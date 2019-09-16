Получивший 99% ожогов при пожаре в теплотрассе бомж умер в горбольнице Бердска

Два пожара было зарегистрировано на прошлой неделе в Бердске. В одном из них бездомный мужчина получил более 90% ожогов тела. Врачи были не в силах спасти его жизнь. 12 сентября он скончался, сообщил на совещании чиновников замначальника отдела надзорной деятельности по Бердску Руслан Безносенко.
Напомним, пожар произошел незадолго до полуночи 11 сентября в теплотрассе по ул. Спортивной. Горели вещи бомжа, устроившего там пристанище. Сам он смог вылезти из колодца. Скорая помощь доставила его в реанимацию.
Во избежании повторения подобных случаев мэр Евгений Шестернин обратился с просьбой к начальнику отдела МВД по Бердску Владимиру Соколову с просьбой: во взаимодействии с КБУ проверить участки теплотрассы.
Как пояснила техдиректор КБУ Ирина Корниевская, у них есть информация по местам, где обитают бомжи.
Автор видео Галина Панчева