Замерзают в новостройке из-за мастерских художников жители дома № 11 по ул. К. Маркса в Бердске

ПСК «Капитал» еще не ввел дом в эксплуатацию. Но вручил ключи от квартир некоторым дольщикам. Застройщик накопил долг по коммунальным ресурсам, поэтому КБУ не подключил к теплу строительный объект. Заложниками ситуации оказались 32 семьи.

Жители дома № 11 по ул. Карла Маркса замерзают и томятся в ожидании — когда же они станут законными собственниками квартир

Вот уже три года проектно-строительная компания «Капитал» не может сдать дом № 11 по ул. Карла Маркса в эксплуатацию. Причина тому — несоответствие технической документации. Вместо жилой 5-этажки с 6-м этажом предназначенным под техническое назначение, в центре Бердска вырос 6-этажный дом с мастерскими для художников.

Заложниками ситуации оказались дольщики, которые взяли крупную сумму в банке и вложились в строительство дома. Сегодня из 120 квартир в дом переехали 32 семьи.





— Застройщик пошел нам на встречу и выдал ключи. Кто-то заехал в дом в 2018 году. А кто-то в 2019-м. Моя семья переехала сюда весной 2018 года. Отопление было. Проблем не было. А сегодня на дворе 3 октября. Мы замерзаем в своей квартире и тепло нам никто не обещает, — поведала «Курьер. Среда. Бердск» жительница дома Татьяна сегодня, 3 октября.

По ее словам у застройщика накопился долг по коммунальным услугам. Ведь фактически у владельцев квадратных метров нет никаких договорных обязательств с ресурсоснабжающими организациями. Соответственно, 32 семьи за все время проживания в доме не платили за коммунналку.

— Через управляющую компанию «Вымпел-Сервис» с застройщиком заключен договор на электроэнергию. За свет мы платим. Готовы платить и за тепло. Но не за весь дом и тех владельцев квартир, которые еще не переехали, — поделилась мнением Татьяна. — Вчера у нас состоялось очередное собрание с представителями Комбината бытовых услуг Бердска и управляющей компанией «Маг-Сервис», которая, возможно, пойдет нам на встречу и мы через нее сможем подключиться к теплу.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» коммерческий директор КБУ Семен Лапицкий подтвердил, что встретился с жильцами дома № 11 по ул. Карла Маркса. Позиция бердчан ему понятно. Но на данный момент у КБУ с участниками долевого строительства нет никаких договорных отношений. Договор существует с застройщиком, который является должником. Именно поэтому ПСК «Капитал» не получил акт готовности к отопительному сезону.

— Ресурс тепловой не подается. Будет совещание, руководитель КБУ примет окончательное решение в этой ситуации. Понятно, что люди — заложники ситуации с застройщиком по сдаче дома, у них нет правового поля по коммунальным ресурсам на данный момент. Но пока они сами не самоорганизуются, ничего не получится. Они готовы сплотиться и подключить к начислению услуги управляющую компанию. Дом оборудован прибором учета, он стоит на коммерческом учете. Они готовы платить по факту своих площадей. С их стороны нужно максимально довести до согласования решения между собой и застройщиком, — прокомментировал Семен Лапицкий.

Если директор КБУ даст добро на подачу тепла, то жители дома будут платить деньги по целевому назначению за тепло застройщику, а тот — перечислять деньги КБУ. Но есть одно «но». Жители не согласны платить деньги за тепло в пустующих квартирах.

Спорный момент

Семен Лапицкий рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что строительная компания «Капитал» подала заявку на подключение к отоплению в марте 2018 году, когда начались отделочные работы в доме. В отопительный сезон 2018 года тепло в доме вновь появилось, но под гарантийное письмо. Однако застройщик так и не выполнил свои обязательства.

