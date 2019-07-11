Законность платного проезда на пляж «Чайку» проверяет прокурор Бердска
Роман Сивак узнает, на основании какого нормативного акта была установлена плата в размере 300 рублей, какими образом производится кассирование денег, проанализирует их собираемость и куда они тратятся.
Оценит законность взимания платы за нахождение на территории пляжа «Чайка» и действий должностных лиц прокуратура Бердска. Прокурор города Роман Сивак рассказал «Курьер. среда. Бердск» сегодня, 10 июля, что аналогичная проверка состоялась и в 2018 году. Но в прошлый раз она была более узкой.
-Проверим все комплексно. Посмотрим на основании какого нормативного акта была установлена эта плата, какими образом производится кассирование денег, проанализируем их собираемость и куда они тратятся. В том году нарушений не было. Если по результатам этой проверки появятся нарушения, то мы примем меры прокурорского реагирования, — рассказал Роман Сивак.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители Бердска недоумевают, почему за проезд на пляж «Чайку», нужно платить деньги. Притом немалые — 300 рублей.
Директор управления природных ресурсов Светлана Шерстобитова прокомментировала негодование бердчан, связанные с платным проездом на пляж «Чайку». Как выяснилось, взимание 300 рублей — вполне законно.
Как рассказала Шерстобитова, 6 га участка предоставлены в бессрочное пользование управлению природных ресурсов. И на это получено свидетельство. Кроме того, в рамках 77 приказа Федерального агентства лесного хозяйства, данный участок вошел в границы бердского муниципального лесничества. Управление природных ресурсов разработало регламент, в рамках которого создало проект освоения городских лесов для осуществления рекреационной деятельности на участке. Экологи узаконили устав, приведя его в соответствие. Создали постановление, на основании которого УПР взимает плату с посетителей пляжа.
— На лесном участке, вошедшем в городские леса, осуществляется рекреационная деятельность. Утвержден тариф за проезд автомобилей в рекреационную зону отдыха. Установлен бункер, и два туалета, один из которых в прошлом году украли. Плата идет на содержание людей, стоящих на шлагбауме, вывоз мусора и поддержание порядка на пляже. Вот за это и берется въезд. В 2018 году мы ввели бесплатные пропуска и сейчас это практикуем, чтобы хоть каким-то образом успокоить население, — резюмировала Светлана Васильевна.
Стоит отметить, что в пропуске указывается марка автомобиля и он фактически является бессрочным. А выдается он на основании паспортных данных. Для получения такого пропуска важна прописка в Бердске.
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«Плата идет на содержание людей, стоящих на шлагбауме…» ©
Кстати, о людях «на шлагбауме».
На фото как раз один из «людей шлагбаума». Но, ещё того- кузнецовского «парка отдыха». Бухал всю ночь на одном из костров, с отдыхающими. На фото это тело уже ближе к полудню.
Просто, к слову.
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