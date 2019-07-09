Бесплатный пропуск на пляж «Чайку» выдают чиновники по прописке в Бердске

Директор управления природных ресурсов Светлана Шерстобитова прокомментировала негодование бердчан, связанные с платным проездом на пляж «Чайку». Как выяснилось, взимание 300 рублей — вполне законно.

Как рассказала Шерстобитова, 6 га участка предоставлены в бессрочное пользование управлению природных ресурсов. И на это получено свидетельство. Кроме того, в рамках 77 приказа Федерального агентства лесного хозяйства, данный участок вошел в границы бердского муниципального лесничества. Управление природных ресурсов разработало регламент, в рамках которого создало проект освоения городских лесов для осуществления рекреационной деятельности на участке. Экологи узаконили устав, приведя его в соответствие. Создали постановление, на основании которого УПР взимает плату с посетителей пляжа.

— На лесном участке, вошедшем в городские леса, осуществляется рекреационная деятельность. Утвержден тариф за проезд автомобилей в рекреационную зону отдыха. Установлен бункер, и два туалета, один из которых в прошлом году украли. Плата идет на содержание людей, стоящих на шлагбауме, вывоз мусора и поддержание порядка на пляже. Вот за это и берется въезд. В 2018 году мы ввели бесплатные пропуска и сейчас это практикуем, чтобы хоть каким-то образом успокоить население, — резюмировала Светлана Васильевна.

Стоит отметить, что в пропуске указывается марка автомобиля и он фактически является бессрочным. А выдается он на основании паспортных данных. Для получения такого пропуска важна прописка в Бердске.

Стоит отметить, что еще в 2017 году администрация Бердска установила тариф за проезд автомобиля в рекреационную зону отдыха «Чайка» на берегу Обского моря. Уже тогда стоимость заезда одного автомобиля на территорию «Чайки» составляла 300 рублей. Услугу по сей день предоставляет управление природными ресурсами. Но не всем жителям Бердска это нравится.

-Я часто возила на этот пляж внука искупаться. Сейчас такая опция нам не доступна, потому что проезд стоит 300 рублей. Я считаю: утром заплачу 300 рублей, вечером заплачу 300 рублей. И так всю неделю, если я в отпуске. Возможности поехать на моря у меня нет. Там низкие берега, мелкое дно и песок — это очень удобно для ребятишек и безопасно. Как жителям Бердска нужно накопить денег, чтобы в черте города съездить покупаться? Товарищ, который стоит на шлагбауме, сказал обращаться в управление природных ресурсов. Но человек, который в ответе за пропуск, в отпуске. Как попасть на пляж на машине? — разводит руками Татьяна Парфенова.

Напомним, бизнес покинул «Чайку» после трагедии в 2014 году: во время шторма сосна рухнула на палатку и убила двух маленьких девочек-двойняшек. Депутат и коммерсант Александр Кузнецов, который арендовал базу, вскоре после происшествия прекратил там свою деятельность.

По воспоминаниям отдыхавших на «Чайке» бердчан, при Кузнецове въезд на базу тоже стоил 300 рублей. Но постоянным клиентам предоставляли хорошие скидки. Кроме того, платным был въезд для мотоциклистов — 100 рублей, и для микроавтобусов — 500 рублей.