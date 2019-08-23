Положат цветы на крыльцо школы №10 из-за отмененной линейки на 1 сентября возмущенные родители в Бердске

«Рубим традиции на корню? Уничтожаем праздник, а дети его очень ждали! День знаний был всегда семейным праздником, на уровне с Новым годом!» — недоумевают родители. Директор уверяет, что торжество будет у всех.

Линейки традиционно пройдут 1 сентября

Отменили 1 сентября для 2-9 классов школы №10 в Бердске.

— В школе №10 отменили 1 сентября у детей 2-9 классов, не знаю причину. И это депутат города!!! Получается, рубим традиции на корню??? Так сказать уничтожение праздника, а дети его очень ждали. День знаний был всегда семейным праздником, на уровне с Новым годом, дети ждали и готовились.. Это традиции. И так праздники нужно поддерживать на государственном уровне, а здесь вредительство просматривается, пойдем классом и возложим цветы 1 сентября на ступени любимой школы. Может быть, нам объяснят причину отмены Дня знаний для наших деток? Классный час 2 сентября в 8.30, — сообщила «Курьер. Среда. Бердска» мама ученика школы №10 Елена.

Представитель родительского комитета школы №10 Наталья также возмущена отменой праздника для школьников. И недоумевает, почему так решили.

— 1 сентября — это праздник для детей и их родителей. Как так не будет 1 сентября для детей? Не получается 1 сентября провести торжественную линейку, тогда проведите ее хоть 31 августа, хоть 2 сентября. Нам написали, что 2 сентября никакой линейки не будет. Будет классный час. Ни слова про парадную форму. Дети у нас с июня готовились и обсуждали, кто в чем пойдет на линейку. Моя дочь и ее ближнее окружение очень расстроены. Подруга дочери по телефону просила меня сделать что-нибудь, чтобы была линейка. У нас даже классный руководитель не в курсе. Удивляется, как без учителей приняли такое решение. Дети обрывают трубку, а она ничего не может им сказать, — возмущалась Наталья.

Наталья рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что в соцсетях прошло возмущение учителей, что в их законный выходной, воскресенье, вызывают на работу. Ну, пусть они проводят линейку 2 сентября и приступают к занятиям, подчеркнула бердчанка.

По словам Натальи, если ситуация не изменится, и администрация их не услышит, она готова поддержать Елену и других родителей и выйти 1 сентября к крыльцу школы и положить цветы.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор школы №10 Виктор Мысак, перекличка , праздник Дня знаний будут для всех, но только в другой форме. 1 сентября будет торжественная линейка у 1 и 11 классов.

— У нас так всегда было, но только было это в один день. Мы всегда делили: у нас отдельно были первые и выпускные классы. Просто физически такое количество людей собрать невозможно. Особенно, когда 1 классы, и с ребенком приходят по двое-трое родных. Физически разместить людей негде. Поэтому классы разделяли по времени. У кого-то в 11.00, у кого-то в 13.00. В один день. А в этом году линейка будет 1 сентября для 1 и 11 классов, для всех остальных классов то же самое будет 2 сентября. Также они придут с цветами, поздравят учителей, классных руководителей. В День знаний учителя планируют, как обычно, после торжества провести классные часы, — подчеркнул Мысак.

Виктор Александрович говорит, что школа №10 — не единственная, где линейки для некоторых классах пройдут не только 1, но и 2 сентября — подобное объявление он читал на школе №1.

По словам директора школы №10, изначально планировали провести День знаний во всех школах 2 сентября. В Новосибирске именно так и сделали. В Бердске решили по-другому.

Виктор Мысак недоумевает: у родителей возникли вопросы, а они обращаются куда-угодно, но не в школу. Можно позвонить, можно написать письмо или вопрос на электронную почту.

Родители прислали фотографию объявления на дверях школы. Из него, действительно следует, что торжественная линейка будет только у 1 и 11 классов, у всех остальных, кто придет в школу 2 сентября, 1 учебный день начнется с классного часа.

О том, что ученики 2-9 классов отправятся в школу 2 сентября, родители узнали из объявления на дверях школы

По словам вице-мэра по социальной политике Сергея Носова, все бердские школы проводят линейки 1 сентября.

-Это День знаний, который проводится по всей России. Как он может проводиться в другие дни? — удивился Сергей Носов.

Когда Сергей Анатольевич узнал, что в школе №10 линейки пройдут и 1, и 2 сентября, то удивился еще больше, и сказал, что такого быть не может. Директору школы №10 объяснят порядок вещей, подчеркнул Сергей Анатольевич.