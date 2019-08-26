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Мечтает о верной брюнетке с голубыми глазами выпускник-2019 Бердска

09:00 26.08.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Александр Калинин считает, что современные отношения это когда два человека могут быть полноценными, независимо друг от друга: «Им просто хорошо вместе и они никому ничего не должны».

Мечтает о верной брюнетке с голубыми глазами выпускник 2019 Бердска

Александр Калинин пишет стихи и мечтает путешествовать по миру

Сюжет: Выпускник-2019

Мечтает о верной брюнетке с голубыми глазами выпускник 2019 Бердска

Мечтает о верной брюнетке с голубыми глазами выпускник-2019 БердскаДля достойной жизни требуется около 100 тысяч рублей ежемесячно, считает выпускник из БердскаЕщё 12 новостей

«Курьер.Среда.Бердск» продолжает рассказывать о выпускниках Бердска. По мнению Александра Калинина, школа — мощнейший институт.
— К сожалению, до 11 класса школа мне казалась чем-то обязательным. В выпускном классе я понял, что можно получать не только кайф от общения, но и от того, что получаешь знания, — признался юноша.

Молодой человек готовился к ЕГЭ по три часа в день. По его мнению, тело запускать ни в коем случае нельзя:
— Спорту я отдавал очень много времени. Каждый день — бассейн. Ты чувствуешь себя в тонусе, больше сил, больше энергии.
Александр поступил в Дальневосточный федеральный университет на факультет «Химические технологии, производство нефти и газа».

— Буду ли работать по этой профессии — вопрос. Я еще слишком молод, чтобы определить, что конкретно я хочу. Что мне будет приносить деньги и удовлетворение. Я выбрал химию, потому что это наука, которая мне близка, и у меня был понимающий учитель Елена Красноухова,- рассуждает выпускник.

Заводить семью юноша планирует не раньше 25 лет:
— Только после университета, когда будет стабильный доход. Моя девушка должна путешествовать, развиваться, учится чему-то новому. Верная брюнетка с голубыми глазами. Это должен быть человек, от которого я заряжаюсь, чтобы у меня была мотивация идти дальше.
В счастливых семьях близкая эмоциональная связь супругов отчетливо прослеживается в повседневном общении.

— Я как человек не опытный этом деле, в плане брака, построения отношений. Все знают, что мужчина – добытчик, тот кто убивает мамонта, а жена делает из него пищу. Отношения, где мужчина доминант, а женщина рецессив — долгие, но не очень счастливые. Современные отношения: два человека могут быть полноценными, независимо друг от друга. Им просто хорошо вместе и они никому ничего не должны, — рассуждает бердчанин.

Александр пишет стихи. Пишет о том, что его волнует. Просто и искренне. Он мечтает объездить весь мир, чтобы найти место где ему комфортно и гармонично.

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

Где вы учились?

evro, 26 августа 2019 09:06
Мне очень нравится взгляд этого парня на отношения в паре. Удачи тебе на жизненном пути!

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