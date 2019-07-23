Чрезвычайную ситуацию ввели из-за фекального провала у ТЦ «Орбита» в Бердске

Яма увеличивается в размерах — ее края рушатся

Время ликвидации коммунальной аварии возле ТЦ «Орбита» откладывается. В понедельник директор муниципального Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук назвал предположительную дату начала ремонтных работ — 24 июля. Однако, скорее всего, срок снова перенесут. Более того, прорыв канализационной трубы и огромный провал на границе жилых домов микрорайона Космического признают чрезвычайной ситуаций. На этом настаивает КБУ, чтобы быстрее приступить к ремонту.

— Администрация готовится объявить режим ЧС. Пока у нас договора с подрядчиком не будет, приступить к ликвидации аварии мы не можем. Нам нужны не столько деньги, сколько договорные гарантии. Решение по введению режима ЧС мы подготовили, как и техническое решение по устранению аварии, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 23 июля, замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.

Режим чрезвычайной ситуации позволит коммунальщикам напрямую без долгих конкурсных процедур выбрать подрядную организацию. По словам Алексеенко, на устранение сложной коммунальной аварии у ТЦ «Орбита» потратят от 1 до 2 млн рублей. Платить будет бердский бюджет. При самом лучшем стечении обстоятельств на восстановление канализации уйдет от недели до месяца.

— Там близко грунтовые воды. И как они себя поведут, сказать сложно. В болоте горизонтальное бурение крайне затруднено. Ремонтировать трубу мы не будем — надо рядом бросать новую. То есть перекладывать порядка 70 метров трассы. Рыть нельзя из-за грунтовых вод, сделаем входной и выходной приемник. Перекачка идет постоянно, — оценил ситуацию Александр Алексеенко, сравнив ее по сложности с разрушением коллектора на ул. Ушакова в Бердске в 2018 году. Тогда тоже объявляли режим ЧС, мобилизовали средства и силы области.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», провал у торгового центра «Орбита» произошел в конце июня. Из лопнувшей канализационной трубы фекальные воды пошли наружу. Насос для откачки стоков и грунтовых вод работает ежедневно с 6 часов утра до 23 вечера.

Жители окрестных домов уже три недели задыхаются от зловония и опасаются за жизнь своих детей. А яма продолжает увеличиваться в размерах. Ее края осыпаются.

Быстро устранить аварию не получилось — искали техническое решение ремонта разрушенной трубы, рассказывал директор КБУ Владимир Воспанчук. Он подчеркнул, что ежедневно туда наведываются его заместители, контролируют состояние ямы и откачку стоков.

Для Светланы, живущей в микрорайоне Космическом, скорейшая ликвидация аварии — это вопрос буквально жизни и смерти, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Ее 3-летняя дочка страдает эпилепсией, поэтому ей часто приходится вызывать «скорую» или самой везти ребенка в больницу. Но из-за ямы, которая захватила часть дороги, машина с красным крестом, как и пожарная, проехать не сможет. Есть объездной проезд ближе к микрорайону Белокаменному, но там постоянные пробки.