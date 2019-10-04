Дать тепло под гарантийное письмо готов КБУ обманутым дольщикам Бердска

Жители строительного объекта № 11 по ул. Карла Маркса до сих пор живут без отопления. Не всем жителям дома понравилась формулировка гарантийного письма. Некоторые думают, что на них хотят «навешать долги за коммуналку».

Не могут принять решение обманутые дольщики дома № 11 по ул. Карла Маркса. Они,напомним, до сих пор живут без отопления. Все потому, что строительная компания «Капитал» уже третий год затягивает с вводом дома в эксплуатацию.

— Мы получили образец гарантийного письма в адрес Комбината бытовых услуг Бердска от управляющей компании «Маг-Сервис». Но все жители согласны с его текстом. Некоторые считают, что на нас хотят навешать долги. Согласно нему, мы обязуемся оплачивать отопление с 1 октября 2019 года. А также водоснабжение и стоки с фактического заселения в квартиры. Только не понятно, как они будут учитывать потребление воды. На мой взгляд, не во всех квартирах есть счетчики на воду, — предположила жительница дома Татьяна.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» директор КБУ Бердска Владимир Воспанчук отметил, что фактически этот дом не жилой. И как в него заселились люди — загадка. Но с юридической точки зрения, никаких правовых отношений между пока что дольщиками и КБУ пока что быть не может.

Но не замерзать же людям, которые стали заложниками ситуации и переехали в свои квадратные метры за неимением другой жилплощади.

Комбинат бытовых услуг готов пустить тепло в дом, но под гарантийные письма.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», застройщик ПСК «Капитал» пустил тепло в дом в марте 2018 года. Благополучно под гарантийное письмо дом № 11 по ул. Карла Маркса жил в тепле и с осени 2018 года. Но застройщик не выполнил свои гарантийные обязательство, накопил дол за коммунальные услуги. Поэтому в доме обманутых дольщиков так и не начался отопительный сезон 2019 года.

Стоит отметить, что замдиректора ПСК «Капитал» Андрей Кудинов заверил: Новый год 2020 житли дома встретят в статусе собственников квартир, а не дольщиков. Для этого по совету Госстройнадзора компания устраняет замечания, допущенные в технической документации дома. А именно — 6-1 этаж, который задумывался как техническое помещение, переводят в статус мастерских художника.