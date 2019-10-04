Дать тепло под гарантийное письмо готов КБУ обманутым дольщикам Бердска

Не могут принять решение обманутые дольщики дома № 11 по ул. Карла Маркса. Они,напомним, до сих пор живут без отопления. Все потому, что строительная компания «Капитал» уже третий год затягивает с вводом дома в эксплуатацию.
— Мы получили образец гарантийного письма в адрес Комбината бытовых услуг Бердска от управляющей компании «Маг-Сервис». Но все жители согласны с его текстом. Некоторые считают, что на нас хотят навешать долги. Согласно нему, мы обязуемся оплачивать отопление с 1 октября 2019 года. А также водоснабжение и стоки с фактического заселения в квартиры. Только не понятно, как они будут учитывать потребление воды. На мой взгляд, не во всех квартирах есть счетчики на воду, — предположила жительница дома Татьяна.
В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» директор КБУ Бердска Владимир Воспанчук отметил, что фактически этот дом не жилой. И как в него заселились люди — загадка. Но с юридической точки зрения, никаких правовых отношений между пока что дольщиками и КБУ пока что быть не может.
Но не замерзать же людям, которые стали заложниками ситуации и переехали в свои квадратные метры за неимением другой жилплощади.
Комбинат бытовых услуг готов пустить тепло в дом, но под гарантийные письма.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», застройщик ПСК «Капитал» пустил тепло в дом в марте 2018 года. Благополучно под гарантийное письмо дом № 11 по ул. Карла Маркса жил в тепле и с осени 2018 года. Но застройщик не выполнил свои гарантийные обязательство, накопил дол за коммунальные услуги. Поэтому в доме обманутых дольщиков так и не начался отопительный сезон 2019 года.
Стоит отметить, что замдиректора ПСК «Капитал» Андрей Кудинов заверил: Новый год 2020 житли дома встретят в статусе собственников квартир, а не дольщиков. Для этого по совету Госстройнадзора компания устраняет замечания, допущенные в технической документации дома. А именно — 6-1 этаж, который задумывался как техническое помещение, переводят в статус мастерских художника.
Соответственно это убыток в чистом виде (к вопросу откуда у КБУ долги кстати).
Конечно, купивших квартиры можно понять: почему они должны оплачивать все долги застройщика?
Ну а с другой стороны: кто то ведь должен долги оплатить! Или размазать на весь Бердск и пусть жители скинуться?