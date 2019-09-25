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Труп бомжа в теплотрассе нашли сотрудники КБУ Бердска

15:38 25.09.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Полицейские занимаются установлением личности погибшего и причиной его смерти.

Труп бомжа в теплотрассе нашли сотрудники КБУ Бердска
В тепловых камерах бездомные устраивают ночлежки

При осмотре камеры в теплотрассе в районе ул. Химзаводской в обеденное время 25 сентября обнаружили труп мужчины сотрудники Комбината бытовых услуг Бердска. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал замдиректора по строительству КБУ Александр Алексеенко. Сообщение о найденном трупе передали в отдел МВД по Бердску. Полицейские занимаются установлением личности погибшего и причиной его смерти.

Напомним, поздним вечером 11 сентября в теплотрассе в районе ул. Спортивной произошел пожар. В теплокамере горели вещи обосновавшегося там бомжа. Мужчине удалось выползти из колодца. С 99% ожогов тела его доставили в реанимацию бердской горбольницы. На следующий день бездомный скончался.

После данного инцидента мэр Бердска Евгений Шестернин поручил руководству КБУ провести рейд по теплотрассе и выявить места, где обитают бомжи. Таких мест сотрудники КБУ выявили восемь.

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От редакции

Вы часто встречаете бомжей в Бердске?

Аноним, 25 сентября 2019 15:54
Вы уверенны, что это был труп бомжа, а не такого же как вы человека?
a.danilov, 25 сентября 2019 15:57
а бомж, по-вашему, не человек? БОМЖ- Без Определённого Места Жительства. Другими словами- бездомный.
Как всегда, 25 сентября 2019 16:11
О чем статья? Тема не раскрыта. Выявили 8 мест, и что? Дальнейшие действия сотрудников КБУ и мэрии какие?

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