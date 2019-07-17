Фронтовичка к своему 97-летию получит 1,6 млн рублей на благоустроенную квартиру в Бердске

Мария Левина мечтает купить двухкомнатную квартиру и переехать из старого щитового домика. На новое жилье она готова потратить свои накопления.

Мария Левина несколько лет добивалась получения квартиры по президентской программе

Участница Великой Отечественной войны Мария Левина уже подыскивает новое жилье в Бердске. В сентябре областной бюджет выделит ей 1,6 млн рублей на покупку благоустроенной квартиры по президентской программе. И тогда 96-летняя Мария Игнатьевна с 68-летния сыном Борисом сможет переехать из щитового дома, 1961 года постройки, признанного аварийным.

Не исключено, что новоселье станет ей хорошим подарком к 97-летию. День рождения фронтовичка отмечает 16 сентября.

Мария Игнатьевна уже планирует широко отметить переезд, по-праздничному. Она попросила начальника отдела соцобслуживания мэрии Бердска Наталью Скоромных пригласить гармониста, а частушки она сама споет.

Наталья Юрьевна постоянно справляется о здоровье своей подопечной, интересуется, что ей нужно. Например, 17 июля Скоромных намерена навестить Марию Игнатьевну и подарить ей легкие шапочки, связанные крючком.

— Мария Игнатьевна как-то обмолвилась, что платки носить не любит — сваливаются. Говорит, всю жизнь носила шапки. Вот я и решила ей купить шапочки, — рассказала руководитель отдела соцобслуживания.

Она очень надеется, что Мария Левина, находящаяся в почтенном возрасте, проведет остаток дней в благоустроенной квартире, о которой она так мечтала. Фронтовичка хочет приобрести 2-комнатную квартиру — по комнате ей и сыну. Мария Игнатьевна готова добавить собственные средства на покупку полноценного жилья. Ей не важно, в каком районе Бердска, лишь бы со всеми удобствами и своя.

Несколько лет Мария Левина добивалась признания своего старенького дома непригодным для жилья и постановки в очередь как нуждающейся в жилье. В 2015 году бердская власть провела обследования и не признала дом аварийным. С того времени щитовое строение только рушилось, помогли грунтовые воды.

В 2019 году чиновники предложили фронтовичке переехать в так называемый ветеранский дом. Но она категорически отказалась, посчитав, что заслужила в том числе на фронте право закончить жизнь в собственной благоустроенной квартире.

Информация о Марии Левиной вышла на федеральный уровень. Сама она в июне записала видеобращение к Владимиру Путину накануне его прямой линии с народом.

-Я живу в завалюшке, течет все, гниет все. Под полом вода, сырость. На меня не обращает внимание бердские законы. Я Родину люблю, до последнего ее защищала на фронте. А теперь на меня ноль внимания, никакой помощи. Мне так обидно, мой муж погиб инвалид на войне за Родину. А я мучаюсь и не могу подохнуть. Вот так вот Владимир Владимирович, мне обидно, я плачу. Никакой мне квартиры за столько лет, живу в гнилушке, в щитовом домишке. Больше не могу уже, наплакалась, — со слезами на глазах попросила Мария Игнатьевна.

Она старается не общаться с журналистами, так как очень эмоционально воспринимает их расспросы и потом плохо себя чувствует. Но после сообщения о выделении ей денег фронтовичка воспрянула духом и копит силы для переезда.