхозе типа Бердска, а администрация что не чешется?
Курьер обратите внимание: у этого Кудинова та же самая ситуация на ленина 124 с лишним этажом, остановите пока не поздно, потом Шестернин и компания, все будут говорить ничего не видели, ну а страдают вложившиеся люди!

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