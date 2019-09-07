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Пятиминутный салют запустят прямо из центрального парка в честь Дня города в Бердске

19:43 07.09.2019, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Снаряды установили на газоне под скульптурой Аистов. Так безопаснее, чем на территории школы №9, как это было раньше. Дворы соседних домов не засыплет пеплом. Салют прогремит в 22.00.

Пятиминутный салют запустят прямо из центрального парка в честь Дня города в Бердске
Салют запустят в Бердске с неожиданного места

День города, который празднует Бердск в субботу, 7 сентября, завершится традиционным салютом. Он, напомним, прогремит в 22.00. Старт фейерверку даст глава города Евгений Шестернин.

Но в 303-й день рождения петарды запустят иначе, чем обычно. Снаряды установили прямо в центре городского парка — на газоне возле скульптуры Аистов, символизирующих семейное счастье. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» организаторы салюта, так безопаснее.

До сего времени фейерверк запускали с территории школы №9, расположенной напротив парка. Но окрестные жители постоянно жаловались, что пепел и ошметки от снарядов засыпают дворы, грозят пожаром.

Сейчас территория парка вокруг установленных снарядов огорожена сигнальной лентой с предупреждающими табличками «Опасная зона». После салюта здесь будет проще убрать его последствия, полагают организаторы праздника.

Праздничный салют в День города продлится 5 минут. Как всегда, его оплатили спонсоры.

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