96-летняя фронтовичка с гармошкой и частушками надеется отметить новоселье в Бердске

Фронтовичка Мария Левина билась во все двери, чтобы получить деньги на покупку безопасного жилья. Ее дом пришел в негодность. Власть Бердска услышала призывы 96-летней бердчанки и признала ее дом ветхим и аварийным. Мария Игнатьевна даже записала видеообращение на прямую линию к президенту России Владимиру Путину.

-Я живу в завалюшке, течёт все, гниет все. Под полом вода, сырость. На меня не обращает внимание бердские законы. Я Родину люблю, до последнего ее защищала на фронте. А теперь на меня ноль внимания, никакой помощи. Мне так обидно, мой муж погиб инвалид на войне за Родину. А я мучаюсь и не могу подохнуть. Вот так вот Владимир Владимирович, мне обидно, я плачу. Никакой мне квартиры за столько лет, живу в гнилушке, в щитовом домишке. Больше не могу уже, наплакалась, — со слезами на глазах попросила Мария Игнатьевна.

Как рассказала начальник отдела социального обслуживания населения Бердска Наталья Скоромных, бабушка жива и здорова. Она с нетерпением ждет осень. Тогда, обещали чиновники, она получит 1,6 млн рублей на покупку нового жилья.

— Я держу на контроле эту ситуацию. Жилищный отдел оформил и отправил все документы в областное правительство. Там обещали, что осенью деньги поступят на счет Левиной, чтобы она смогла приобрести свое жилье, но с привлечением собственных средств. Об этом Мария Игнатьевна и ее сын, который ней проживает, знают. Я надеюсь, что мы отметим новоселье. Как Мария Игнатьевна говорит: приведешь гармонистов на новоселье, частушки будем петь? — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Юрьевна сегодня, 10 июля.

Она отметила, что после визитов и общения с корреспондентами старушка чувствует себя плохо. Общение с ними ее выматывает, страдает ее здоровье.

— Она слишком эмоционально это принимает в силу возраста. Очень долго от этого отходит. Бывает, когда я прихожу к ней, она ревет и жалуется, что СМИ ее замучили, — рассказала Наталья Скоромных.

Стоит отметить, что вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров незамедлительно записал ответное видеообращение, подробно рассказав о жилищной проблеме Мари Левиной.

Он рассказал, что в Бердске уже давно работает президентская программа, благодаря которой ветераны войны, участники боевых действий могут улучшить свои жилищные условия, получив субсидию на приобретение нового жилья.

-С Марией Левиной обсуждались участие в этой программе со стороны сотрудников соцзащиты и Совета ветеранов Бердска. На тот момент Мария Игнатьевна отказывалась от этого предложения. Причину ее отказа не могу назвать, но, возможно, пожилым людям трудно поменять насиженное место и принять переломное решение, переехав в другой конец города в квартиру. Поменять соседей и свой привычный уклад жизни. Являясь председателем комиссии по признанию домов аварийными, могу сказать, что мы достаточно много участников Великой Отечественной войны переселили и выдали субсидию. Вдовы участников Великой Отечественной войны, имея статус нуждающихся в жилье, также могут идти по этой программе, — отметил Владимир Захаров.

Но Мария Игнатьевна по этому пути не пошла. Может быть, действительно прикипела к этому дому, предположил Захаров.

Владимир Николаевич сообщил, что 29 апреля Мария Игнатьевна подала заявление в комиссию по признанию ее дома аварийным. Чиновники отнеслись к этому очень серьезно. Межведомственная комиссия, в которую входят представители различных ведомств побывали в доме Марии Игнатьевны и дали свою оценку тому, насколько дом является аварийным.

-Все члены комиссии скрупулезно и ответственно это отработали. В конце мая комиссия собралась на выездной комиссии в доме у Марии Левиной и воочию, а не по бумажкам, приняла решение: БТИ, пожарная служба, СЭС, градостроительство, УКС и управление ЖКХ признали дом аварийным, — констатировал Владимир Николаевич.

Это решение позволило жилищному отделу горадминистрации признать Марию Левину нуждающейся в жилье. Но тут же Мария Игнатьевна написала заявление на субсидию, которое выделяет государство. Оно было оперативно рассмотрено жилищным отделом и пакет документов в мае отправили в Министерство строительства Новосибирской области. Решение о выдаче субсидий на приобретения жилья участникам Великой Отечественной войны принимает региональное правительство. Бердская власть «как может сопровождает эти действия».

Ее правда

С 2015 года Левина добивалась признания ее щитового дома 1961 года постройки аварийным и права на получение денег по президентской программе переселения участников Великой Отечественной войны в благоустроенное жилье, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». И добилась. Администрация по просьбе фронтовички установила в доме унитаз и ванну, чтобы Марии Игнатьевне не нужно было выходить на улицу и падать в бане, как это бывало. Но, как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» ее 68-летний сын Борис, пользоваться этими благами цивилизации не позволяют грунтовые воду, залившие сливную канализацию. Централизованную построить невозможно по техническим причинам — ее нет в том месте частного сектора.

По словам начальника бердского отдела соцзащиты Натальи Скоромных, Мария Левина отказывается от социальных услуг, ссылаясь на помощь сына.

— В 2015 году Мария Игнатьевна озвучила проблему необходимости ремонта крыши. Депутат Заксобрания Молодавский доставил стройматериалы. Но Борис Александрович отказался, так как решил ремонтировать самостоятельно. Кроме того, от них поступило заявление об оказании материальной помощи. Из депутатского фонда было выделено 65 тыс. рублей. Все обращения Марии Игнатьевны оперативно решаются социальными службами, — заверила Наталья Юрьевна.

Тогда же участнице войны предложили однокомнатную квартиру в доме ветеранов №45 на ул. Рогачева. Но Левина отказалась. Как и через три года. Между тем, по словам Скоромных, 36-метровая квартира до сих пор зарезервирована за Марией Игнатьевной. И переехать туда она может в любое время. У фронтовички свои аргументы против: она отказывается от временного жилья, поскольку хочет жить, как и сейчас, вместе с сыном и иметь собственную квартиру за счет программы по обеспечению ветеранов Великой Отечественной войны благоустроенным жильем. Не изменила своего решения Мария Левина и сейчас. Она уверена, что чиновники ее обманывают: двум вдовам фронтовиков дали жилье, а ей, действительно воевавшей, «нюхавшей порох» на Северном фронте, отказали. Об этом Мария Игнатьевна со слезами на глазах рассказала «Курьер. Среда. Бердск».

Дали вдовам, а про меня забыли. Я действительно фронтовичка. Я все на своей шкуре испытала, в окопах в грязи лежала. От власти нет толку. Ничего мне не дали. Ничего! Мне обязаны дать квартиру. Мужу моему, фронтовику-инвалиду без ноги, тоже были обязаны. Бог здоровье дал, сама всю жизнь все ворочала. Ни у кого ничего не просила. А теперь засуетились, когда мне уже на кладбище пора. Довели до истерики. Только унитаз за дверью поставили. А где моя квартира? Был приказ Путина. Где мои деньги? Вот это правда, — возмущена Мария Игнатьевна.

Автор видео Сделано в Сибири



Автор видео Марина Волкова

