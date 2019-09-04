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Выпускница-2019 из Бердска: Я не хочу, чтобы помогали многодетным семьям

17:45 04.09.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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По мнению выпускницы школы №8 Дарьи Громыко, через 100 лет машины будут летать по воздуху. Бердчанка знает, как можно поймать пулю, когда летит самолет.

Выпускница 2019 из Бердска: Я не хочу, чтобы помогали многодетным семьям
В будущем через 100 лет машины будут летать по воздуху, считает Дарья Громыко
Сюжет: Выпускник-2019
Выпускница 2019 из Бердска: Я не хочу, чтобы помогали многодетным семьям

Выпускница-2019 из Бердска: Я не хочу, чтобы помогали многодетным семьямПообщаться вживую со Сталиным и поучиться у него дисциплине мечтает выпускница БердскаЕщё 15 новостей

Бердская выпускница из многодетной семьи Дарья Громыко планирует осваивать нанотехнологии. Ее любимые предметы в школе — точные науки.
— Когда ты решаешь очередной пример сам, — это интересно. Ты видишь только цифры и ничего вокруг. Ощущение победы вдохновляет. А зная физику, ты больше понимаешь окружающее. Например, как можно поймать пулю, когда летит самолет, рассуждает Дарья.

Девушка прикладывала все силы, чтобы как можно лучше сдать ЕГЭ. Занималась ежедневно и в выходные. Для этого ей пришлось оставить свое любимое занятие — танцы.

По мнению выпускницы, чтобы успешно пройти тестирование, нужно сократить нагрузку по тем предметам, которые не входят в ЕГЭ.
— Я благодарна всему педагогическому составу моей любимой школы №8. Она дала мне друзей, научила ставить цели. В будущем школы перейдут на технологическое образование. Учебники будут электронными, но учителя были, есть и будут. От их поддержки и понимания зависит успеваемость ученика, — полагает Дарья.

Иностранцы в восторге от Бердской косы

К бердчанке четыре года по обмену приезжают студенты из других стран. В этом году была девушка из Чехии.
— Она была в восторге от Бердской косы и мемориала Славы. А американец был крайне удивлен, что в Новосибирске театр оперы и балета построен во время Великой Отечественной войны. Он был в шоке, что мы успевали воевать и ходить в театр, — рассказала выпускница.

В отличие от других выпускников, которые видят свое будущее за пределами нашего города, а многие и страны, Дарья хочет жить и работать в России.
— В Норвегии или Арабских эмиратах, наверное, я могла бы получать больше. Россия — это место, где ты родился,- считает горожанка.

Девушка воспитывается в многодетной семье и сама хочет иметь как минимум двух детей:
— Женщина не должна быть кухаркой и надеяться только на мужчину. Если она не умеет шить или готовить, это не важно. Главное, найти мужа, который будет поддерживать.

Она с грустью говорит о том, что, к сожалению, у нас такой менталитет, что женщины не стремятся рожать много детей.
— Я не хочу, чтобы помогали многодетным семьям. Чтобы не рожали детей за деньги. Так ребенок вырастает в семье, где его не любят, а это ужасно, — убеждена Дарья.

Бердчанка обожает детективы Дарьи Донцовой
— Кто-то считает, что ее книги — глупое чтиво, но в них столько юмора и сюжет такой, что дух захватывает. Прошло 9 часов, а ты не заметал, как время прошло, — признается выпускница.

Нужно запретить дезодоранты и освежители воздуха

Любимое место девушки в Бердске — центральный парк. Она мечтает, что когда-нибудь в городе появится набережная и огромный торговый центр.
— Технологии развиваются очень быстро. Через 100 лет машины в Бердске будут летать по воздуху, как в «Пятом элементе». Рука — вместо сотового телефона. А еда останется прежней: борщ русские люди ни на что не променяют, — рассуждает героиня.

Даша всерьез озабочена экологической обстановкой. Чтобы улучшить экологию, нужно меньше вырубать леса, а внедрить гибридные машины.
— Переход на электромобили заметно бы улучшил экологию. А во избежание озоновых дыр, нужно запретить дезодоранты и освежители воздуха. Россия — огромная страна, в которой масса неиспользованных площадей. Не нужно вырубать деревья в больших городах. А использовать деревни. Возрождение сел позволит поднять экономику страны, — убеждена Дарья Громыко.

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

Как улучшить демографическую ситуацию в России?

Илья, 04 сентября 2019 18:41
Статья интересная. Дарья молодец. Автору статьи рекомендую подучить правила грамматики и построения слов в предложения, если уж вы относитесь к средствам массовой информации.
Maria54, 04 сентября 2019 18:52
Дарья Донцова.. Найти мужа чтобы поддерживал, но не варить борщ..
Аноним, 04 сентября 2019 19:45
И всё же не зря школьников хотят проверять на наркотики.
Они живут в каком то розовом мире.
Аноним, 04 сентября 2019 19:50
Через сто лет вспышка на Солнце и популяция Homo sapiens сократится до 5000 человек на экваторе (так уже было), так как там озоновый слой наиболее толстый и будет изобретать новый каменный топор, так как кислотные дожди съедят всё железо.
Поросёнок Пётр, 04 сентября 2019 20:25
А можно подробнее, когда уже так было?
Raven, 04 сентября 2019 21:19
Поросёнок Пётр, когда протоукры Черное море копали
Аноним, 04 сентября 2019 21:42
Прочитайте про бутылочное горлышко, но не про то, что по пятницам после работы.
Поросёнок Пётр, 04 сентября 2019 22:28
Это вы про так называемый "Эффект бутылочного горлышка", понятно, но через 100-500 лет уже будут найдены пригодные для жизни экзопланеты и разработаны сопутствующие технологии и человечеству придётся готовиться к переселению, наше любимое Солнце не вечно, ему осталось всего каких-то 4 миллиарда лет жизни.
Аноним, 04 сентября 2019 20:25
"...быть не желаю "первоклассной тёлкой"и "дойной"стать коровой не хочу..." так ведь пела Распутина Маша?!!!Сама того не желая,юная особа подняла бооольшущий вопрос.Стоит ли рожать детей из за материнского капитала и пособий,тут все не просто,если молодая семья,оказалась без поддержки и помощи родителей,но тянутся к жизни,а кроме ипотеки вариантов заработать на жилье нет,тогда ДА,эти средства действительно благо...Бывает иначе,когда тунеядцы и алкоголики в 5 поколении производят генетический мусор,не теряя энтузиазма,именно ради бабла(которое даже потратить нормально не могут),и ответ на вопрос желанное дитя или просто инструмент для получения невеликой этой денюжки является для них жутким нерешаемым логарифмом,вот тут стоит задуматься,а стоит ли повышать показатели демографии любой ценой...Кто знает,как сложится жизнь у этой девочки,но то что задумывается она и размышляет это здорово!!!
Тима, 04 сентября 2019 21:27
Это социальный дарвинизм, приведший к фашизму, такое уже было в истории - ничего хорошего. А также и спартанцы уничтожали слабых, и где они сегодня?
Светлана, 04 сентября 2019 23:36
Это бред про многодетные семьи
Аноним, 04 сентября 2019 23:40
У нас с мужем 3 замечательные дочки, рождённые в 90 х. Хочу заметить ,мы не алкаши. Сами поднимались,не в одну программу не попали,помощь от государства. Девочке пожить сначала нужно,а потом рассуждать" умно"

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