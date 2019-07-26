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Фекальный провал у ТЦ «Орбита» признала чрезвычайной ситуацией мэрия Бердска

16:15 26.07.2019, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Как только УКС составит смету ликвидации масштабной коммунальной аварии, заключат договор, подрядчик приступит к работе. Придется поменять 70 м труб в залитой грунтовыми водами яме.

 

Фекальный провал у ТЦ «Орбита» признала чрезвычайной ситуацией мэрия Бердска

Фекальному провалу у ТЦ «Орбита» скоро исполнится месяц

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Бердска 26 июля решено придать коммунальной аварии на канализационных сетях у торгового центра «Орбита» статус ЧС.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор муниципального Комбината бытовых услуг Владимир Воспанук, такое решение позволить ускорить начало ликвидации фекального потопа и провала.

— Конечно, ситуацию признали чрезвычайной на заседании КЧС. Теперь администрация будет искать подрядчика, а мы будем контролировать ход работ и придумывать, как сделать. Там пока не понятно до конца, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Воспанчук.

По его словам, несмотря на то, что нашли техническое решение, как избавить яму от грунтовых вод и заменить 70 метров прорванной трубы, но «в процессе будут приниматься новые технические решения».

Дата начала работ зависит от того, как быстро управление капитального строительства составит сметы.
— Как только УКС согласует сметы, будет заключен договор с подрядчиком, сразу начнем. Материалы есть. Мы дадим свои трубы, а потом подрядчик нам вернет. Труба сейчас у нас всегда есть в наличии. Приступят к ремонту в ближайшее время, — пояснил Владимир Викторович.

Режим чрезвычайной ситуации позволит напрямую без долгих конкурсных процедур выбрать подрядную организацию. Как полагает замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александра Алексеенко, на устранение сложной коммунальной аварии у ТЦ «Орбита» потратят от 1 до 2 млн рублей. Платить будет бердский бюджет. При самом лучшем стечении обстоятельств на восстановление канализации уйдет от недели до месяца.

— Там близко грунтовые воды. И как они себя поведут, сказать сложно. В болоте горизонтальное бурение крайне затруднено. Ремонтировать трубу мы не будем — надо рядом бросать новую. То есть перекладывать порядка 70 метров трассы. Рыть нельзя из-за грунтовых вод, сделаем входной и выходной приемник. Перекачка идет постоянно, — оценил ситуацию Александр Алексеенко, сравнив ее по сложности с разрушением коллектора на ул. Ушакова в Бердске в 2018 году. Тогда тоже объявляли режим ЧС, мобилизовали средства и силы области.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», провал у торгового центра «Орбита» произошел в конце июня. Из лопнувшей канализационной трубы фекальные воды пошли наружу. Насос для откачки стоков и грунтовых вод работает ежедневно с 6 часов утра до 23 вечера.

Жители окрестных домов почти месяц задыхаются от зловония и опасаются за жизнь своих детей. А яма продолжает увеличиваться в размерах. Ее края осыпаются. Жителям микрорайона космического закрыли проезд.

Быстро устранить аварию не получилось — искали техническое решение ремонта разрушенной трубы, рассказывал директор КБУ Владимир Воспанчук. Он подчеркнул, что ежедневно туда наведываются его заместители, контролируют состояние ямы и откачку стоков.

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