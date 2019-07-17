Фронтовичка к своему 97-летию получит 1,6 млн рублей на благоустроенную квартиру в Бердске

Участница Великой Отечественной войны Мария Левина уже подыскивает новое жилье в Бердске. В сентябре областной бюджет выделит ей 1,6 млн рублей на покупку благоустроенной квартиры по президентской программе. И тогда 96-летняя Мария Игнатьевна с 68-летния сыном Борисом сможет переехать из щитового дома, 1961 года постройки, признанного аварийным.
Не исключено, что новоселье станет ей хорошим подарком к 97-летию. День рождения фронтовичка отмечает 16 сентября.
Мария Игнатьевна уже планирует широко отметить переезд, по-праздничному. Она попросила начальника отдела соцобслуживания мэрии Бердска Наталью Скоромных пригласить гармониста, а частушки она сама споет.
Наталья Юрьевна постоянно справляется о здоровье своей подопечной, интересуется, что ей нужно. Например, 17 июля Скоромных намерена навестить Марию Игнатьевну и подарить ей легкие шапочки, связанные крючком.
— Мария Игнатьевна как-то обмолвилась, что платки носить не любит — сваливаются. Говорит, всю жизнь носила шапки. Вот я и решила ей купить шапочки, — рассказала руководитель отдела соцобслуживания.
Она очень надеется, что Мария Левина, находящаяся в почтенном возрасте, проведет остаток дней в благоустроенной квартире, о которой она так мечтала. Фронтовичка хочет приобрести 2-комнатную квартиру — по комнате ей и сыну. Мария Игнатьевна готова добавить собственные средства на покупку полноценного жилья. Ей не важно, в каком районе Бердска, лишь бы со всеми удобствами и своя.
Несколько лет Мария Левина добивалась признания своего старенького дома непригодным для жилья и постановки в очередь как нуждающейся в жилье. В 2015 году бердская власть провела обследования и не признала дом аварийным. С того времени щитовое строение только рушилось, помогли грунтовые воды.
В 2019 году чиновники предложили фронтовичке переехать в так называемый ветеранский дом. Но она категорически отказалась, посчитав, что заслужила в том числе на фронте право закончить жизнь в собственной благоустроенной квартире.
Информация о Марии Левиной вышла на федеральный уровень. Сама она в июне записала видеобращение к Владимиру Путину накануне его прямой линии с народом.
-Я живу в завалюшке, течет все, гниет все. Под полом вода, сырость. На меня не обращает внимание бердские законы. Я Родину люблю, до последнего ее защищала на фронте. А теперь на меня ноль внимания, никакой помощи. Мне так обидно, мой муж погиб инвалид на войне за Родину. А я мучаюсь и не могу подохнуть. Вот так вот Владимир Владимирович, мне обидно, я плачу. Никакой мне квартиры за столько лет, живу в гнилушке, в щитовом домишке. Больше не могу уже, наплакалась, — со слезами на глазах попросила Мария Игнатьевна.
Она старается не общаться с журналистами, так как очень эмоционально воспринимает их расспросы и потом плохо себя чувствует. Но после сообщения о выделении ей денег фронтовичка воспрянула духом и копит силы для переезда.