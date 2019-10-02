Фекальный потоп: Отказались переезжать в маневренный фонд жители затопленных домов в Бердске

Фекалии затопили дворы и дома в Речкуновке

Мэр Бердска Евгений Шестернин, как и обещал, встретился с жителями Речкуновской зоны отдыха, которая 1 октября оказалась затопленной фекальными водами. Крупная коммунальная авария произошла утром во вторник, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Рабочие, прокладывающий водопровод в Речкуновке, повредили напорный канализационный коллектор диаметром 1 метр.

Стоки вышли наружу и залили пять участков на ул. Железнодорожной — не только дворы и огороды, но и дома. Особенно досталось дому №19. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» хозяйка этой усадьбы Надежда Валентиновна, фекальные воды полностью заполнили подпол, огород превратили в болото. Запах нечистот уже вторые сутки стоит вокруг места коммунальной аварии.

Вместе с тем, глава города пообещал помочь пострадавшим ликвидировать последствия разлива стоков. В частности Евгений Шестернин предложил местным жителям на время переехать в резервное жилье.



— Мэр приезжал, рассказал, что у нас произошло, предложил временное жилье, но все отказались, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Марина Анатольевна, чей дом №20/1 попал в зону затопления.

По ее словам, вода перестала бежать как раз к приезду градоначальника — к 18.00. Таким образом, потоп длился не менее восьми часов. К этому же времени убрали грунт с дороги: с его помощью сделали русло для фекальной реки; ее направили в лес вдоль трассы Р-256. Дорога в Речкуновку стала проездной.

С утра 2 октября рабочие копают на месте вчерашней аварии — ищут место прорыва коллектора, чтобы устранить дефект. Пока стоки во всего Бердска текут по резервной нитке.

Уже вчера, как сообщила Марина Анатольевна, приезжали специалисты управления природными ресурсами и заявили, что будут «все обрабатывать» — дезинфицировать участки, завозить грунт. Земля на участках из-за огромного объема воды просела. Комиссия обещала приехать, по ее словам, 3 октября, чтобы обследовать место происшествия и установить масштабы необходимой помощи. Пока каждый из пострадавших сам оценивает ущерб и готовит претензии.

— Пообещали, что дадут рабочих тем, у кого завалились погреба, чтобы восстановить. Кому требуется, что-то перенести тоже помощь обещали. Никто не отказывается, идут навстречу, — отметила хозяйка пострадавшей усадьбы.

Дом Марины Анатольевны еще недостроен. Он стоит на сваях и нет основательного фундамента, поэтому потоки воды прошли «сквозь» строение.

— Воде было куда бежать — низ еще открытый, подпола у нас нет. Вода в доме была, но она сама ушла, мы не откачивали. У нас пока идет усадка, и как поведет себя дом на следующий год после потопа, сейчас сказать сложно. Но мой шикарный участок, который я лелеяла, пришел в негодность — промывы, ямы по метр глубиной, в теплицы вода зашла, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Марина.

Пока никто из пострадавших, по ее словам, реально оценить ущерб не может — вчера все были в шоке от произошедшего. Но оказалось, что затопило участки и на другой улице, находящиеся за железной дорогой.

— Старшая по улице за линией вчера приходила на собрание, сказала, что у них тоже огороды затопило. Говорит, капусту еще не сняли, и все залило стоками. Как шла вода, мне сложно сказать. Но если бы оперативно ее остановили, такого большого потопа не было бы. Может, у них труба тоже идет. Да и напор такой сильный был! — вспоминает Марина Анатольевна.

Вместе с тем, она полагает, что возвращение земли в пострадавших усадьбах до заморозков — это главное. Моральный и материальный вред сложно, говорит, оценить. По ее мнению, «всякое может случиться».

— Я думаю, нас не оставят. Мы верим мэру, — резюмировала Марина.

Сейчас на месте аварии ведутся активные работы. Место прорыва коллектора уже нашли, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор муниципального Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук.

— Вскрываем трассу и будем устранять дефект. Его уже нашли. Он там, где вчера бил фонтан со стороны забора. Подгонять никого не будем, — прокомментировал Воспанчук, отметив, что поскольку стоки текут по резервной трубе, в этом нет необходимости.

Поэтому и о сроках устранения дефекта говорить нельзя. Но Владимир Викторович подчеркнул, что в средствах на ремонт коллектора КБУ не ограничен.

Комбинат в ходе ремонтных работ выяснил, что некоторые пострадавшие от фекального потопа частники незаконно захватили муниципальную землю. Подробности об этом — в ближайшее время.

Автор видео Анастасия Солодкова