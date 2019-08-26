Нам вернули 1 сентября: торжественная линейка пройдет для всех классов в школе №10 Бердска

Родители не ожидали такого резонанса по поводу отмены 1 сентября в некоторых классах их школы. И рады, что проблема разрешилась в очень короткий срок.

У учеников со 2 по 9 классы школы №10 занятия должны были начаться 2 сентября с классных часов

Новое расписание линеек в День знаний, 1 сентября, появилось на сайте школы №10 в Бердске. Для 2, 3 и 4 классов начала торжества в 10.00, 1, 10 и 11 классов — в 11.00, 5-9 классов — в 12.00.

Напомним, родители возмутились, что для со 2 по 9 классы в школе отменили торжественную линейку на 1 сентября. Традиции рубят на корню, уничтожили праздник, а дети его так ждали, расстроились родители. Они считают, что это уничтожение праздника, а дети его очень ждали. Родители были готовы вместе с детьми идти 1 сентября в школу и возложить цветы на крыльцо.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор школы №10 Виктор Мысак, перекличка, праздник Дня знаний будут для всех, но только в другой форме. 1 сентября будет торжественная линейка у 1 и 11 классов. Для всех остальных классов то же самое будет 2 сентября. Также они придут с цветами, поздравят учителей, классных руководителей. В День знаний учителя планируют, как обычно, после торжества провести классные часы.

По словам директора школы №10, изначально планировали провести День знаний во всех школах 2 сентября. В Новосибирске именно так и сделали. В Бердске решили по-другому.

Виктор Мысак недоумевал: у родителей возникли вопросы, а они обращаются куда-угодно, но не в школу. Можно позвонить, можно написать письмо или вопрос на электронную почту.

Родители прислали фотографию объявления на дверях школы. Из него, действительно, следует, что торжественная линейка будет только у 1 и 11 классов, у всех остальных, кто придет в школу 2 сентября, первый учебный день начнется с классного часа.

По словам вице-мэра по социальной политике Сергея Носова, все бердские школы проводят линейки 1 сентября.

— Это День знаний, который проводится по всей России. Как он может проводиться в другие дни? — удивился Сергей Носов.

Когда Сергей Анатольевич узнал, что в школе №10 линейки пройдут и 1, и 2 сентября, то удивился еще больше, и сказал, что такого быть не может. А через несколько часов сообщил, что линейка в школе №10 пройдет 1 сентября для всех классов.

Все рады, все довольны, все улыбаются, ведь 1 сентября вернули ученикам, сообщила 26 августа «Курьер. Среда. Бердск» представитель родительского комитета школы №10 Наталья.

— 1 сентября придумано не нами, не нам его и отменять, — была категорична Наталья.

По словам бердчанки, она даже и не думала, что их ситуация вызовет такой резонанс, и что проблема разрешится в течение всего-то нескольких часов.

Как рассказала Наталья, одна из родительниц накануне выхода статьи звонила в школу, и там ей сказали, что линеек у 2-9 классов не будет, только классные часы. Хотя директор школы потом говорил обратное.

Все родители и ученики уже знают расписание линеек на 1 сентября.

— Все родители молчали, когда узнали об отмене линеек, ждали развязки. Сегодня на меня обрушился шквал звонков. Мамы говорят, что не верили до последнего, что вернут 1 сентября. Дети просто счастливы. Я очень благодарна «Курьер. Среда. Бердск», и не только я, что издание помогло разрешить нашу проблему, — подчеркнула Наталья.