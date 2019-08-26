26.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Нам вернули 1 сентября: торжественная линейка пройдет для всех классов в школе №10 Бердска

19:02 26.08.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
2 0

Родители не ожидали такого резонанса по поводу отмены 1 сентября в некоторых классах их школы. И рады, что проблема разрешилась в очень короткий срок.

Нам вернули 1 сентября: торжественная линейка пройдет для всех классов в школе №10 Бердска
У учеников со 2 по 9 классы школы №10 занятия должны были начаться 2 сентября с классных часов

Новое расписание линеек в День знаний, 1 сентября, появилось на сайте школы №10 в Бердске. Для 2, 3 и 4 классов начала торжества в 10.00, 1, 10 и 11 классов — в 11.00, 5-9 классов — в 12.00.

Напомним, родители возмутились, что для со 2 по 9 классы в школе отменили торжественную линейку на 1 сентября. Традиции рубят на корню, уничтожили праздник, а дети его так ждали, расстроились родители. Они считают, что это уничтожение праздника, а дети его очень ждали. Родители были готовы вместе с детьми идти 1 сентября в школу и возложить цветы на крыльцо.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор школы №10 Виктор Мысак, перекличка, праздник Дня знаний будут для всех, но только в другой форме. 1 сентября будет торжественная линейка у 1 и 11 классов. Для всех остальных классов то же самое будет 2 сентября. Также они придут с цветами, поздравят учителей, классных руководителей. В День знаний учителя планируют, как обычно, после торжества провести классные часы.

По словам директора школы №10, изначально планировали провести День знаний во всех школах 2 сентября. В Новосибирске именно так и сделали. В Бердске решили по-другому.
Виктор Мысак недоумевал: у родителей возникли вопросы, а они обращаются куда-угодно, но не в школу. Можно позвонить, можно написать письмо или вопрос на электронную почту.

Родители прислали фотографию объявления на дверях школы. Из него, действительно, следует, что торжественная линейка будет только у 1 и 11 классов, у всех остальных, кто придет в школу 2 сентября, первый учебный день начнется с классного часа.

По словам вице-мэра по социальной политике Сергея Носова, все бердские школы проводят линейки 1 сентября.

— Это День знаний, который проводится по всей России. Как он может проводиться в другие дни? — удивился Сергей Носов.

Когда Сергей Анатольевич узнал, что в школе №10 линейки пройдут и 1, и 2 сентября, то удивился еще больше, и сказал, что такого быть не может. А через несколько часов сообщил, что линейка в школе №10 пройдет 1 сентября для всех классов.

Все рады, все довольны, все улыбаются, ведь 1 сентября вернули ученикам, сообщила 26 августа «Курьер. Среда. Бердск» представитель родительского комитета школы №10 Наталья.

— 1 сентября придумано не нами, не нам его и отменять, — была категорична Наталья.

По словам бердчанки, она даже и не думала, что их ситуация вызовет такой резонанс, и что проблема разрешится в течение всего-то нескольких часов.

Как рассказала Наталья, одна из родительниц накануне выхода статьи звонила в школу, и там ей сказали, что линеек у 2-9 классов не будет, только классные часы. Хотя директор школы потом говорил обратное.

Все родители и ученики уже знают расписание линеек на 1 сентября.

— Все родители молчали, когда узнали об отмене линеек, ждали развязки. Сегодня на меня обрушился шквал звонков. Мамы говорят, что не верили до последнего, что вернут 1 сентября. Дети просто счастливы. Я очень благодарна «Курьер. Среда. Бердск», и не только я, что издание помогло разрешить нашу проблему, — подчеркнула Наталья.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А в вашей школе вернули 1 сентября?

Прохожая, 26 августа 2019 19:12
Благодаря этим родителям, которые, уверена, не собирались и не придут на линейку, вернули линейку 1 сентября во все школы гророда. Кроме Бердска, везде Праздник ! сентября будет проходить 2 сентября. А у нас чиновники живут, наверное, в другой реальности и им на ТК РФ наплевать! 10 школа, наверное, единственная, которая проводит торжественные линейки ежегодно для всех классов. То же самое было бы и в этом году, только 2 сентября. Тем более, все школы на 1 сентября торжество проводить хотели только для 1 и 11 классов, а остальные 2 сентября. Теперь - все школы будут проводить 1 сентября.
Ирина, 26 августа 2019 19:55
Благодаря активистке Наталье родители, дети и учителя лишились последних летних выходных. От всей души желаю, чтобы Наталью каждый день вызывали в школу - пусть за год так находится, чтобы к следующему 1 сентября ее активность в отношении школы и планов других людей снизилась до нуля.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНевозможно спать: По ночам ведется ремонт Вокзальной улицы в районе трассы Р-256
19:21 26-08-2019
Невозможно спать: По ночам ведется ремонт Вокзальной улицы в районе трассы Р-256
"Воровал" детей поисковый отряд "Лиза Алерт" в парке Новосибирска 4
19:07 26-08-2019
БердскНам вернули 1 сентября: торжественная линейка пройдет для всех классов в школе №10 Бердска 2
19:02 26-08-2019
Нам вернули 1 сентября: торжественная линейка пройдет для всех классов в школе №10 Бердска
Задолжали 2,5 млрд рублей за тепло и горячую воду жители Новосибирска
19:00 26-08-2019
Задолжали 2,5 млрд рублей за тепло и горячую воду жители Новосибирска
БердскСрочно ждем фото! Новый фотомарафон «Мой любимый Бердск» запускает «Курьер.Среда.Бердск» 6
18:31 26-08-2019
Срочно ждем фото! Новый фотомарафон «Мой любимый Бердск» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Чтобы сын не стал алкоголиком
18:02 26-08-2019
Чтобы сын не стал алкоголиком
БердскПсиханули: Залепили изолентой и пенопластом камеру видеонаблюдения водители на трассе Р-256 под Бердском 1
18:00 26-08-2019
Психанули: Залепили изолентой и пенопластом камеру видеонаблюдения водители на трассе Р-256 под Бердском
Что лучше для кожи - твердое мыло или жидкое?
17:58 26-08-2019
Что лучше для кожи - твердое мыло или жидкое?
Перед школой: здоровье ребенка в школе начинается в семье
17:55 26-08-2019
Перед школой: здоровье ребенка в школе начинается в семье
Не факт, что азиатская косметика - самая качественная
17:52 26-08-2019
Не факт, что азиатская косметика - самая качественная