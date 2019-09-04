Выпускница-2019 из Бердска: Я не хочу, чтобы помогали многодетным семьям

По мнению выпускницы школы №8 Дарьи Громыко, через 100 лет машины будут летать по воздуху. Бердчанка знает, как можно поймать пулю, когда летит самолет.

В будущем через 100 лет машины будут летать по воздуху, считает Дарья Громыко

Бердская выпускница из многодетной семьи Дарья Громыко планирует осваивать нанотехнологии. Ее любимые предметы в школе — точные науки.

— Когда ты решаешь очередной пример сам, — это интересно. Ты видишь только цифры и ничего вокруг. Ощущение победы вдохновляет. А зная физику, ты больше понимаешь окружающее. Например, как можно поймать пулю, когда летит самолет, рассуждает Дарья.

Девушка прикладывала все силы, чтобы как можно лучше сдать ЕГЭ. Занималась ежедневно и в выходные. Для этого ей пришлось оставить свое любимое занятие — танцы.

По мнению выпускницы, чтобы успешно пройти тестирование, нужно сократить нагрузку по тем предметам, которые не входят в ЕГЭ.

— Я благодарна всему педагогическому составу моей любимой школы №8. Она дала мне друзей, научила ставить цели. В будущем школы перейдут на технологическое образование. Учебники будут электронными, но учителя были, есть и будут. От их поддержки и понимания зависит успеваемость ученика, — полагает Дарья.



Иностранцы в восторге от Бердской косы

К бердчанке четыре года по обмену приезжают студенты из других стран. В этом году была девушка из Чехии.

— Она была в восторге от Бердской косы и мемориала Славы. А американец был крайне удивлен, что в Новосибирске театр оперы и балета построен во время Великой Отечественной войны. Он был в шоке, что мы успевали воевать и ходить в театр, — рассказала выпускница.

В отличие от других выпускников, которые видят свое будущее за пределами нашего города, а многие и страны, Дарья хочет жить и работать в России.

— В Норвегии или Арабских эмиратах, наверное, я могла бы получать больше. Россия — это место, где ты родился,- считает горожанка.

Девушка воспитывается в многодетной семье и сама хочет иметь как минимум двух детей:

— Женщина не должна быть кухаркой и надеяться только на мужчину. Если она не умеет шить или готовить, это не важно. Главное, найти мужа, который будет поддерживать.

Она с грустью говорит о том, что, к сожалению, у нас такой менталитет, что женщины не стремятся рожать много детей.

— Я не хочу, чтобы помогали многодетным семьям. Чтобы не рожали детей за деньги. Так ребенок вырастает в семье, где его не любят, а это ужасно, — убеждена Дарья.

Бердчанка обожает детективы Дарьи Донцовой

— Кто-то считает, что ее книги — глупое чтиво, но в них столько юмора и сюжет такой, что дух захватывает. Прошло 9 часов, а ты не заметал, как время прошло, — признается выпускница.



Нужно запретить дезодоранты и освежители воздуха

Любимое место девушки в Бердске — центральный парк. Она мечтает, что когда-нибудь в городе появится набережная и огромный торговый центр.

— Технологии развиваются очень быстро. Через 100 лет машины в Бердске будут летать по воздуху, как в «Пятом элементе». Рука — вместо сотового телефона. А еда останется прежней: борщ русские люди ни на что не променяют, — рассуждает героиня.

Даша всерьез озабочена экологической обстановкой. Чтобы улучшить экологию, нужно меньше вырубать леса, а внедрить гибридные машины.

— Переход на электромобили заметно бы улучшил экологию. А во избежание озоновых дыр, нужно запретить дезодоранты и освежители воздуха. Россия — огромная страна, в которой масса неиспользованных площадей. Не нужно вырубать деревья в больших городах. А использовать деревни. Возрождение сел позволит поднять экономику страны, — убеждена Дарья Громыко.

Автор видео Елена Белоусова

