Пятиминутный салют запустят прямо из центрального парка в честь Дня города в Бердске

Снаряды установили на газоне под скульптурой Аистов. Так безопаснее, чем на территории школы №9, как это было раньше. Дворы соседних домов не засыплет пеплом. Салют прогремит в 22.00.

Салют запустят в Бердске с неожиданного места

День города, который празднует Бердск в субботу, 7 сентября, завершится традиционным салютом. Он, напомним, прогремит в 22.00. Старт фейерверку даст глава города Евгений Шестернин.

Но в 303-й день рождения петарды запустят иначе, чем обычно. Снаряды установили прямо в центре городского парка — на газоне возле скульптуры Аистов, символизирующих семейное счастье. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» организаторы салюта, так безопаснее.

До сего времени фейерверк запускали с территории школы №9, расположенной напротив парка. Но окрестные жители постоянно жаловались, что пепел и ошметки от снарядов засыпают дворы, грозят пожаром.

Сейчас территория парка вокруг установленных снарядов огорожена сигнальной лентой с предупреждающими табличками «Опасная зона». После салюта здесь будет проще убрать его последствия, полагают организаторы праздника.

Праздничный салют в День города продлится 5 минут. Как всегда, его оплатили спонсоры.