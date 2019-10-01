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Перевели на резерв: еще 2 км фекалий выльют в лес Бердска после прорыва магистрального коллектора

17:13 01.10.2019, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству пообещал в ближайшее время оценить ущерб для людей от фекального потопа, дезинфицировать затопленные нечистотами дворы и дома. Придется восстанавливать дорогу, которую вскрыли ради отвода фекальной реки.

Перевели на резерв: еще 2 км фекалий выльют в лес Бердска после прорыва магистрального коллектора
Фекальную реку направили по вырытому черед дорогу руслу в лес

Прорыв канализационной трубы в Речкуновке Бердска сегодня, 1 октября, пока не признан чрезвычайной ситуацией, рассказал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, который в эти минуты находится на месте ЧП. И это несмотря на то, что фекальные воды из поврежденной трубы диаметров 1000 мм затопили несколько частных домов в зеленой зоне.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Захаров, дефект образовался на канализационном коллекторе, который перекачивает стоки со всего Бердска. Тем не менее, перекрывать воду в городе не будут. Фекальные стоки уже пустили по резервной трубе. В ближайшие пару часов, по словам Захарова, стекут нечистоты из трубы протяженностью 2 км и тогда можно будет приступать к ремонтным работам.

Оказалось, что канализационный коллектор повредили рабочие подрядчика — муниципального УКСа, прокладывающие водопровод в Речкуновке. На место происшествия приезжал глава Бердска Евгений Шестернин. Он, по словам жителей, пообещал с ними встретиться еще раз в 18.00. Тогда, как пояснил Владимир Захаров, власть представит горожанам план действия по ликвидации фекального потопа. А в него войдет в том числе откачка фекальных вод, дезинфекция затопленных огородов и домов, компенсация ущерба.

-Работал подрядчик, вели водовод и при горизонтально направленном бурении повредил напорный коллектор. Произошел выход на рельеф стоков. Делаем переключение на дублирующий коллектор. Вода сойдет, будем вскрывать, искать повреждение и его устранять. Ждем, пока вода уйдет. В зоне подтопления находится 5 домов. Наиболее неприятная ситуация в доме №19. В первые часы туда пошла вода, и она есть в подполе. Пошла комиссия с соцзащитой и депутатами. Посмотрим, что можно сделать из вариантов ущерба. Воду отодвинули. После устранения аварии будем делать дезинфекцию… Задействованы службы ЖКХ и управление природными ресурсами. Соцзащита прорабатывает вопрос о помощи, которая в рамках законодательства должны быть оказана, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» на месте ЧП.

По его словам, воду во всем городе отключать не будут, чтобы снизить поступление стоков. Решили, что справятся.

Автор видео Анастасия Солодкова

А пока дорогу в Речкуновке с трассы Р-256 перекрыли. Проезжую часть вскрыли, чтобы вырыть канаву, по которой стекает в лес фекальная река. Все силы брошены на ликвидацию коммунальной аварии. Ждут помпу, которая ускорит процесс откачки стоков.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 1 октября ориентировочно в 10:00 в диспетчерскую МУП «КБУ» поступило сообщение об аварийной ситуации в районе ул. Железнодорожная, 21 на магистральном канализационном коллекторе.

Автор видео Анастасия Солодкова

Перевели на резерв: еще 2 км фекалий выльют в лес Бердска после прорыва магистрального коллектора

Фекалии затопили дворы и дома в Речкуновке

Перевели на резерв: еще 2 км фекалий выльют в лес Бердска после прорыва магистрального коллектора

Место прорыва канализационного коллектора

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