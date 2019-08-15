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Спасибо за каждый рубль: Инвалид-колясочник из Бердска благодарит за собранные 93 483 рубля жителей Бердска

17:10 15.08.2019, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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«Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 15 августа, передал Аркадию Ситникову деньги благотворителей. Аркадий заказал электроподъемник и уже через 2 недели мы вместе с вами распакуем коробку с агрегатом.

Спасибо за каждый рубль: Инвалид колясочник из Бердска благодарит за собранные 93 483 рубля жителей Бердска
Аркадий Ситников благодарит всех неравнодушных бердчан за помощь

Сюжет: Подъемник для Аркадия Ситникова

Спасибо за каждый рубль: Инвалид колясочник из Бердска благодарит за собранные 93 483 рубля жителей Бердска

Спасибо за каждый рубль: Инвалид-колясочник из Бердска благодарит за собранные 93 483 рубля жителей Бердска92 783 рубля на электроподъемник обездвиженному инвалиду собрали жители БердскаЕщё 6 новостей

Благодарит за помощь благотворителей Бердска за сбор денег на электрический подъемник с аккумулятором семья Ситниковых из Бердска. Без вашей помощи, читатели «Курьер. Среда. Бердск», инвалид-колясочник Аркадий Ситников еще долгое время рисковал бы своим здоровьем. Он, напомним, 10 лет назад нырнул в озеро вблизи химзовадских дач, и сломал позвоночник. Теперь он обездвижен и каждый день нуждается в помощи мамы Галины Геннадьевны. Врачи разводят руками — Аркадий уже никогда не встанет на ноги.

-Спасибо каждому человеку, который помог нашей семье. Спасибо за каждый рубль. Если бы не вы, то неизвестно когда бы мы смогли позволить себе такую роскошь. Низкий поклон вам. Теперь моей маме будет проще переносить меня из кровати в кресло и обратно, — поделился с «Курьер. среда. Бердск» Аркадий сегодня, 15 августа.

Именно сегодня, «Курьер. Среда. Бердск» передал все 93 483 рубля, которые вы собрали Аркадию на электроподъемник всего за неделю!
Уже сегодня, 15 августа, семья Ситниковых закажет дорогостоящий электрический подъемник в магазине «Е-Кислород» по 100% оплате. Аркадий уже покупал в этом магазине инвалидную коляску и противопролежневую подушку. Магазин проверенный, уверен Аркадий. А уже через две недели, мы вместе с вами распакуем коробку с электроподъемником.

Мама нашего героя Галина Геннадьевна, также благодарит всех за помощь. Благодаря вам она не переживает, что ее парализованный сын рухнет на пол во время транспортировки с кровати в инвалидную коляску. К тому же, семья Ситниковых теперь не зависит от электричества. Новый подъемник будет работать от аккумулятора.

— Мы посмотрели на сайте описание подъемника. Он очень компактный и складной. Можно без проблем будет использовать его и не только у кровати. Спасибо вам, жители Бердска. Вы решили огромную проблему нашей семьи, — высказалась Галина Ситникова.

Спасибо за каждый рубль: Инвалид колясочник из Бердска благодарит за собранные 93 483 рубля жителей Бердска

Семье Ситниковых приходилось мучатся с древней лебедкой

Автор видео Марина Волкова

Автор видео Марина Волкова

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