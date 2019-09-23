Восемь камер с бомжами на теплотрассе обнаружили сотрудники КБУ в Бердске

Бомжи прячутся от холода в камеры теплотрасс

Сотрудники КБУ провели рейд по теплотрассе в Бердске и зафиксировали восемь камер, в которых обосновались бомжи. Об этом на совещании чиновников доложила техдиректор КБУ Ирина Корниевская. Рейды продолжаются.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поручил Ирине Корниевской передать всю информацию оперативникам отдела МВД, чтобы те провели мероприятия по зачистке тепловых камер.

Напомним, незадолго до полуночи 11 сентября в теплотрассе по ул. Спортивной произошел пожар. Горели вещи бомжа, устроившего там ночлежку. Мужчина сумел выбраться из колодца, врачи доставили его в реанимацию с 99% ожогов тела. На следующий день бездомный скончался.

После данного инцидента мэр Бердска Евгений Шестернин попросил начальника отдела МВД по Бердску Владимира Соколова совместно с КБУ проверить участки теплотрассы и выявить, где обитают бездомные. Техдиректор КБУ пояснила, что данные по местам жительства бомжей в теплотрассе у них имеются.