— Вопрос обострился. Мы считаем дом, поднимаем данные застройщика. Услуга считалась по нормативу, никаких сведений за потребление тепла «Капитал» не предоставлял. Поднимаем архив, чтобы пересчитать на факт. Жители дома понимают, что они являются потребителями, что им нужно тепло. И готовы платить деньги за ресурс. Но если они будут оплачивать тепло за свои квадраты, то, возможно, «Капитал» нарастит долг,- предположил Семен Лапицкий.

Платить за всех не придется ?

Директор управляющей компании «Маг- Сервис» Алексей Тимофеев также побывал на собрании с жильцами. Он рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что объект до сих пор числится как стройплощадка, его по сути не существует. Именно поэтому жители многоэтажки согреваются обогревателями. Кроме того, у единственного собственника дома директора ПСК «Капитал» Дмитрия Кудинова существует задолженность перед КБУ Бердска. Но УК готова заключить с застройщиком договор на обслуживание строительного объекта.

— Все на стадии формирования договоров. «Капитал» обещает, что введет дом в эксплуатацию в ближайшие полтора месяц. Сегодня застройщик устанавливает на территории дома детскую площадку — это одно из препятствий тому, что дом до сих пор числится строительным объектом, — сообщил Алексей Тимофеев.

Как пояснил директор УК, решение по запуску тепла в дом остается за директором КБУ. Но создать лицевой счет на каждого потребителя нельзя по закону.

— Мы будем обслуживать дом по договору поручения — начислять и принимать платежи, перечислять их ресурсоснабжающей компании. По идее за ресурсы должен платить застройщик, но счета компании застройщика арестованы. Поэтому все платежи будут проходить через наш счет напрямую КБУ, — отметил Тимофеев.

Кроме того, он объяснил, что потребленный объем ресурса будет раскидываться по всей площади дома. Соответственно, дольщики фактически будут оплачивать за тепло лишь в своих квартирах. Остальную часть платежа, до тех пор пока застройщик не введет дом в эксплуатацию, должен гасить ПСК «Капитал».

Художественные мастерские тормозят процесс?

Замдиректора ПСК «Капитал» Андрей Кудинов в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» заверил: Новый год-2020 жители дома отметят в качестве собственников квартир. Кроме того, 6-й этаж дома, который задумывался под техническое назначение, перевели в художественные мастерские.

— Вопрос по теплу находится в КБУ. Сегодня к вечеру информация будет. По сдаче дома процесс идет. Подготавливаем 6-й этаж к сдаче. Сдавать дом будем в течение месяца. По проекту дом должен был быть в 5 этажей плюс 6-й этаж под технические помещения. У Госстройнадзора поменялось мнение. И было принято решение, чтобы 6-й этаж сдавался как мастерские художника. В них можно будет заниматься творчеством и жить, — прокомментировал Андрей Кудинов сегодня, 3 октября.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» застройщик отметил, что площади уже переведены в нужное назначение, осталось пройти несколько экспертиз и дом буден введен в эксплуатацию.

Начальник отдела градостроительства Бердска Федор Каравайцев подтвердил слова Андрей Кудинова: на совещании с Госстройнадзором было принято решение изменить технический план дома.

— В соответствии с тем совещанием, которое было проведено с Госстройнадзором, застройщик привел в соответствие техническую документацию, устранил замечания. Проект прошел экспертизу. Сейчас ПСК «Капитал» устраняет замечания допущенные в технической части по объекту. И после этого Госстройнадзор повторно осмотрит строительный объект. Дом уже давно должен был быть сдан в эксплуатацию. Мы принимаем все усилия и контролируем застройщика, чтобы в кратчайшие сроки он отработал все замечания, — заверил Федор Каравайцев сегодня, 3 октября.

«Курьер. Среда. Бердск» отслеживает ситуацию с домом № 11 по ул. Карла Маркса. Редакции направила запрос в Фонд обманутых дольщиков и Госстройнадзор Новосибирской области с просьбой ответить на вопросы: как не стать заложниками подобной ситуации.