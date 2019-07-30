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Фекальная ЧС в Бердске: провал у ТЦ «Орбита» начнут ликвидировать в августе

10:30 30.07.2019, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Канализационные стоки и грунтовые воды из глубокой ямы откачают мощными насосами, засыплют глиной и поменяют 70 метров сгнившей трубы. Стоимость устранения аварии — до 2 млн рублей.

Фекальная ЧС в Бердске: провал у ТЦ «Орбита» начнут ликвидировать в августе
Провал у ТЦ «Орбита» за месяц существенно увеличился в размерах. Шурфы уберут 31 июля

Со дня на день подрядчик приступит к ликвидации масштабной коммунальной аварии, произошедшей месяц назад возле торгового центра «Орбита» в Бердске. 26 июля ситуация с провалом в микрорайоне Космическом признана чрезвычайной. Это требовалось для того, чтобы можно было избежать длительной процедуры выбора подрядной организации по конкурсу.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в конце июня образовался огромный провал у ТЦ. Прорвало канализационную трубу. Фекальные стоки начали выходить наружу. Устранить аварию быстро не удалось, так как сети лежат глубоко под землей в месте скопления грунтовых вод. Муниципальный Комбинат бытовых услуг ежедневно откачивает стоки в соседний колодец. Но воды прибывает. КБУ совместно с мэрией искали техническое решение ликвидации коммунальной аварии.

— Техническое решение принято. Сейчас ведем работу с подрядной организацией по заключению договора. 31 июля мы вытаскиваем шурфы, которые мы там забивали. Засыплем яму глиной. На этой неделе подрядчик должен выходить и выполнять работы, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.

Пока стоки вперемешку с грунтовыми водами полностью заполнили провал — стоит до краев. Чтобы осушить и засыпать яму, по словам Алексеенко, поставят более мощные насосы. Менять 70 метров канализационной трубы будут методом разрушения старой и укладки новой горизонтальным бурением.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», огромный провал создал для жителей микрорайона Космического (запах канализации, шум работающих насосов с 6 часов утра до 23.00, закрыт проезд). Кроме того, стоки потекли в подвал соседнего дома №123 на ул. Первомайской.

— Топило конкретно, когда были дожди. Появился дополнительный объем воды, который начал давить. И вода нашла выход — пошла в подвал. Колодцы не справлялись, — пояснил Алексеенко.

По словам директора управляющей компании «Лига» Ирины Долгачевой, которая обслуживает 9-этажу, УК самостоятельно откачивало нечистоты из подвала.

По предварительным данным, на ликвидацию масштабной аварии у ТЦ «Орбита» может уйти от 1 млн до 2 млн рублей из бердского бюджета и до 1 месяца времени.

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