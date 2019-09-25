Труп бомжа в теплотрассе нашли сотрудники КБУ Бердска

В тепловых камерах бездомные устраивают ночлежки

При осмотре камеры в теплотрассе в районе ул. Химзаводской в обеденное время 25 сентября обнаружили труп мужчины сотрудники Комбината бытовых услуг Бердска. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал замдиректора по строительству КБУ Александр Алексеенко. Сообщение о найденном трупе передали в отдел МВД по Бердску. Полицейские занимаются установлением личности погибшего и причиной его смерти.

Напомним, поздним вечером 11 сентября в теплотрассе в районе ул. Спортивной произошел пожар. В теплокамере горели вещи обосновавшегося там бомжа. Мужчине удалось выползти из колодца. С 99% ожогов тела его доставили в реанимацию бердской горбольницы. На следующий день бездомный скончался.

После данного инцидента мэр Бердска Евгений Шестернин поручил руководству КБУ провести рейд по теплотрассе и выявить места, где обитают бомжи. Таких мест сотрудники КБУ выявили восемь.