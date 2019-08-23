Вернул торжественную линейку 1 сентября в школу №10 вице-мэр Бердска

1 сентября всегда окрашивается не только цветами, но и радостью детей, и их улыбками

Для всех классов пройдет торжественная линейка 1 сентября в школе №10 Бердска.

Напомним, родители возмутились, что для со 2 по 9 классы в школе отменили торжественную линейку на 1 сентября. Традиции рубят на корню, уничтожили праздник, а дети его так ждали, расстроились родители. Они считают, что это уничтожение праздника, а дети его очень ждали. Родители были готовы вместе с детьми идти 1 сентября в школу и возложить цветы на крыльцо.

— 1 сентября — это праздник для детей и их родителей. Как так не будет 1 сентября для детей? Не получается 1 сентября провести торжественную линейку, тогда проведите ее хоть 31 августа, хоть 2 сентября. Нам написали, что 2 сентября никакой линейки не будет. Будет классный час. Ни слова про парадную форму. Дети у нас с июня готовились и обсуждали, кто в чем пойдет на линейку. Моя дочь и ее ближнее окружение очень расстроены. Подруга дочери по телефону просила меня сделать что-нибудь, чтобы была линейка. У нас даже классный руководитель не в курсе. Удивляется, как без учителей приняли такое решение. Дети обрывают трубку, а она ничего не может им сказать, — возмущалась представитель школьного родительского комитета Наталья.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор школы №10 Виктор Мысак, перекличка , праздник Дня знаний будут для всех, но только в другой форме. 1 сентября будет торжественная линейка у 1 и 11 классов. Для всех остальных классов то же самое будет 2 сентября. Также они придут с цветами, поздравят учителей, классных руководителей. В День знаний учителя планируют, как обычно, после торжества провести классные часы.

По словам директора школы №10, изначально планировали провести День знаний во всех школах 2 сентября. В Новосибирске именно так и сделали. В Бердске решили по-другому.

Виктор Мысак недоумевает: у родителей возникли вопросы, а они обращаются куда-угодно, но не в школу. Можно позвонить, можно написать письмо или вопрос на электронную почту.

Родители прислали фотографию объявления на дверях школы. Из него, действительно, следует, что торжественная линейка будет только у 1 и 11 классов, у всех остальных, кто придет в школу 2 сентября, первый учебный день начнется с классного часа.

По словам вице-мэра по социальной политике Сергея Носова, все бердские школы проводят линейки 1 сентября.

— Это День знаний, который проводится по всей России. Как он может проводиться в другие дни? — удивился Сергей Носов.

Когда Сергей Анатольевич узнал, что в школе №10 линейки пройдут и 1, и 2 сентября, то удивился еще больше, и сказал, что такого быть не может. Директору школы №10 объяснят порядок вещей, подчеркнул Сергей Анатольевич.

Спустя несколько часов вице-мэр сообщил «Курьер. Среда. Бердск»:

-Линейка в школе №10 пройдет 1 сентября. Для всех классов. Директор что-то не так понял, такое бывает. Все исправляется сейчас, будет все, как положено. 1 сентября линейки будут во всех бердских школах. Это День знаний. Праздник для детей. Все наряжаются. Родители счастливы, что дети пошли в школу. Это радостный день для всех детей. А 2 сентября — учебный день. Мы не должны ни в коей мере лишать детей этого праздника. День знаний приносит радость от встречи с одноклассниками. Я не слышал ни от одного из учителей: «Ой, а что я это дополнительно в воскресенье пойду». Когда выбираешь эту профессию, то 1 сентября — это радость от встречи с ребятами. Этот день надо делать праздничным, его нельзя растягивать. Как так: одни дети будут 2 сентября учиться, а другие приходить на линейку, а потом после классного часа уходить домой. Директор школы теперь все это понял.

Данная ситуация будет обсуждаться на совете директоров, подчеркнул Сергей Анатольевич.