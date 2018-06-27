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ЧС в Бердске: Еще в шести местах провалилась ул. Ушакова на участке крупной коммунальной аварии

Вместе с тем, уже заменили около 30% разрушенного коллектора. Стоимость работ оценивается примерно в 9 млн рублей. О затопленных фекальными водами улицах власть не забудет.

27.06.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Славы Душина 3 коммент.

ЧС в Бердске: Еще в шести местах провалилась ул. Ушакова на участке крупной коммунальной аварии

Новая труба коллектора на улице Ушакова

На ул. Ушакова в Бердске, где произошли провалы, забившие трубу водоотведения, сегодня, 27 июня, полным ходом идут работы. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», решено вскрывать и менять весь коллектор на расстоянии 310 метров, где, предположительно, находятся подпоры. Параллельно будут их искать, чтобы устранить. На данный момент разрыли и заменили порядка 30% запланированного.

Между тем, новые провалы образуются буквально на глазах. Сейчас их уже шесть, и все заполнены фекальными стоками. Как оценил ситуацию начальник управления капитального строительства Алексей Егошин, коллектор — это «одна сплошная пробка».

-Канализационный коллектор просто рассыпался. Кладем новые трубы, чтобы он функционировал, — отметил Владимир Николаевич, оценивший весь объем работ примерно в 9 млн рублей. — Сейчас УКС и КБУ составляют сметы.

Параллельно стоки откачивают два насоса. На подходе еще два из Новосибирска. Работы на короткое время были приостановлены утром в среду — оказалось, что неизвестные вандалы отрезали 20 метров шланга, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Захаров заверил, что жители переулка Урицкого и соседних улиц, которые затопило фекальными водами, без внимания власти не останутся.

-Определим, какие у каждого потребности. Посмотрим, что делать с дорогами, которые размыло. Но это будет только после ликвидации аварии. А то получится, что щебенкой отсыпем, а вода снова побежит и смоет. Ни про кого не забудем и в беде не оставим, — заверил Захаров.


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(3) Комментариев

  1. Гость

    Долго этот коллектор вонял! На ДК особенно! Вот, дождались ситуации ЧС!

    Thumb up 2 Thumb down 1

    • Аноним

      Мэр сказал, что его нужно было менять 20 лет назад. Непонятно только — почему он не менял его 3 года назад, когда заступил на должность, а дождался большой катастрофы…

      Thumb up 3 Thumb down 2

  2. Аноним

    Только говорить могут да земли проценкам раздавать. На Флюрыча одна надежда.

    Thumb up 0 Thumb down 0

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