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Собрали 46,9 тыс. рублей из 90 тыс. на подъемник парализованному инвалиду-колясочнику из Бердска

17:39 07.08.2019, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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Аркадий Ситников: «Благодарим вас, неравнодушные бердчане. Благодаря вашей помощи, жизнь моей мамы хоть немного станет легче. Ей не придется с трудом переносить мое обездвиженное тело с кровати в инвалидное кресло». 10 лет Галина заботится о сыне весом в 120 кг.

Собрали 46,9 тыс. рублей из 90 тыс. на подъемник парализованному инвалиду колясочнику из Бердска
На протяжении 10 лет мама Аркадия не отходит от сына ни на секунду

Сюжет: Подъемник для Аркадия Ситникова

Собрали 46,9 тыс. рублей из 90 тыс. на подъемник парализованному инвалиду колясочнику из Бердска

Собрали 46,9 тыс. рублей из 90 тыс. на подъемник парализованному инвалиду-колясочнику из БердскаЗа сутки собрали 44 тыс. рублей из 90 тыс. на подъемник инвалиду-колясочнику из БердскаЕщё 2 новости

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» объявляет сбор средств для помощи Аркадию Ситникову. Его семья нуждается в электрическом подъемнике на аккумуляторе. К сожалению, Аркадий и его мама не могут позволить себе дорогостоящий агрегат. Но и поднимать сына весом в 120 кг с постели женщина не может.

За сутки отзывчивые бердчане перечислили на счет и принесли в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» 46 900 рублей! Благодарим вас, за помощь и доброту. Осталось собрать чуть меньше половины от необходимой суммы. Мы верим, что жизнь Ситниковых станет проще благодаря вашей доброте.

— Благодарим вас, неравнодушные бердчане. Благодаря вашей помощи, жизнь моей мамы хоть немного станет легче. Ей не придется с трудом переносить мое обездвиженное тело с кровати в инвалидное кресло. Вторые сутки раздаются звонки от моих знакомых, друзей и родных, которые благодарят вас за отзывчивость. Спасибо вам, — обратился к читателям «Курьер. Среда. Бердск» Аркадий Ситников сегодня, 7 августа.

Если вы готовы помочь Аркадию, то можете обращаться в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» по адресам: ул. К. Маркса, 24, офис 2, тел. 3-00-10 (с 9.00 до 19.00) или ул. Ленина, 38 (понедельник, среда — с 7.30 до 18.00, в остальные дни — с 9.00 до 18.00).

Можете перечислить деньги на карту, которую мы оформили специально для помощи нашим героям. Карта оформлена в Сбербанке на главного редактора Галину Коморникову.

№4276844019091537 (назначение платежа — на подъемник Аркадию Ситникову).

Спасибо и низкий поклон:

Вячеславу Викторовичу — 500 рублей. Спасибо!

Ирине Валерьевне — 100 рублей. Спасибо!

Оксана Николаевна — 10 000 рублей! Спасибо!

Елена Алексеевна — 1000 рублей. Спасибо!

Анна Вячеславовна — 100 рублей. Спасибо!

Светлана Николаевна — 200 рублей. Спасибо!

Светлана Станиславовна — 500 рублей. Спасибо!

Наталья Анатольевна — 100 рублей. Спасибо!

Татьяна Ивановна — 300 рублей. Спасибо!

Светлана Петровна — 200 рублей. Спасибо!

Евгений Алексеевич — 5000 рублей. Спасибо!

Сергей Дмитриевич — 300 рублей. Спасибо!

Полина Геннадьевна — 100 рублей. Спасибо!

Ирина Станиславовна — 500 рублей. Спасибо!

Виктория Константиновна — 200 рублей. Спасибо!

Неизвестный благотворитель — 500 рублей. Спасибо!

Анна Владимировна — 5000 рублей. Спасибо!

Светлана Леонидовна — 5000 рублей. Спасибо!

Владимир Иванович — 5000 рублей. Спасибо!

Анжелика Юрьевна — 200 рублей. Спасибо!

Анна Сергеевна — 400 рублей. Спасибо!

Елена Юрьевна — 1000 рублей. Спасибо!

Татьяна Викторовна — 1000 рублей. Спасибо!

Антон Олегович — 1000 рублей. Спасибо!

Мария Викторовна — 1000 рублей. Спасибо!

Татьяна Геннадьевна — 500 рублей. Спасибо!

Раиса Александровна — 1000 рублей. Спасибо!

Александр Валерьевич — 100 рублей. Спасибо!

Григорий Михайлович — 500 рублей. Спасибо!

Анна Сергеевна — 100 рублей. Спасибо!

Екатерина Геннадьевна — 200 рублей. Спасибо!

Светлана Анатольевна — 200 рублей. Спасибо!

Дмитрий Владимирович — 1000 рублей. Спасибо!

Татьяна Александровна — 300 рублей. Спасибо!

Эльвира Эдуардовна — 500 рублей. Спасибо!

Наталья Николаевна — 200 рублей. Спасибо!

Ольга Геннадьевна — 700 рублей. Спасибо!

Наталья Александровна — 500 рублей. Спасибо!

Эльмира Ашотовна — 500 рублей. Спасибо!

Евгения — 500 рублей. Спасибо!

Павел Николаевич — 300 рублей. Спасибо!

Марина Владимировна — 200 рублей. Спасибо!

Татьяна Изотьевна — 200 рублей. Спасибо!

Галина — 200 рублей. Спасибо!

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От редакции

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гость, 07 августа 2019 20:15
что-то вспомнилось, как у нас торжественно переходные мосты с лифтами открывали над трассой. где те лифты? почему там одна пыль и ничего не работает? кто за это всё отвечает? ведь денег потрачено видимо-невидимо! для галочки что-ли?

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