Из-за провала у ТЦ «Орбита» могут не довезти до реанимации ребенка-инвалида в Бердске

«У меня на руках больной ребенок. И не дай Бог, я не довезу его до реанимации!». Яма на месте коммунальной аварии закрыла проезд из микрорайона Космического. Власть думает, как починить трубу — это дорого и сложно.

Яма увеличивается в размерах — ее края рушатся

Пока коммунальщики ищут техническое решение устранения аварии на канализационных сетях у ТЦ «Орбита» в Бердске, жители окрестных домов задыхаются от зловония и опасаются за жизнь своих детей. Между тем, яма возле торгового центра, вырытая больше двух недель назад, продолжает увеличиваться в размерах. Ее края осыпаются. Кроме того, целыми днями окрестности оглушает шум работающего насоса. Фекальные стоки с 6 часов утра до 11 часов вечера откачивают в соседний канализационный колодец — шланг протянут на расстоянии порядка 50 метров.

Быстро устранить аварию не получилось. Техническое решение ремонта разрушенной трубы Комбинат бытовых услуг пока не нашел. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор КБУ Владимир Воспанчук, проблема заключается в том, что трубы проложены на большой глубине, где стоят грунтовые воды.

— Мы не можем одновременно устранить все аварии. Делаем в порядке важности. На самом деле, они все для нас важные. Но в данном случае разделить людей мы не можем. Сейчас они и техника устраняют аварию на ул. Павлова (из-за провалившегося колодца лопнула канализационная труба и фекалии вытекают наружу в районе «Вымпела» — прим. ред.). По «Орбите» решение до конца еще не принято. Оно дорогостоящее. И администрация думает, каким образом это сделать. Как только у нас будет понимание, так сразу приступим к устранению. Там глубина и обводнение. Как работать, если близко грунтовые воды? — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 18 июля, Воспанчук.

Он подчеркнул, что ежедневно туда наведываются его заместители, контролируют состояние ямы и откачку стоков.

Проезд закрыт!

Автор видео Анастасия Солодкова



Очень ждала в четверг, 18 июля, кого-нибудь из руководства Комбината живущая в соседнем доме Светлана. Для нее скорейшая ликвидация аварии — это вопрос буквально жизни и смерти. Ее 3-летняя дочка страдает эпилепсией, поэтому ей часто приходится вызывать «скорую» или самой везти ребенка в больницу. Но из-за ямы, которая захватила часть дороги, машина с красным крестом, как и пожарная, проехать не сможет. Есть объездной проезд ближе к микрорайону Белокаменному, но там постоянные пробки.

— Когда я везу ребенка в реанимацию, дорога каждая секунда. А придется стоять в пробках. Если здесь не могут обеспечить проезд, пусть сделают сквозной с другой стороны — на Черемушную. В понедельник я была в ЖКХ и сказала: «Товарищи, мне нечего терять, у меня на руках больной ребенок. И не дай Бог, я не довезу его до реанимации! Тогда я не знаю, что с вами сделаю!», — поведала Светлана.

Местная жительница Лариса Грязева рассказала, что последние пять дней не видела никого из рабочих у ямы. Она возмущена, что аварию не устраняют. По ее словам, во время дождей глубокая яма до краев наполняется водой — не помогает даже откачка.

— С этого микрорайона нет нормального выезда — только через стоянку. На маленьком проезде дальше постоянные заторы. Домов много микрорайон большой, а выездов и въездов нет. Случись что, ни скорая помощь, ни пожарные не проедут. Второе, это запах и, наверное, источник инфекции. Это просто безобразие, — возмущена Лариса Валентиновна.

По ее мнению, предусмотреть наличие грунтовых вод нужно было во время строительства дороги. Ведь общеизвестно, что Бердск стоит на подводных реках.

Автор видео Анастасия Солодкова



Автор видео Анастасия Солодкова



Не эстетично, считают жители микрорайона Космического

Насос работает с 6.00 до 23.00

Неэстетично, считают жители микрорайона Космического