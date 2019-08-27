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Пообщаться вживую со Сталиным и поучиться у него дисциплине мечтает выпускница Бердска

15:00 27.08.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Кристина Аксенюк из школы №11 поступила в НГПУ. Она планирует работать в своей родной школе учителем математики, а после занять должность директора.

Пообщаться вживую со Сталиным и поучиться у него дисциплине мечтает выпускница Бердска
Для Кристины Аксенюк математика- прекрасный способ привести в порядок мозги

Сюжет: Выпускник-2019

Пообщаться вживую со Сталиным и поучиться у него дисциплине мечтает выпускница Бердска

Пообщаться вживую со Сталиным и поучиться у него дисциплине мечтает выпускница БердскаРасстреливать за взятки чиновников предлагает выпускник 2019 из БердскаЕщё 14 новостей

«Курьер.Среда.Бердск»продолжает рассказывать о выпускниках Бердска. Кристина Аксенюк из школы №11 планирует работать учителем в своей родной школе. Девушка с первого класса обожала математику.
— Для меня математика — не просто цифры и вычисления, это прекрасный способ привести в порядок мозги. Точная наука развивает рациональное мышление, логику, без которой в обычной жизни не обойтись. Любовь Архипова замечательно преподавала предмет, она душевно к нам относилась. Строго, но справедливо, — рассуждает выпускница.

По мнению будущего педагога в системе образования нужно ввести такое новшество: чтобы ученики выбирали предметы, которые им интересны и уделять им больше времени.
— В старших классах я понимала, что иду на математическую специальность и такие предметы как история, в таком объеме были не нужны. Это очень напрягает мозг и получается так, что ты уделяешь меньше времени предметам, по которым будешь сдавать ЕГЭ,- поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» выпускница.

Рядом с собой девушка видит человека, который будет исполнять все ее капризы. Брюнет с карими глазами, строгий, как папа.
— Мужчина должен служить в армии. Там прививают дисциплину. Женщина должна воспитать как минимум одного ребенка. Лучше трех. И состояться в карьере. Я не планирую всю жизнь работать учителем, в будущем я закончу аспирантуру и стану директором школы. Наш Николай Репренцев не просто бумажки перебирает, для школы делает все возможное. Может пойти ветку спилить и снег убрать, — считает бердчанка.

Чтобы стать успешным человеком нужна самодисциплина. Нужно уметь пожертвовать своей ленью и сиюминутными капризами ради высоких целей, уверена девушка.

— Я бы хотела оказаться в прошлом, и пообщалась бы вживую со Сталиным. Это очень странно, но он был максимально дисциплинированный человек. Во время его правления в России были очень строгие порядки и жесткая дисциплина. Мне было бы интересно узнать, как он добивался в себе такой дисциплины? Что он делал? Какие методики использовал? — гадает будущий педагог.

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

С кем из великих хотели бы пообщаться?

Аноним, 27 августа 2019 15:23
Кристина, удачи Вам!

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