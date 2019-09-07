Лихорадку Эбола подарили мэру Бердска в 303-й день рождения города

Фото вируса преподнес в дар его коллега из Кольцова Николай Красников. Член Совета федерации Владимир Городецкий вручил главе города волшебные часы. Первым 7 сентября в бердском роддоме родился мальчик. — тоже подарок.

Мэр Бердска Евгений Шестернин (на фото — справа) сопровождал высоких гостей

Кульминацией торжеств в честь Дня города, который проходит в Бердске 7 сентября, стали подарки и поздравления гостей праздника. 303-й день рождения город отмечает под девизом «Город открытый миру искусства». Поэтому торжественная часть стартовала на площади Горького с танцевальных и песенных номеров самых разных жанров. Так город продемонстрировал свой творческий потенциал — классика, рэп, казачьи пляски.

— Искусство управлять городом — сложная наука. Но руководство города поставило задачу сделать Бердск одним из ведущих промышленных и инновационных центров Сибири с высоким качеством жизни и социального самочувствия. На наших глазах происходят преобразования. Город растет: его население увеличилось с начала года на 650 человек. И сейчас город занимает по численности второе место в Новосибирской области. И 303 года — это только начало, — рассказали ведущие праздника.

В День города первым родился мальчик

Первым для поздравления на главную сцену вышел мэр Бердска Евгений Шестернин. Он отметил главное — администрация и горожане вместе творят будущее города:

— Да, есть проблемы. Но мы должны сохранять историю города. В этом году 60-летие отметили БЭМЗ и Бердский строительный трест, 30-летие компания «Продсиб», 25-летие шахматный клуб «Маэстро», единственный в области. В этом ваша заслуга. Спасибо всем за любовь к городу. Хочу всем пожелать тепла и уюта в доме и комфорта на работа. С праздником!

Главный врач бердской ЦГБ Алла Дробинская, поздравив горожан с днем рождения Бердска, сообщила о «главных подарках» — рождении детей в бердском роддоме накануне 7 сентября.

— У нас в городе 25 тыс. детей. И в преддверии Дня города у нас родилось 5 малышей. Мы уже знаем их имена. Это Назар, Артем, Максим, Маргарита и Надежда. Сегодня мы поздравляем семью Богатовых с рождением малыша — крепкого мальчишки весом 3400 граммов. Мальчик родился в 5.45. Конечно, нам хочется, чтобы больше детей появлялось на свет в нашем родильном доме, — подчеркнула Алла Николаевна, назвав Бердск городом талантов, молодости и светлого будущего.

Спикер горсовета депутатов Валерий Бадьин, поздравляя горожан, напомнил, что история города делится надвое — старый город и новый, отстроенный после затопления:

— Люди являются самой главной ценностью города. Вы прославляете своим трудом Бердск, Новосибирскую область далеко за пределами России…

На сцену пригласили семью ветеранов Бердского электромеханического завода, отметивших в эти дни золотую свадьбу. Владимиру Тимофеевичу и Владиславе Станиславовне вручили подарки.

Ключи от квартиры

Вице-губернатор Сергей Нелюбов исполнил «почетную миссию» — передал бердчанам поздравление от имени главы Новосибирской области Андрея Травникова, а мэру — памятный адрес за подписью губернатора.

— 303 года — это история, сотканная из судеб различных людей. Судьба Бердска неразрывно связана с историей региона и страны… Сегодня Бердск активно развивается: строятся новые школы и детские сады, микрорайоны. Жизнь в Бердске сегодня отвечает современным вызовам. И это благодаря вам, многоуважаемые жители, — высказался Сергей Александрович.

Замгубернатора вручил ключи от новой квартиры на ул. Лунной Андрею Разумову из числа сирот. Он заканчивает обучение в Новосибирском политехническом колледже и работает помощником повара.

В дар волшебные часы

Следующим слово взял член Совета федерации, бывший губернатор новосибирской области и экс-мэр Новосибирска Владимир Городецкий. Он заявил, что счастлив разделить с бердчанами радость праздника.

— В Совете федерации у меня есть возможность сравнивать с другими регионами. То, что делается в Новосибирской области — это труд людей… Самое дорогое — хранить память, историю. Пусть День города перевернет новую страничку истории, пусть рождаются новые объекты. Город благоустраивается, появляются дворовые территории, как результат вашего труда, вашей сплоченности. У вас все получается. Гордитесь своим городом, — поздравил Владимир Филиппович.

В подарок городу он передал мэру настенные часы с картой Новосибирской области на циферблате как символ важности Бердска для региона:

— Я желаю, чтобы вы по этим волшебным часам сверяли свои новые победы и достижения в жизни родного Бердска.

Депутат Заксобрания Новосибирской области и директор бердского лицея №6 Зоя Родина вручила в подарок отделу по делам молодежи сертификат на приобретение автобуса за 2 млн рублей на 16 посадочных мест. Его получила новый руководитель ОДМ Евгения Шмидт.

Руководителям города — мудрости

Слова поздравлений от имени митрополита Новосибирского и Бердского Никодима передал почетный гражданин Бердска, блогочинный иеромонах Владимир Бирюков.

— Это не просто праздник, а день рождения нашей малой родины. Пусть процветает и хорошеет Бердск. А жизнь каждой семьи будет наполнена миром, теплом, любовью и благополучием. Руководителям желаю мудрости, крепости душевной и телесных сил, великих свершений в деле управления, — произнес батюшка, добавив от себя поздравления от бердского духовенства.

Глава администрации Калининского района Новосибирска Герман Шатула поздравил бердчан от имени мэра столицы Сибири Анатолия Локтя и себя лично, вручив мэру Бердска картину с изображением Бугринского моста как символа дружбы двух городов.

Но самый неожиданный подарок получил Бердск от наукограда Кольцово. Егь мэр попросил начальника отдела культуры Оксану Грегул передать главе Бердска фотографию увеличенного вируса лихорадки Эбола.

— Бердск и наукоград Кольцово многие года сотрудничает в научной, социальной и производственной сферах. Бердск и Кольцово связаны не только научными разработками в области биотехнологий, но и шахматными достижениями. Бердск является для нас примером в развитии объектов спортивной инфраструктуры. А дружба — прочная основа. Вперед же. Бердск. С тобой Кольцово. От имени наукограда мы передаем вам самое дорогое. Дрожащими руками я прошу вынести на сцену вирус лихорадки Эбола. И желаю вам, дорогие бердчане с этой заразой столкнуться один раз в жизни и увидеть ее только вот здесь! — оригинально поздравил бердчан представитель наукограда.

Праздник продолжил большой концерт. Уже в 21.55 на сцену снова выйдет мэр Бердска, чтобы дать старт праздничному салюту, который завершит торжества в честь Дня города.