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Деньги благотворителей: Бракованный электроподъемник за 93 тыс. рублей привезли инвалиду-колясочнику из Бердска

16:15 16.10.2019, Марина Волкова Фото: Елены Белоусовой
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«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Аркадием Ситниковым распаковал коробку с лебедкой, купленной на деньги благотворителей. Но агрегат оказался с поломками. Транспортная компания возместила семье деньги за испорченный электроподъемник. Новая посылка придет в ноябре.

Деньги благотворителей: Бракованный электроподъемник за 93 тыс. рублей привезли инвалиду колясочнику из Бердска
Семья Ситниковых ждала долгожданную посылку около месяца. А когда лебедка «пришла» — расстроились
Сюжет: Подъемник для Аркадия Ситникова
Деньги благотворителей: Бракованный электроподъемник за 93 тыс. рублей привезли инвалиду колясочнику из Бердска

Деньги благотворителей: Бракованный электроподъемник за 93 тыс. рублей привезли инвалиду-колясочнику из БердскаСпасибо за каждый рубль: Инвалид-колясочник из Бердска благодарит за собранные 93 483 рубля жителей БердскаЕщё 7 новостей

Жители Бердска откликнулись, и по крупице собрали деньги на электрический подъемник инвалиду-колясочнику из Бердска Аркадию Ситникову. Буквально за неделю вы, читатели «Курьер. Среда. Бердск», собрали Аркадию 93 483 рубля.

15 августа Аркадий и его мама Галина поблагодарили за помощь благотворителей Бердска за сбор денег. Без вашей помощи Аркадий Ситников долгое время рисковал бы своим здоровьем. Он, напомним, 10 лет назад нырнул в озеро вблизи химзаводских дач, и сломал позвоночник. Теперь он обездвижен и каждый день нуждается в помощи мамы Галины Геннадьевны. Врачи разводят руками — Аркадий уже никогда не встанет на ноги.

-Спасибо каждому человеку, который помог нашей семье. Спасибо за каждый рубль. Если бы не вы, то неизвестно когда бы мы смогли позволить себе такую роскошь. Низкий поклон вам. Теперь моей маме будет проще переносить меня из кровати в кресло и обратно, — поделился с «Курьер. среда. Бердск» Аркадий 15 августа.

В этот же день «Курьер. Среда. Бердск» передал все 93 483 рубля собранные для Аркадия. 15 августа семья Ситниковых заказала дорогостоящий электрический подъемник в магазине «Е-Кислород» по 100% оплате. Аркадий уже покупал в этом магазине инвалидную коляску и противопролежневую подушку. Магазин проверенный, уверен Аркадий.

Планировалось, что в начале сентября «Курьер. Среда. Бердск» и семья Ситниковых вместе распакует коробку с электроподъемником. Так и случилось. 28 августа корреспондент газеты отправился в гости к Ситниковым. Но радостный повод превратился в неприятный сюрприз. Коробка с электроподъемником оказалась помятой, а когда ее вскрыли, обнаружилось, что агрегат сломан.

— Для меня это стало шоком, ведь деньги собирал весь Бердск. Лебедка пришла бракованная, с рядом поломок. Претензии буду предъявлять транспортной компании, которая нам ее доставила в таком виде. Либо производитель оказался нечестным и отправил нам ее бракованной. Ждали мы эту лебедку… А как получили, очень сильно расстроились — прокомментировал Аркадий Ситников.

Как выяснилось позже, причиной поломки стала грубая перевозка груза транспортной компанией. Но конфликт удалось урегулировать мирным путем.

— Нам возместили деньги за подъемник. Транспортная компания без пререканий оперативно решила этот вопросы. Мы заказали новый электроподъемник, но уже в Новосибирске. а не через Москву. Но он придет в середине ноября. У нас вновь все перешло в режим ожидания. Снова идем по второму кругу. Конечно, мы вас пригласим и снова вместе откроем коробку. Надеюсь, в этот раз обойдется без происшествий, — надеется Аркадий Ситников.

Стоит отметить, что читатели «Курьер. Среда. Бердск» интересовались судьбой Аркадия Ситникова и его лебедкой. На сомнительные мысли бердчан натолкнула переписка семьи на одном из форумов Новосибирска. Аркадий и его мама так расстроились поломкой лебедки, что начали искать ответы на свои вопросы в Сети, общаясь с транспортной компанией. Однако это общение смутило горожан.

Деньги благотворителей: Бракованный электроподъемник за 93 тыс. рублей привезли инвалиду колясочнику из Бердска
Деньги благотворителей: Бракованный электроподъемник за 93 тыс. рублей привезли инвалиду колясочнику из Бердска
Деньги благотворителей: Бракованный электроподъемник за 93 тыс. рублей привезли инвалиду колясочнику из Бердска
Деньги благотворителей: Бракованный электроподъемник за 93 тыс. рублей привезли инвалиду колясочнику из Бердска
Деньги благотворителей: Бракованный электроподъемник за 93 тыс. рублей привезли инвалиду колясочнику из Бердска
Деньги благотворителей: Бракованный электроподъемник за 93 тыс. рублей привезли инвалиду колясочнику из Бердска
Деньги благотворителей: Бракованный электроподъемник за 93 тыс. рублей привезли инвалиду колясочнику из Бердска

Автор видео Елена Белоусова

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