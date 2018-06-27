ЧС в Бердске: Еще в шести местах провалилась ул. Ушакова на участке крупной коммунальной аварии

На ул. Ушакова в Бердске, где произошли провалы, забившие трубу водоотведения, сегодня, 27 июня, полным ходом идут работы. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», решено вскрывать и менять весь коллектор на расстоянии 310 метров, где, предположительно, находятся подпоры. Параллельно будут их искать, чтобы устранить. На данный момент разрыли и заменили порядка 30% запланированного.

Между тем, новые провалы образуются буквально на глазах. Сейчас их уже шесть, и все заполнены фекальными стоками. Как оценил ситуацию начальник управления капитального строительства Алексей Егошин, коллектор — это «одна сплошная пробка».

-Канализационный коллектор просто рассыпался. Кладем новые трубы, чтобы он функционировал, — отметил Владимир Николаевич, оценивший весь объем работ примерно в 9 млн рублей. — Сейчас УКС и КБУ составляют сметы.

Параллельно стоки откачивают два насоса. На подходе еще два из Новосибирска. Работы на короткое время были приостановлены утром в среду — оказалось, что неизвестные вандалы отрезали 20 метров шланга, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Захаров заверил, что жители переулка Урицкого и соседних улиц, которые затопило фекальными водами, без внимания власти не останутся.

-Определим, какие у каждого потребности. Посмотрим, что делать с дорогами, которые размыло. Но это будет только после ликвидации аварии. А то получится, что щебенкой отсыпем, а вода снова побежит и смоет. Ни про кого не забудем и в беде не оставим, — заверил Захаров.