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Грандиозный салют в День города-2019 прогремел в Бердске

22:43 07.09.2019, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Полицейские оцепили весь центральный парк, где установили снаряды для фейерверка. Главная площадь Бердска не смогла вместить всех желающих посмотреть завершающий аккорд праздника. В толпе потерялась 5-летняя девочка.

Грандиозный салют в День города 2019 прогремел в Бердске
Такого количества людей во время салюта никогда не видел Бердск

День города в Бердске 7 сентября завершился грандиозным 5-минутным салютом. Под песню о Бердске горожане наслаждались разноцветными залпами, коих было более 600.

Старт фейерверку дал мэр Бердска Евгений Шестернин после выступления кавер-группы из Новосибирска, исполнявшей отечественные и зарубежные хиты 1990-х. Дети дали обратный отчет, и в небо взвились миллионы звезд.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на этот раз снаряды разместили в самой середине городского парка. До этого салют запускали с территории школы №9. Но после жалоб окрестных жителей решили сменить дислокацию.

Перед салютом полицейские оцепили весь парк, запрещая туда проходить празднующим. Весь народ скопился на площади Горького, которая едва вместила всех желающих. Казалось, весь Бердск пришел отмечать 303-ю годовщину со дня рождения родного города. Люди стояли до ул. Ленина, на крыльце администрации.

Организаторы праздника посчитали закрытие парка на время салюта оправданным и безопасным. Десятки полицейских следили за порядком на площади, в том числе у самой сцены. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» стражи порядка, никаких ЧП в Бердске в День города не произошло. Только под занавес праздника на площади в многотысячной толпе потерялась 5-летняя девочка.

Огромной рекой в разных направлениях растекался народ после салюта. Машинами был заставлен городской парк по всему периметру в радиусе нескольких сот метров. В основном горожане восхищались фейерверком, отмечая, что такого впечатляющего салюта в городе никогда не было.

Автор видео Анастасия Солодкова

Грандиозный салют в День города 2019 прогремел в Бердске

Парк оцепили на время салюта

Грандиозный салют в День города 2019 прогремел в Бердске

Кавер-группа из Новосибирска исполнила хиты 90-х

Грандиозный салют в День города 2019 прогремел в Бердске

Полицейские следили за порядком у сцены

Грандиозный салют в День города 2019 прогремел в Бердске

Грандиозный салют в День города 2019 прогремел в Бердске

Грандиозный салют в День города 2019 прогремел в Бердске

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От редакции

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heretic, 07 сентября 2019 23:02
Кавер-бит кайфово отыграли, звукарю респект за хороший звук, басила басил божественно!
Аноним, 08 сентября 2019 00:14
НВР:
На юбилее БЭМЗа был лучше.
Аноним, 08 сентября 2019 00:31
Девочку нашли ?

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