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Самозахват: Затопленные фекалиями участки незаконно прирезали муниципальную землю в Бердске

18:10 02.10.2019, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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В ходе устранения коммунальной аварии в Речкуновке выяснилось, что гараж стоит прямо на канализационном коллекторе, который прорвало. Но снести незаконные строения можно только по суду.

Самозахват: Затопленные фекалиями участки незаконно прирезали муниципальную землю в Бердске
Место, где фонтаном вырвались наружу фекальные воды в Речкуновке

С раннего утра 2 октября рабочие муниципального Комбината бытовых услуг Бердска приступили к устранению масштабной коммунальной аварии, случившейся накануне в Речкуновке. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», при прокладке водовода утром 1 октября случайно повредили канализационный напорный коллектор, перекачивающий фекальные воды со всего города.

Стоки фонтаном вырвались наружу и затопили 5 частных участков с огородами, домами и надворными постройками. На то, чтобы перевести фекальные воды на резервную нитку и остановить поток, понадобилось порядка восьми часов.

Место прорыва коллектора уже нашли, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор муниципального Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук. Сейчас на месте аварии ведутся активные работы.

— Вскрываем трассу и будем устранять дефект. Его уже нашли. Он там, где вчера бил фонтан со стороны забора. Подгонять никого не будем, они и так быстро работают, — прокомментировал Воспанчук, подчеркнув, что в средствах и ресурсах на ремонт коллектора КБУ не ограничен.

Но в ходе ремонтных работ выяснилось, что некоторые пострадавшие от фекального потопа частники незаконно захватили муниципальную землю. В частности это касается, по оценке Владимира Воспанчука, участка, возле которого прорвало коллектор.

— Заборы эти — самозахват территории. Гараж стоит на нашем коллекторе. Геодезисты были, все проверили. Дом из калиброванного бревна прямо на трассе стоит. И тот дом, что выше, тоже на трассе. То есть незаконно построены — нет разрешения, земля не отведена, — заявил Владимир Викторович.

По его словам, когда он задал вопросы собственникам, «они ушли от ответа». Между тем, как отметил директор КБУ, гараж, возле которого прорвало, «на две трети стоит на муниципальной земле».

Во время осмотра места происшествия во второй половине дня 1 октября между руководителями служб шел разговор о возможном сносе незаконно построенного гаража.
— Мы не стараемся его специально снести. Но угол там просел — в любом случае хозяевам самим придется его демонтировать. Он зашел незаконно на муниципальную землю. Но нужно решение суда, — высказался Воспанчук.

Но пока он не разговаривал на тему обращения в суд о сносе с юристами КБУ.

Несмотря ни на что, мэр Бердска Евгений Шестернин поручил службам оказать всевозможную помощь пострадавшим от затопления людям, в том числе предложил переселиться на время в маневренное жилье. Об этом он рассказал жителям Речкуновки при личной встрече вечером во вторник.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров заявил, что все затопленные дома и участки дезинфицируют, возместят причиненный ущерб.

Автор видео Анастасия Солодкова

Самозахват: Затопленные фекалиями участки незаконно прирезали муниципальную землю в Бердске

В КБУ полагают, что гараж незаконно построен на муниципальной земле

Самозахват: Затопленные фекалиями участки незаконно прирезали муниципальную землю в Бердске

Фекалии текут сквозь гараж

Самозахват: Затопленные фекалиями участки незаконно прирезали муниципальную землю в Бердске

На месте зеленой лужайки фекальное озеро

Самозахват: Затопленные фекалиями участки незаконно прирезали муниципальную землю в Бердске

На месте фекальной аварии в Речкуновке

Самозахват: Затопленные фекалиями участки незаконно прирезали муниципальную землю в Бердске

Фекальные воды через забор потекли на соседний участок

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От редакции

Снесут незаконные постройки?

Новый мэр, 02 октября 2019 18:17
Снести
Аноним, 02 октября 2019 18:38
Комедия,да и только.Идём или едем далее по трассе и что же мы с вами видим,а то и видим,что все строения депутата Овсепяна стоят на канализационном коллекторе, мало ему,так он еще и земельку под скважиной мобилизационной прихватизировал,а саму скважину затомпонировали,вот так и живёт славный наш городишко Бердск,куда взор не кинь всюду отдаёт смрадом коррупции.

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